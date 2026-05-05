Dojímavé zábery veľkej bojovníčky. Vonnová kráčala sama, no potrebovala menšiu pomoc

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa zúčastnila prestížneho podujatia Met Gala v róbe inšpirovanej mramorom od Thoma Browna, ktorá obsahuje viac ako 500-tisíc sklenených a trúbkových korálok v odtieňoch bielej, sivej, striebornej a číreho krištáľu.
Pred takmer tromi mesiacmi si zlomila nohu pri páde na zimných olympijských hrách v Taliansku, po ktorom nasledovali operácie a prevoz do Spojených štátoch amerických.
Liečba a rehabilitácia stále pokračujú, no športovkyňa koniec kariéry nikdy oficiálne nepotvrdila a špekuluje sa, že by sa niekedy ešte mohla vrátiť na súťažné svahy.
Jej šaty dopĺňala jemná tylová spodná sukňa v rôznych odtieňoch bielej. Vonnová všetko doplnila šperkami a odvážila vziať si lodičky.
Barly nechala doma. "Cítim sa úžasne," povedala na podujatí pre web people.com, zatiaľ čo jej dvaja muži pomáhali pri chôdze po schodoch.
Deň pred podujatím sa objavila s barlami, ktoré napokon nepotrebovala na Met Gala, čo považuje za "obrovské víťazstvo".
Vonnová sa naposledy zúčastnila Met Gala v roku 2013 so svojím vtedajším priateľom Tigerom Woodsom. Pár sa rozišiel v roku 2015.