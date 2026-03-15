Shiffrinová si nenechala vziať suverénny triumf, Aicherová sa drží v hre o glóbus

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aare
Slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:43,35 min
2.
Emma Aicherová
Nemecko
+0,94 s
3.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+1,00 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa stala víťazkou slalomu vo švédskom Aare.
Na pódiu ju doplnili Nemka Aicherová a Švajčiarka Holdenerová. Najrýchlejšiu jazdu v druhom kole predviedla česká reprezentantka Martina Dubovská.
