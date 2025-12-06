Shiffrinová nezvládla druhé kolo a prepadla sa. Novozélanďanka nedala nikomu šancu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Trembland
Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
2:16,18 s
2.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
+ 0,94 s
3.
Valerie Grenierová
Kanada
+ 1,00 s
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 1,21 s
5.
Clara Direzová
Francúzsko
+ 1,51 s
6.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 1,65 s
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová zvíťazila v pretekoch obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante.
Druhá Zrinka Ljutičová z Chorvátska zaostala o 94 stotín sekundy, tretia skončila domáca Valerie Grenierová so sekundovou stratou. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa neprebojovala do 2. kola.
Novozélanďanka sa z triumfu tešila opäť po týždni, zvíťazila aj v americkom stredisku Copper Mountain a vyšvihla sa do čela hodnotenia disciplíny.
Bude favoritkou aj v ďalších pretekoch, tie sú v Tremblante na programe v nedeľu. Na čele celkového hodnotenia zostala Mikaela Shiffrinová, v sobotných pretekoch obsadila 6. miesto.
„Som spokojná, boli to ťažké preteky. Som rada, že som zajazdila dobre obe kolá. Bolo to ťažké technicky, ale preverilo ma to a teším sa, že mi to takto vyšlo,“ uviedla Robinsonová v cieli v rozhovore pre Svetovú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS).