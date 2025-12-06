Shiffrinová nezvládla druhé kolo a prepadla sa. Novozélanďanka nedala nikomu šancu

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Mikaela Shiffrinová skončila mimo pódia.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Trembland

Obrovský slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

2:16,18 s

2.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

+ 0,94 s

3.

Valerie Grenierová

Kanada

+ 1,00 s

4.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 1,21 s

5.

Clara Direzová

Francúzsko

+ 1,51 s

6.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 1,65 s

Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová zvíťazila v pretekoch obrovského slalomu Svetového pohára v kanadskom Tremblante.

Druhá Zrinka Ljutičová z Chorvátska zaostala o 94 stotín sekundy, tretia skončila domáca Valerie Grenierová so sekundovou stratou. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová sa neprebojovala do 2. kola.

Novozélanďanka sa z triumfu tešila opäť po týždni, zvíťazila aj v americkom stredisku Copper Mountain a vyšvihla sa do čela hodnotenia disciplíny.

Bude favoritkou aj v ďalších pretekoch, tie sú v Tremblante na programe v nedeľu. Na čele celkového hodnotenia zostala Mikaela Shiffrinová, v sobotných pretekoch obsadila 6. miesto.

„Som spokojná, boli to ťažké preteky. Som rada, že som zajazdila dobre obe kolá. Bolo to ťažké technicky, ale preverilo ma to a teším sa, že mi to takto vyšlo,“ uviedla Robinsonová v cieli v rozhovore pre Svetovú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS).

