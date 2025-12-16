Fenomenálna Shiffrinová ovládla aj štvrtý slalom v sezóne. Zvíťazila s obrovským náskokom

Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien vo francúzskom Courcheveli.
Fotogaléria (16)
Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien vo francúzskom Courcheveli. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. dec 2025 o 21:43
ShareTweet0

Na druhom mieste skončila Švajčiarka Camille Rastová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Courchevel

Slalom žien - 1.+2. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:42,50 min

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 1,55 s

3.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 1,71 s

4.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 1,79 s

5.

Paula Moltzanová

USA

+ 1,82 s

6.

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

+ 2,18 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj vo štvrtom slalome tejto sezóny Svetového pohára.

Zopakovala tak triumf z fínskeho Levi, rakúskeho Gurglu i amerického Copper Mountain a v tomto ročníku ju zatiaľ v tejto disciplíne nikto nezdolal.

Vo francúzskom stredisku Courchevel zdolala o 1,55 sekundy Camille Rastovú zo Švajčiarska, tretia bola s odstupom 1,71 sekundy Emma Aicherová z Nemecka.

Fenomenálna Američanka slávila rekordný 105. triumf v prestížnom seriáli, z toho 68. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 161. pódiové umiestnenie v SP a 93. v slalome.

„Išla som naplno, nechcela som nechať nič na náhodu. To je cesta. Po prvom kole som mala sľubnú pozíciu. Teraz si chcem oddýchnuť a zregenerovať,“ uviedla víťazka v rozhovore pre FIS.

Fotogaléria zo slalomu žien, Svetový pohár (Courchevel)
Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
Emma Aicherová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
Melanie Meillardová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.
16 fotografií
Katharina Truppeová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Cornelia Oehlundová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Anna Swennová Larssonová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Emma Aicherová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Mikaela Shiffrinová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Camille Rastová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Katharina Liensbergerová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Lena Duerrová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Zrinka Ljutičová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Camille Rastová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Wendy Holdenerová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.Lara Colturiová počas nočného slalomu vo francúzskom Courcheveli.


Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, má náskok 164 bodov pred Alice Robinsonovou z Nového Zélandu. Tretia Rastová stráca 215 bodov.

Preteky nedokončilo viacero favoritiek, v prvom kole vypadli Lara Colturiová, Katharina Liensbergerová i Zrinka Ljutičová, v druhom Lena Dürrová či Sara Hectorová. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Celkové poradie slalomu žien SP

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

400

2.

Lara Colturiová

Albánsko

220

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

182

4.

Paula Moltzanová

USA

172

5.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

168

6.

Lena Duerrová

Nemecko

166

Celkové poradie Svetového pohára

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

558

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

394

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

343

4.

Emma Eicherová

Nemecko

319

5.

Paula Moltzanová

USA

312

6.

Lara Colturiová

Albánsko

302

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová sa teší z víťazstva v nočnom slalome v Courcheveli.
Mikaela Shiffrinová sa teší z víťazstva v nočnom slalome v Courcheveli.
Shiffrinová jazdí o level vyššie. Teraz by sa k nej vedela priblížiť iba Vlhová, myslí si expertka
Nikola Černáková|dnes 22:40
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Fenomenálna Shiffrinová ovládla aj štvrtý slalom v sezóne. Zvíťazila s obrovským náskokom