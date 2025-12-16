Fenomenálna Shiffrinová ovládla aj štvrtý slalom v sezóne. Zvíťazila s obrovským náskokom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Courchevel
Slalom žien - 1.+2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:42,50 min
2.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 1,55 s
3.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 1,71 s
4.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 1,79 s
5.
Paula Moltzanová
USA
+ 1,82 s
6.
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
+ 2,18 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj vo štvrtom slalome tejto sezóny Svetového pohára.
Zopakovala tak triumf z fínskeho Levi, rakúskeho Gurglu i amerického Copper Mountain a v tomto ročníku ju zatiaľ v tejto disciplíne nikto nezdolal.
Vo francúzskom stredisku Courchevel zdolala o 1,55 sekundy Camille Rastovú zo Švajčiarska, tretia bola s odstupom 1,71 sekundy Emma Aicherová z Nemecka.
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 105. triumf v prestížnom seriáli, z toho 68. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 161. pódiové umiestnenie v SP a 93. v slalome.
„Išla som naplno, nechcela som nechať nič na náhodu. To je cesta. Po prvom kole som mala sľubnú pozíciu. Teraz si chcem oddýchnuť a zregenerovať,“ uviedla víťazka v rozhovore pre FIS.
Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, má náskok 164 bodov pred Alice Robinsonovou z Nového Zélandu. Tretia Rastová stráca 215 bodov.
Preteky nedokončilo viacero favoritiek, v prvom kole vypadli Lara Colturiová, Katharina Liensbergerová i Zrinka Ljutičová, v druhom Lena Dürrová či Sara Hectorová. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Celkové poradie slalomu žien SP
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
400
2.
Lara Colturiová
Albánsko
220
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
182
4.
Paula Moltzanová
USA
172
5.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
168
6.
Lena Duerrová
Nemecko
166
Celkové poradie Svetového pohára
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
558
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
394
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
343
4.
Emma Eicherová
Nemecko
319
5.
Paula Moltzanová
USA
312
6.
Lara Colturiová
Albánsko
302