Shiffrinovú obrala o pódium až krajanka. Suverénna Rakúšanka si udržala náskok

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky 1.+2. kola - obrovský slalom žien v Söldene:
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
2:16,51 m
2.
Paula Moltzanová
USA
+ 0,58 s
3.
Lara Gutová-Behramiová
Švajčiarsko
+ 1,11 s
4.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 1,42 s
5.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
+ 1,53 s
6.
Nina O'Brienová
USA
+ 1,75 s
7.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 1,76 s
8.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
+ 1,89 s
9.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 1,93 s
10.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
+ 2,04 s
SÖLDEN. Rakúska lyžiarka Julia Scheibová sa stala víťazkou úvodného obrovského slalomu v rakúskom stredisku Sölden.
V úvodnom podujatí nového ročníka potvrdila svoju pozíciu z prvého kola a do priebežného poradia si zapísala 100 bodov.
Na druhom mieste klasifikovali Američanku Paulu Moltzanovú (+0,58 s) a tretiu priečku obsadila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (+1,11).
Pre 27-ročnú Rakúšanku to bol premiérový triumf a len druhé individuálne pódiové umiestnenie v SP.
Už po svojej prvej jazde mala Scheibová výrazný náskok pred konkurenciou. V druhom kole síce prišla o väčšiu časť náskoku, ale v dolnej časti zostala v zelených číslach a napokon mohla potešiť domáce publikum prvým miestom.
„Som momentálne veľmi šťastná. Veľmi sa mi uľavilo, keď som prešla cieľom a videla som zelené číslo. Vedela som, že je to už deväť rokov od posledného víťazstva v obrovskom slalome v podaní Rakúšanky.
Vyhrať pred domácim publikom je úžasné, spoločne sme to oslávili. Určite som si takto nepredstavovala začiatok sezóny, moje pocity neboli až také dobré,“ uviedla Scheibová v televíznom rozhovore po víťazstve.
Tesne za pódiovým umiestnením zostala favoritka na celkový triumf Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá obsadila štvrtú priečku (+1,42).
Jej krajanka Nina O'Brienová predviedla v druhom kole najrýchlejšiu jazdu, čo jej zabezpečilo napokon posun o deväť priečok a celkové šieste miesto.
Jediná Slovenka na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola, do cieľa prišla na 55. mieste so stratou 8,43 sekundy.
„Trať bola naozaj náročná, keďže som štartovala s číslom 62. Viac sa to vyšúchalo a začínali tam byť aj ľadové seky, čo bolo postupne ešte náročnejšie. Až dole som to odbojovala. Ideme ďalej,“ uviedla Slovenka pre Zväz slovenského lyžovania.
Štart sezóny bol bez jej krajanky Petry Vlhovej, ktorá ešte naberá kondíciu po zranení kolena a návrat na súťažné svahy plánuje neskôr.
V Söldene sa nepredstavili pre zranenie ani vlaňajšia víťazka celkového hodnotenia Federica Brignoneová a jej krajanka Marta Bassinová. Druhé kolo je na programe o 13.00 h.
