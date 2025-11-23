Shiffrinová mala opäť vlastnú ligu. Konkurentkám nadelila viac ako sekundu

Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|23. nov 2025 o 14:30
Dosiahla 103. víťazstvo vo Svetovom pohári.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl

Slalom žien - 2. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:48,11 min

2.

Lara Colturiová

Albánsko

+1,23 s

3.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+1,41 s

GURGL. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára.

V rakúskom stredisku Gurgl zopakovala triumf spred týždňa vo fínskom Levi, keď o sekundu a 23 stotín zdolala Laru Colturiovú z Albánska

Tretia bola s odstupom 1,41 sekundy Camille Rastová zo Švajčiarska.

Fenomenálna Američanka slávila rekordný 103. triumf v prestížnom seriáli, z toho 66. v slalome.

Celkovo to pre ňu bolo už 159. pódiové umiestnenie v SP a 91. v slalome.

Fotogaléria zo slalomu žien v Gurgli
Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Lara Colturiová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Emma Aicherová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Katharina Liensbergerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Sara Hectorová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.Anna Swennová Larssonová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Melanie Meillardová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Katharina Liensbergerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Camille Rastová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Zrinka Ljutičová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Anna Swennová Larssonová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Zrinka Ljutičová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Lena Dürrová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Wendy Holdenerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Nina O Brienová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.

Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí SP, má náskok 54 bodov pred Colturiovou. Tretia Paula Moltzanová z USA stráca 75 bodov.

Preteky nedokončila jedna z favoritiek Zrinka Ljutičová, Američanka išla naopak bezchybne.

VIDEO: Shiffrinovej víťaznej jazda

Previedla konštantné jazdy v oboch kolách a rovnako ako v Levi nechala súperky ďaleko za sebou o vyše sekundu.

Slovensko nemalo v Rakúsku zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac.

Ďalšie preteky sú na programe o týždeň v zámorí, v horskom stredisku Copper Mountain budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome a slalome.

Priebežné poradie Svetového pohára

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

250

2.

Lara Colturiová

Albánsko

196

3.

Paula Moltzanová

USA

175

4.

Lena Dürrová

Nemecko

104

5.

Julia Scheibová

Rakúsko

100

Poradie v slalome

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

200

2.

Lara Colturiová

Albánsko

160

3.

Paula Moltzanová

USA

95

4.

Emma Aicherová

Nemecko

89

5.

Lena Dürrová

Nemecko

86

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 14:30
