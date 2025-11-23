Shiffrinová mala opäť vlastnú ligu. Konkurentkám nadelila viac ako sekundu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Gurgl
Slalom žien - 2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:48,11 min
2.
Lara Colturiová
Albánsko
+1,23 s
3.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+1,41 s
GURGL. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára.
V rakúskom stredisku Gurgl zopakovala triumf spred týždňa vo fínskom Levi, keď o sekundu a 23 stotín zdolala Laru Colturiovú z Albánska
Tretia bola s odstupom 1,41 sekundy Camille Rastová zo Švajčiarska.
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 103. triumf v prestížnom seriáli, z toho 66. v slalome.
Celkovo to pre ňu bolo už 159. pódiové umiestnenie v SP a 91. v slalome.
Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí SP, má náskok 54 bodov pred Colturiovou. Tretia Paula Moltzanová z USA stráca 75 bodov.
Preteky nedokončila jedna z favoritiek Zrinka Ljutičová, Američanka išla naopak bezchybne.
VIDEO: Shiffrinovej víťaznej jazda
Previedla konštantné jazdy v oboch kolách a rovnako ako v Levi nechala súperky ďaleko za sebou o vyše sekundu.
Slovensko nemalo v Rakúsku zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac.
Ďalšie preteky sú na programe o týždeň v zámorí, v horskom stredisku Copper Mountain budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome a slalome.
Priebežné poradie Svetového pohára
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
250
2.
Lara Colturiová
Albánsko
196
3.
Paula Moltzanová
USA
175
4.
Lena Dürrová
Nemecko
104
5.
Julia Scheibová
Rakúsko
100
Poradie v slalome
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
200
2.
Lara Colturiová
Albánsko
160
3.
Paula Moltzanová
USA
95
4.
Emma Aicherová
Nemecko
89
5.
Lena Dürrová
Nemecko
86