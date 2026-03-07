Fantázia od talianskej lyžiarky. Domáci zjazd vyhrala opäť o stotinu sekundy

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val di Fassa
Výsledky - zjazd žien:
1.
Laura Pirovanová
Taliansko
1:20,91 min
2.
Cornelia Hütterová
Rakúsko
+ 0,01 s
3.
Corine Suterová
Švajčiarsko
+ 0,05 s
4.
Breezy Johnsonová
USA
+ 0,64 s
5.
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
+ 0,68 s
6.
Ariane Raedlerová
Rakúsko
+ 0,86 s
Talianka Laura Pirovanová vyhrala sobotný zjazd Svetového pohára alpských lyžiarok v domácom stredisku Val di Fassa.
Dvadsaťosemročná pretekárka zvíťazila o stotinu sekundy pred Corneliou Hütterovou z Rakúska, za ktorou bola Švajčiarka Corinne Suterová so stratou päť stotín na víťazku.
Pirovanová sa dostala na čelo celkového poradia, na ktorom nahradila Lindsey Vonnovú z USA. Tá je mimo diania po ťažkom páde na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Talianka vyhrala zjazd vo Val di Fassa aj v piatok, tiež o stotinu sekundy, ale pred Emmou Aicherovou.
Tá mala 50-bodový náskok na súperku a bola tak najväčšou adeptkou na prevzatie celkového poradia.
Pre Pirovanovú by to bol prvý titul, pričom tento víkend v domácom stredisku zaknihovala prvé výhry v kariére.
Jej predošlým maximom bolo štvrté miesto. Pirovanovej v sobotu nevyšiel technický úvod, kde mala až ôsmy najrýchlejší čas.
So zjednodušovaním profilu trate sa však zlepšovala aj jej jazda, i keď bola najlepšia len v jednom z piatich sektorov, v súčte to tesne stačilo na Hütterovú.
Tej naopak vyšiel najmenej záver. Tretia Suterová nebola medzi jedenástkou nasadených pretekárok, no mala silný úvod aj záver a výrazne (+0,36) stratila len vo štvrtej časti trate s náročnou sekciou zákrut v rýchlosti.
„Neuveriteľné, dve víťazstvá a moje prvé pódiá. V oboch prípadoch som vyhrala o stotinu sekundy, čo je šialené. Často som mala smolu, teraz sa to všetko obracia,“ citovala Pirovanovú agentúra APA.
Zjazdárky už čaká v tejto sezóne len jedno podujatie, a to finále SP v nórskom Kvitfjelli (21.3.).
V boji o malý glóbus sú okrem Pirovanovej a Aicherovej ešte aj Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová a Cornelia Hütterová z Rakúska.
Obhajkyňa malého glóbusu Talianka Federica Brignoneová v tejto sezóne v zjazde SP neštartovala v dôsledku zranení z pádu na konci minulého ročníka a už predčasne ukončila sezónu.
Celkové poradie
Po 30 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1133
2.
Emma Aicherová
Nemecko
1016
3.
Camille Rastová
Nemecko
963
4.
Sofia Goggiová
Taliansko
824
5.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
669
6.
Paula Moltzanová
USA
614
7.
Sara Hectorová
Švédsko
597
8.
Lindsey Vonnová
USA
590
9.
Laura Pirovanová
Taliansko
585
10.
Julia Scheibová
Rakúsko
572
Poradie v disciplíne zjazd
Po 8 z 9 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Laura Pirovanová
Taliansko
436
2.
Emma Aicherová
Nemecko
408
3.
Lindsey Vonnová
USA
400
4.
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
351
5.
Cornelia Hütterová
Rakúsko
344
6.
Breezy Johnsonová
USA
333
7.
Sofia Goggiová Kajsa Vickhoff Lieová
Taliansko
254
8.
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
242
9.
Nina Otrliebová
Rakúsko
236
9.
Nicole Delagová
Taliansko
236