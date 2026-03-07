Fantázia od talianskej lyžiarky. Domáci zjazd vyhrala opäť o stotinu sekundy

Laura Pirovanová.
Laura Pirovanová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. mar 2026 o 11:48 (aktualizované 7. mar 2026 o 13:51)
ShareTweet0

Aicherovej zjazd nevyšiel, skončila mimo TOP 10.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val di Fassa

Výsledky - zjazd žien:

1.

Laura Pirovanová

Taliansko

1:20,91 min

2.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

+ 0,01 s

3.

Corine Suterová

Švajčiarsko

+ 0,05 s

4.

Breezy Johnsonová

USA

+ 0,64 s

5.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

+ 0,68 s

6.

Ariane Raedlerová

Rakúsko

+ 0,86 s

Talianka Laura Pirovanová vyhrala sobotný zjazd Svetového pohára alpských lyžiarok v domácom stredisku Val di Fassa.

Dvadsaťosemročná pretekárka zvíťazila o stotinu sekundy pred Corneliou Hütterovou z Rakúska, za ktorou bola Švajčiarka Corinne Suterová so stratou päť stotín na víťazku.

Pirovanová sa dostala na čelo celkového poradia, na ktorom nahradila Lindsey Vonnovú z USA. Tá je mimo diania po ťažkom páde na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Talianka vyhrala zjazd vo Val di Fassa aj v piatok, tiež o stotinu sekundy, ale pred Emmou Aicherovou.

Tá mala 50-bodový náskok na súperku a bola tak najväčšou adeptkou na prevzatie celkového poradia.

Pre Pirovanovú by to bol prvý titul, pričom tento víkend v domácom stredisku zaknihovala prvé výhry v kariére.

Jej predošlým maximom bolo štvrté miesto. Pirovanovej v sobotu nevyšiel technický úvod, kde mala až ôsmy najrýchlejší čas.

So zjednodušovaním profilu trate sa však zlepšovala aj jej jazda, i keď bola najlepšia len v jednom z piatich sektorov, v súčte to tesne stačilo na Hütterovú.

Tej naopak vyšiel najmenej záver. Tretia Suterová nebola medzi jedenástkou nasadených pretekárok, no mala silný úvod aj záver a výrazne (+0,36) stratila len vo štvrtej časti trate s náročnou sekciou zákrut v rýchlosti.

„Neuveriteľné, dve víťazstvá a moje prvé pódiá. V oboch prípadoch som vyhrala o stotinu sekundy, čo je šialené. Často som mala smolu, teraz sa to všetko obracia,“ citovala Pirovanovú agentúra APA.

Zjazdárky už čaká v tejto sezóne len jedno podujatie, a to finále SP v nórskom Kvitfjelli (21.3.).

V boji o malý glóbus sú okrem Pirovanovej a Aicherovej ešte aj Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová a Cornelia Hütterová z Rakúska.

Obhajkyňa malého glóbusu Talianka Federica Brignoneová v tejto sezóne v zjazde SP neštartovala v dôsledku zranení z pádu na konci minulého ročníka a už predčasne ukončila sezónu.

Celkové poradie

Po 30 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1133

2.

Emma Aicherová

Nemecko

1016

3.

Camille Rastová

Nemecko

963

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

824

5.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

669

6.

Paula Moltzanová

USA

614

7.

Sara Hectorová

Švédsko

597

8.

Lindsey Vonnová

USA

590

9.

Laura Pirovanová

Taliansko

585

10.

Julia Scheibová

Rakúsko

572

Poradie v disciplíne zjazd

Po 8 z 9 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Laura Pirovanová

Taliansko

436

2.

Emma Aicherová

Nemecko

408

3.

Lindsey Vonnová

USA

400

4.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

351

5.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

344

6.

Breezy Johnsonová

USA

333

7.

Sofia Goggiová Kajsa Vickhoff Lieová

Taliansko

254

8.

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

242

9.

Nina Otrliebová

Rakúsko

236

9.

Nicole Delagová

Taliansko

236


Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Lucas Pinheiro Braathen.
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen pokračuje vo výborných výkonoch. Po olympijskom zlate oslavuje aj výhru vo Svetovom pohári
dnes 13:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Fantázia od talianskej lyžiarky. Domáci zjazd vyhrala opäť o stotinu sekundy