VIDEO: Dominancia od úvodu sezóny. Shiffrinová v slalome nemala konkurenciu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Slalom žien - 2. kolo:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
1:48,92 min
2.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 1,66 s
3.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 2,59 s
LEVI. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová suverénnym spôsobom triumfovala v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára v Levi.
Vo fínskom stredisku predstihla o 1,66 s stotín Albánku Laru Colturiovú a slávila rekordný 102. triumf v prestížnom seriáli.
Tretia skončila so stratou 2,59 Nemka Emma Aicherová.
VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej
Shiffrinová zvíťazila v Levi deviatykrát. Výbornú východiskovú pozíciu si vytvorila už po prvom kole, po ktorom sa usadila na prvom mieste s náskokom 1,08 s pred Colturiovou.
Aj v druhom kole dosiahla najrýchlejší čas a vďaka zisku 100 bodov sa dostala na čelo celkového poradia SP, v ľadovcovej ouvertúre v obrovskom slalome v rakúskom Söldene skončila štvrtá. Slovensko nemalo v pretekoch svoje zastúpenie.
„Úvodný slalom sezóny mi vyšiel na jednotku. Zúročila som kvalitnú letnú prípravu, cítila som sa na trati mentálne silná.
V Levi sa cítim ako doma, je to jedno z mojich najobľúbenejších stredísk. Lepší úvod sezóny som si ani nemohla želať," uviedla v cieľových priestoroch Shiffrinová, ktorá v sobotu vyhrala 65. slalom v SP a od organizátorov v Levi dostala tradičný darček - sobie mláďa.
Priebežné poradie Svetového pohára
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
150
2.
Paula Moltzanová
USA
130
3.
Lara Colturiová
Albánsko
116
4.
Julia Scheibová
Rakúsko
100
5.
Lena Dürrová
Nemecko
68
6.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
66
7.
Emma Aicherová
Nemecko
63
8.
Lara Gutová-Behramiová
Švajčiarsko
60
9.
Sara Hectorová
Švédsko
53
10.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
45
Poradie v slalome
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
100
2.
Lara Colturiová
Albánsko
80
3.
Emma Aicherová
Nemecko
60
4.
Lena Dürrová
Nemecko
50
5.
Paula Moltzanová
USA
50
6.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
40
7.
Neja Dvorniková
Slovinsko
36
8.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
32
9.
Marion Chevrierová
Francúzsko
29
10.
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
26