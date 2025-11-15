VIDEO: Dominancia od úvodu sezóny. Shiffrinová v slalome nemala konkurenciu

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. nov 2025 o 13:52
Triumfovala s veľkým náskokom.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

Slalom žien - 2. kolo:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:48,92 min

2.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 1,66 s

3.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 2,59 s

LEVI. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová suverénnym spôsobom triumfovala v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára v Levi.

Vo fínskom stredisku predstihla o 1,66 s stotín Albánku Laru Colturiovú a slávila rekordný 102. triumf v prestížnom seriáli.

Tretia skončila so stratou 2,59 Nemka Emma Aicherová.

VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej

Shiffrinová zvíťazila v Levi deviatykrát. Výbornú východiskovú pozíciu si vytvorila už po prvom kole, po ktorom sa usadila na prvom mieste s náskokom 1,08 s pred Colturiovou.

Aj v druhom kole dosiahla najrýchlejší čas a vďaka zisku 100 bodov sa dostala na čelo celkového poradia SP, v ľadovcovej ouvertúre v obrovskom slalome v rakúskom Söldene skončila štvrtá. Slovensko nemalo v pretekoch svoje zastúpenie.

„Úvodný slalom sezóny mi vyšiel na jednotku. Zúročila som kvalitnú letnú prípravu, cítila som sa na trati mentálne silná.

V Levi sa cítim ako doma, je to jedno z mojich najobľúbenejších stredísk. Lepší úvod sezóny som si ani nemohla želať," uviedla v cieľových priestoroch Shiffrinová, ktorá v sobotu vyhrala 65. slalom v SP a od organizátorov v Levi dostala tradičný darček - sobie mláďa.

Priebežné poradie Svetového pohára

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

150

2.

Paula Moltzanová

USA

130

3.

Lara Colturiová

Albánsko

116

4.

Julia Scheibová

Rakúsko

100

5.

Lena Dürrová

Nemecko

68

6.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

66

7. 

Emma Aicherová

Nemecko

63

8.

Lara Gutová-Behramiová

Švajčiarsko

60

9.

Sara Hectorová

Švédsko

53

10.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

45

Poradie v slalome

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

100

2.

Lara Colturiová

Albánsko

80

3.

Emma Aicherová

Nemecko

60

4.

Lena Dürrová

Nemecko

50

5.

Paula Moltzanová

USA

50

6.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

40

7. 

Neja Dvorniková

Slovinsko

36

8.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

32

9.

Marion Chevrierová

Francúzsko

29

10.

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

26

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

