Talianka po treťom triumfe v rade slávi malý glóbus. Konkurentka Shiffrinovej mimo pódia

Talianka Laura Pirovanová oslavuje víťazstvo a malý glóbus. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 13:18
Emma Aicherová obsadila piate miesto.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Zjazd žien v Kvitfjelli:

1.

Laura Pirovanová

Taliansko

1:30,85 min

2.

Breezy Johnsonová

USA

+ 0,15 s

3.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

+ 0,25 s

4.

Ariane Rädlerová

Rakúsko

+ 0,29 s

5.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 0,37 s

6.

Corinne Suterová

Švajčiarsko

+ 0,48 s

/Správu aktualizujeme/

Talianska lyžiarka Laura Pirovanová získala malý krištáľový glóbus za triumf v celkovom hodnotení zjazdu v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní.

Dvadsaťosemročná pretekárka si zabezpečila prvenstvo v disciplíne víťazstvom v sobotňajšom zjazde v nórskom Kvitfjelli, kde vyhrala s náskokom 15 stotín sekundy pred Američankou Breezy Johnsonovou.

Pódium doplnila Kira Weidleová-Winkelmannová z Nemecka (+0,25). Jej krajanka Emma Aicherová, ktorá bojuje o veľký glóbus, obsadila piate miesto.

