Talianka po treťom triumfe v rade slávi malý glóbus. Konkurentka Shiffrinovej mimo pódia

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Zjazd žien v Kvitfjelli:
1.
Laura Pirovanová
Taliansko
1:30,85 min
2.
Breezy Johnsonová
USA
+ 0,15 s
3.
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
+ 0,25 s
4.
Ariane Rädlerová
Rakúsko
+ 0,29 s
5.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 0,37 s
6.
Corinne Suterová
Švajčiarsko
+ 0,48 s
/Správu aktualizujeme/
Talianska lyžiarka Laura Pirovanová získala malý krištáľový glóbus za triumf v celkovom hodnotení zjazdu v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní.
Dvadsaťosemročná pretekárka si zabezpečila prvenstvo v disciplíne víťazstvom v sobotňajšom zjazde v nórskom Kvitfjelli, kde vyhrala s náskokom 15 stotín sekundy pred Američankou Breezy Johnsonovou.
Pódium doplnila Kira Weidleová-Winkelmannová z Nemecka (+0,25). Jej krajanka Emma Aicherová, ktorá bojuje o veľký glóbus, obsadila piate miesto.