Talianka ovládla domáci zjazd. Pred favoritkou mala náskok jedinej stotiny sekundy

Laura Pirovanová.
Laura Pirovanová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|6. mar 2026 o 12:33
ShareTweet0

Češka Ester Ledecká skončila mimo najlepšej desiatky.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val di Fassa

Výsledky - zjazd žien:

1.

Laura Pirovanová

Taliansko

1:21,40 min

2.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 0,01 s

3.

Breezy Johnsonová

USA

+ 0,29 s

4.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

+ 0,32 s

5.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

+ 0,34 s

6.

Ariane Raedlerová

Rakúsko

+ 0,36 s

/Správu aktualizujeme/

Talianska lyžiarka Laura Pirovanová zvíťazili v zjazde žien na domácej zjazdovke vo Val di Fassa.

Pred druhou Emmou Aicherovou z Nemecka mala náskok len jedinej stotiny sekundy. Pódium doplnila olympijská víťazka Breezy Johnsonová z USA so stratou 29 stotín sekundy.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Laura Pirovanová.
Laura Pirovanová.
Talianka ovládla domáci zjazd. Pred favoritkou mala náskok jedinej stotiny sekundy
dnes 12:33
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Talianka ovládla domáci zjazd. Pred favoritkou mala náskok jedinej stotiny sekundy