Talianka ovládla domáci zjazd. Pred favoritkou mala náskok jedinej stotiny sekundy

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val di Fassa
Výsledky - zjazd žien:
1.
Laura Pirovanová
Taliansko
1:21,40 min
2.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 0,01 s
3.
Breezy Johnsonová
USA
+ 0,29 s
4.
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
+ 0,32 s
5.
Cornelia Hütterová
Rakúsko
+ 0,34 s
6.
Ariane Raedlerová
Rakúsko
+ 0,36 s
/Správu aktualizujeme/
Talianska lyžiarka Laura Pirovanová zvíťazili v zjazde žien na domácej zjazdovke vo Val di Fassa.
Pred druhou Emmou Aicherovou z Nemecka mala náskok len jedinej stotiny sekundy. Pódium doplnila olympijská víťazka Breezy Johnsonová z USA so stratou 29 stotín sekundy.