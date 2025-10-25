Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2025/2026 (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní)

25. okt 2025
Pozrite si priebežné poradia vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2025/2026.

BRATISLAVA. Nový ročník Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 odštartoval v rakúskom Söldene bez Petry Vlhovej.

Slovenská lyžiarka však fanúšikom priniesla dobrú správu, keď potvrdila svoj návrat na svahy. Kedy a kde sa opäť postaví na štart je zatiaľ otázne.

Vlhová túto sezónu obhajuje aj zlatú olympijskú medailu v slalome z Pekingu 2022.

Nový ročník odštartoval obrovským slalomom, ktorý vyhrala Rakúšanka Julia Scheibová.

Obhajkyňou veľkého glóbusu je Talianka Federica Brignoneová, ktorá ovládla aj disciplíny obrovského slalomu a zjazdu.

Malý glóbus v uplynulej sezóne slalomu získala Chorvátka Zrinka Ljutičová, v disciplíne Super-G je obhajkyňou Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska.

Pozrite si priebežné poradia vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2025/2026.

Petra Vlhová a celkové poradie (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026)

Po 1 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

100

2.

Paula Moltzanová

USA

80

3.

Lara Gutová-Behramiová

Švajčiarsko

60

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

50

5.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

45

6.

Nina O'Brienová

USA

40

7. 

Lara Colturiová

Albánsko

36

8.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

32

9.

Sara Hectorová

Švédsko

29

10.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

26

Petra Vlhová a poradie v disciplíne obrovský slalom (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026)

Po 1 z 9 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Julia Scheibová

Rakúsko

100

2.

Paula Moltzanová

USA

80

3.

Lara Gutová-Behramiová

Švajčiarsko

60

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

50

5.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

45

6.

Nina O'Brienová

USA

40

7. 

Lara Colturiová

Albánsko

36

8.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

32

9.

Sara Hectorová

Švédsko

29

10.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

26

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

