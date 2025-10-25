Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2025/2026 (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní)

BRATISLAVA. Nový ročník Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 odštartoval v rakúskom Söldene bez Petry Vlhovej.
Slovenská lyžiarka však fanúšikom priniesla dobrú správu, keď potvrdila svoj návrat na svahy. Kedy a kde sa opäť postaví na štart je zatiaľ otázne.
Vlhová túto sezónu obhajuje aj zlatú olympijskú medailu v slalome z Pekingu 2022.
Nový ročník odštartoval obrovským slalomom, ktorý vyhrala Rakúšanka Julia Scheibová.
Obhajkyňou veľkého glóbusu je Talianka Federica Brignoneová, ktorá ovládla aj disciplíny obrovského slalomu a zjazdu.
Malý glóbus v uplynulej sezóne slalomu získala Chorvátka Zrinka Ljutičová, v disciplíne Super-G je obhajkyňou Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska.
Pozrite si priebežné poradia vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní 2025/2026.
Petra Vlhová a celkové poradie (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026)
Po 1 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Julia Scheibová
Rakúsko
100
2.
Paula Moltzanová
USA
80
3.
Lara Gutová-Behramiová
Švajčiarsko
60
4.
Mikaela Shiffrinová
USA
50
5.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
45
6.
Nina O'Brienová
USA
40
7.
Lara Colturiová
Albánsko
36
8.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
32
9.
Sara Hectorová
Švédsko
29
10.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
26
