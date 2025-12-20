Goggiová útočila na víťazstvo, no spravila veľkú chybu. Vonnová má pódium aj do tretice

Talianka Sofia Goggiová počas zjazdu vo Val-d'Isère.
Talianka Sofia Goggiová počas zjazdu vo Val-d'Isère. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|20. dec 2025 o 11:28
Pódium dosiahla aj Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová, ktorá preteky odštartovala s číslom 1.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val-d'Isère

Výsledky zjazdu - ženy:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Cornelia Hütterová

Rakúsko

1:41,54 min

2

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

+ 0,26 s

3

Lindsey Vonnová

USA

+ 0,35 s

4

Ilka Stuhecová

Slovinsko

+ 0,39 s

5

Laura Pirovanová

Taliansko

+ 0,41 s

6

Ester Ledecká

Česko

+ 0,46 s

Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová sa stala víťazkou sobotňajšieho tretieho zjazdu sezóny Svetového pohára.

Vo francúzskom Val d'Isere zdolala o 26 stotín sekundy druhú Nemku Kiru Weidlovú-Winkelmannovú, tretia skončila líderka klasifikácie disciplíny Američanka Lindsey Vonnová s mankom 35 stotín sekundy.

Tridsaťtriročná Hütterová si pripísala jubilejný desiaty triumf vo Svetovom pohári, z toho piaty v zjazde. V sezóne sa dostala na pódium prvýkrát.

Lindsey Vonnová počas pretekov zjazdu vo francúzskom stredisku Val-d'Isère.
Marte Monsenová počas pretekov zjazdu vo francúzskom stredisku Val-d'Isère.
Lindsey Vonnová počas pretekov zjazdu vo francúzskom stredisku Val-d'Isère.
Lindsey Vonnová v cieli po zjazde vo francúzskom stredisku Val-d'Isère.
Na zjazdovke La face de Bellevarde využila svoje skúsenosti a zvládla preteky, ktoré sa išli pod mrakmi za zníženej viditeľnosti.

Rozhodujúci náskok si vytvorila v strednej časti trate, kde sa dopustila na rozdiel od súperiek menšieho množstva chýb v technickej pasáži a do cieľového priestoru si priniesla vyššiu rýchlosť.

Výbornú jazdu predviedla v hornej polovici trate Talianka Soffia Goggiová, no po veľkej chybe nakoniec skončila so stratou 62 stotín na Hütterovú na 8. priečke.

VIDEO: Chyba Goggiovej v zjazde

Preteky nevyšli víťazke predchádzajúceho zjazdu v St. Moritzi Emme Aicherovej, Nemka obsadila 10. priečku so stratou +1,23 s.

Vedúca žena v boji o veľký krištáľový glóbus Američanka Mikaela Shiffrinová neštartovala.

Druhá v celkovom poradí SP Novozélanďanka Alice Robinsonová si pripísala 21. miesto (+1,76).

Priebežné celkové poradie

Po 12 z 37 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

558

2.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

404

3.

Emma Aicherová

Nemecko

345

4.

Camille Rastová

Švajčiarsko

343

5.

Paula Moltzanová

USA

312

6.

Lara Colturiová

Albánsko

302

7.

Lindsey Vonnová

USA

290

8.

Julia Scheibová

Rakúsko

280

9.

Sofia Goggiová

Taliansko

272

10.

Lena Dürrová

Nemecko

260

Priebežné poradie v zjazde

Po 3 z 9 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Lindsey Vonnová

USA

240

2.

Emma Aicherová

Nemecko

171

3.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

155

4.

Sofia Goggiová

Taliansko

142

5.

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

130

6.

Magdalena Eggerová

Rakúsko

123

7.

Laura Pirovanová

Taliansko

117

8.

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

116

9.

Breezy Johnsonová

USA

102

10.

Ilka Stuhecová

Slovinsko

90

