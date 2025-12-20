Goggiová útočila na víťazstvo, no spravila veľkú chybu. Vonnová má pódium aj do tretice

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Val-d'Isère
Výsledky zjazdu - ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Cornelia Hütterová
Rakúsko
1:41,54 min
2
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
+ 0,26 s
3
Lindsey Vonnová
USA
+ 0,35 s
4
Ilka Stuhecová
Slovinsko
+ 0,39 s
5
Laura Pirovanová
Taliansko
+ 0,41 s
6
Ester Ledecká
Česko
+ 0,46 s
Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová sa stala víťazkou sobotňajšieho tretieho zjazdu sezóny Svetového pohára.
Vo francúzskom Val d'Isere zdolala o 26 stotín sekundy druhú Nemku Kiru Weidlovú-Winkelmannovú, tretia skončila líderka klasifikácie disciplíny Američanka Lindsey Vonnová s mankom 35 stotín sekundy.
Tridsaťtriročná Hütterová si pripísala jubilejný desiaty triumf vo Svetovom pohári, z toho piaty v zjazde. V sezóne sa dostala na pódium prvýkrát.
Na zjazdovke La face de Bellevarde využila svoje skúsenosti a zvládla preteky, ktoré sa išli pod mrakmi za zníženej viditeľnosti.
Rozhodujúci náskok si vytvorila v strednej časti trate, kde sa dopustila na rozdiel od súperiek menšieho množstva chýb v technickej pasáži a do cieľového priestoru si priniesla vyššiu rýchlosť.
Výbornú jazdu predviedla v hornej polovici trate Talianka Soffia Goggiová, no po veľkej chybe nakoniec skončila so stratou 62 stotín na Hütterovú na 8. priečke.
VIDEO: Chyba Goggiovej v zjazde
Preteky nevyšli víťazke predchádzajúceho zjazdu v St. Moritzi Emme Aicherovej, Nemka obsadila 10. priečku so stratou +1,23 s.
Vedúca žena v boji o veľký krištáľový glóbus Američanka Mikaela Shiffrinová neštartovala.
Druhá v celkovom poradí SP Novozélanďanka Alice Robinsonová si pripísala 21. miesto (+1,76).
Priebežné celkové poradie
Po 12 z 37 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
558
2.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
404
3.
Emma Aicherová
Nemecko
345
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
343
5.
Paula Moltzanová
USA
312
6.
Lara Colturiová
Albánsko
302
7.
Lindsey Vonnová
USA
290
8.
Julia Scheibová
Rakúsko
280
9.
Sofia Goggiová
Taliansko
272
10.
Lena Dürrová
Nemecko
260
Priebežné poradie v zjazde
Po 3 z 9 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Lindsey Vonnová
USA
240
2.
Emma Aicherová
Nemecko
171
3.
Cornelia Hütterová
Rakúsko
155
4.
Sofia Goggiová
Taliansko
142
5.
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
130
6.
Magdalena Eggerová
Rakúsko
123
7.
Laura Pirovanová
Taliansko
117
8.
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
116
9.
Breezy Johnsonová
USA
102
10.
Ilka Stuhecová
Slovinsko
90