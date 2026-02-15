Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu

Lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - 1.+2. kolo obrovského slalomu žien:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Federica Brignoneová
Taliansko
2:13,50 min
2.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 0,62 s
2.
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
+ 0,62 s
4.
Lara Della Meová
Taliansko
+ 0,67 s
5.
Julia Scheibová
Rakúsko
+ 0,69 s
6.
Mina Fuerst Holtmannová
Nórsko
+ 0,74 s
Rebeka Jančová
Slovensko
nedokončila
/Správu aktualizujeme/
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová získala zlatú medailu z obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026.
Fotogaléria z obrovského slalomu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Strieborné medaily berú Švédka Sara Hectorová a Nórka Thea Louise Stjernesundová, ktoré zajazdili rovnaký čas v prvom aj v druhom kole.
