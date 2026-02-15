15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová,
Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Johannes Hösflot Kläbo.
Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOH
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla ani druhá jazda. Uzatvára druhú desiatku
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu

Federica Brignoneová,
Fotogaléria (46)
Federica Brignoneová, (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 14:27
Brignoneová vyhrala s presvedčivým náskokom.

Lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - 1.+2. kolo obrovského slalomu žien:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Federica Brignoneová

Taliansko

2:13,50 min

2.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 0,62 s

2.

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

+ 0,62 s

4.

Lara Della Meová

Taliansko

+ 0,67 s

5.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,69 s

6.

Mina Fuerst Holtmannová

Nórsko

+ 0,74 s

Rebeka Jančová

Slovensko

nedokončila

/Správu aktualizujeme/

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová získala zlatú medailu z obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026.

Strieborné medaily berú Švédka Sara Hectorová a Nórka Thea Louise Stjernesundová, ktoré zajazdili rovnaký čas v prvom aj v druhom kole.

