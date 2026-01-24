Dráma až do cieľovej pásky. Shiffrinová v obrovskom slalome zlomila smolu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Špindlerov Mlyn
1+2. kolo obrovského slalomu žien:
1.
Sara Hectorová
Švédsko
2:23,06 min
2.
Paula Moltzanová
USA
+0,18 s
3.
Mikaela Shiffrinová
USA
+0,23 s
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+0,33 s
5.
Nina O´Brienová
USA
+1,80 s
Švédska lyžiarka Sara Hectorová sa stala víťazkou sobotného obrovského slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.
- ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Špindlerov Mlyn)
- Kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026
- Priebežné poradia v sezóne 2025/2026
Švédska lyžiarka Sara Hectorová zvíťazila v obrovskom slalome Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. Američanka Paula Moltzanová za ňou zaostala o 18 stotín.
Pódium doplnila Moltzanovej krajanka Mikaela Shiffrinová (+0,23), ktorá sa v obrovskom slalome umiestnila na pódiu po vyše dvoch rokoch.
Pre 33-ročnú Švédku to bolo prvé víťazstvo v tejto disciplíne v sezóne a ôsme v kariére. „Som veľmi šťastná, je to úžasný pocit. Do cieľa ma ťahali diváci, boli výborní a veľmi pekne im ďakujem,“ poznamenala Hectorová pre FIS.
Na čele poradia obrovského slalomu ostala Rakúšanka Julia Sheibová, ktorá v Špindlerovom Mlyne nedokončila 2. kolo. Hectorová figuruje na 3. mieste s mankom 131 bodov na Scheibovú.
V celkovom hodnotení SP je na čele Shiffrinová, ktorá má 1033 bodov. Druhá v poradí Švajčiarka Camille Rastová zaostáva o 150 bodov.
Moltzanová predviedla v 2. kole jazdu bez zaváhania, mala rýchlosť a napokon výrazný náskok 1,62 sekundy. Shiffrinová za ňou príliš nezaostala, no napokon mala manko 0,05 sekundy.
Scheibová mala rýchlosť aj rytmus, v jednej z bránok však nevytočila oblúk a vypadla. Ani Rastová nedokázala prekonať čas Moltzanovej a zaostala za ňou o 15 stotín.
Víťazka prvého kola Hectorová nemala ideálnu jazdu, no nestratila v nej rýchlosť a do cieľa prišla s náskokom 18 stotín pred Moltzanovou.