Dráma až do cieľovej pásky. Shiffrinová v obrovskom slalome zlomila smolu

Mikaela Shiffrinová, Sara Hectorová a Paula Moltzanová v cieli obrovského slalomu
Mikaela Shiffrinová, Sara Hectorová a Paula Moltzanová v cieli obrovského slalomu
Sportnet, TASR|24. jan 2026 o 14:27
Zvíťazila Švédka Hectorová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Špindlerov Mlyn

1+2. kolo obrovského slalomu žien:

1.

Sara Hectorová

Švédsko

 2:23,06 min

2.

Paula Moltzanová

USA

+0,18 s

3.

Mikaela Shiffrinová

USA

+0,23 s

4.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+0,33 s

5.

Nina O´Brienová

USA

+1,80 s

Švédska lyžiarka Sara Hectorová sa stala víťazkou sobotného obrovského slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.

Švédska lyžiarka Sara Hectorová zvíťazila v obrovskom slalome Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. Američanka Paula Moltzanová za ňou zaostala o 18 stotín.

Pódium doplnila Moltzanovej krajanka Mikaela Shiffrinová (+0,23), ktorá sa v obrovskom slalome umiestnila na pódiu po vyše dvoch rokoch.

Pre 33-ročnú Švédku to bolo prvé víťazstvo v tejto disciplíne v sezóne a ôsme v kariére. „Som veľmi šťastná, je to úžasný pocit. Do cieľa ma ťahali diváci, boli výborní a veľmi pekne im ďakujem,“ poznamenala Hectorová pre FIS.

Na čele poradia obrovského slalomu ostala Rakúšanka Julia Sheibová, ktorá v Špindlerovom Mlyne nedokončila 2. kolo. Hectorová figuruje na 3. mieste s mankom 131 bodov na Scheibovú.

V celkovom hodnotení SP je na čele Shiffrinová, ktorá má 1033 bodov. Druhá v poradí Švajčiarka Camille Rastová zaostáva o 150 bodov.

Moltzanová predviedla v 2. kole jazdu bez zaváhania, mala rýchlosť a napokon výrazný náskok 1,62 sekundy. Shiffrinová za ňou príliš nezaostala, no napokon mala manko 0,05 sekundy.

Scheibová mala rýchlosť aj rytmus, v jednej z bránok však nevytočila oblúk a vypadla. Ani Rastová nedokázala prekonať čas Moltzanovej a zaostala za ňou o 15 stotín.

Víťazka prvého kola Hectorová nemala ideálnu jazdu, no nestratila v nej rýchlosť a do cieľa prišla s náskokom 18 stotín pred Moltzanovou.

