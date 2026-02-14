Olympiáda Miláno 2026: Slováci uzavrú boje v skupine, biatlonistky idú šprint (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 8.
Zo súťažného dňa, v sobotu 14. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 8 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
9:15 Taliani potrestali za faul na Fehérváryho
Disciplinárna komisia ZOH 2026 udelila talianskemu hokejistovi Cristianovi Digiacintovi trest zastavenia činnosti na jeden zápas za incident zahŕňajúci nedovolený zákrok na hlavu alebo krk súpera.
Išlo o faul v piatkovom zápase so Slovenskom (2:3), za ktorý dostal 30-ročný útočník v rámci stretnutia dvojminútový trest.
Informovala o tom oficiálna webstránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
8:55 Fiala si už nezahrá
Švajčiarsky hokejista Kevin Fiala po strete s kanadským súperom Tomom Wilsonom nedohral piatkový duel na ZOH 2026. Odniesli ho na nosidlách a vynechá zvyšok turnaja.
Wilson nešťastne narazil do Fialu v 58. minúte, keď „javorové listy“ viedli už 5:1, čo bol aj konečný výsledok.
„Je to tvrdý chalan, nič nepovedal, nekričal. Vlastne vôbec neprejavil žiadne emócie,“ reagoval podľa portálu The Athletic Wilson.
7:15 Malinin pokazil svoju jazdu
Ilia Malinin začal jazdu podľa plánu: skvelým štvoritým flipom. Lenže z očakávaného štvoritého axla bola len vrana – teda jednoduchý skok. Malinin na tom stratil 12-13 bodov, ale rozhodne nie šancu víťaziť.
„Vedel som, že nepotrebujem perfektnú jazdu, aby som vyhral,“ potvrdil.
Zdalo sa, že chyba ho nerozhodila, lebo štvoritý lutz bol výborný. Avšak zo štvoritého rittbergra bol iba dvojitý a po ďalšom štvoritom lutze, ktorý mal byť v kombinácii, prišiel pád.
Vtedy už bolo jasné, že Malinin olympiádu nevyhrá a pravdepodobne nezíska ani medailu. V tej chvíli nevyzeral ako mimozemšťan, ani ako boh štvorákov, ale skôr ako malý chlapec, ktorý sa hneď rozplače.
Aj jeho otec a tréner Roman Skorniakov len hrýzol pery v kiss & cry.
Malinin vo voľnej jazde dostal 156,33 bodu – jeho osobným maximom je vo voľnej jazde 238,24 bodu. Jeho celkové skóre 264,49 bodu mu napokon v Miláne stačilo na ôsme miesto.
7:00 Program Slovákov na dnes
Ako prvý sa do akcie dostane lyžiar Andreas Žampa, ktorý pôjde prvé kolo obrovského slalomu. V prípade, že dôjde do cieľa, sa predstaví aj v druhom kole, ktoré začína od 13.30 hod.
Posledný zápas v skupine čaká na slovenských hokejistov, ktorý od 12.10 hod vyzvú Švédsko.
Šprintové preteky pôjde štvorica biatlonistiek v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastazia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Vo večernom programe bude vo svojej druhej disciplíne pod piatimi kruhmi súťažiť Hektor Kapustík.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
obrovský slalom, 1. kolo
12:10
B-skupina
13:30
obrovský slalom, 2. kolo?
14:45
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová
šprint žien
18:45
veľký mostík, 1. kolo
19:57
veľký mostík, finálové kolo?
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Ôsmy súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Hokejový turnaj pokračuje okrem duelu Slovenska so Švédskom zápasmi Nemecka s Lotyšskom, domáci Taliani vyzvú Fínsko a vo večernom zápase sa predstavia hokejisti USA proti Dánsku.
O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, šortreku, skeletone, skokoch na lyžiach a rýchlokorčuľovaní.
Zimná olympiáda Miláno 2026
