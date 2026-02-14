    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Brankár Samuel Hlavaj chytá puk v zápase so Švédskom.
    Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Slovensko má veľkú šancu na priamy postup. Švédom strelilo gól v poslednej minúte

    Slovenskí hokejisti v zápase proti Švédsku.
    Fotogaléria (77)
    Slovenskí hokejisti v zápase proti Švédsku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 14:49
    Hokejisti Slovenska prehrali v zápase skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina B

    Slovensko - Švédsko 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

    Góly: 9. Slafkovský (Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička), 60. Dvorský (Slafkovský, Čerešňák) - 8. Eriksson Ek (Kempe), 28. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. Pettersson (Forsberg, Hedman), 48. Pettersson (Raymond, Karlsson), 52. Raymond (Zibanejad, Karlsson)

    Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Rehman (USA) - Hynek, Suchánek (obaja ČR)

    Vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0

    Diváci: 11.332

    Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm – Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Raymond, Zibanejad, Landeskog - Johansson, Pettersson, Forsberg - Holmberg, Wennberg, Rakell - Bratt

    Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Liška, Sukeľ, Cehlárik - Takáč

    Hokejisti Slovenska prehrali v treťom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom 3:5.

    Vďaka prehre iba o dva góly majú šancu na prvenstvo v skupine a priamy postup do štvrťfinále. Budú k tomu potrebovať víťazstvo Fínska nad Talianskom (16.40 h).

    V tom prípade by Slováci, Švédi aj Fíni mali na konte zhodne šesť bodov a rozhodovala by minitabuľka týchto troch tímov.

    V nej by mali všetky tri mužstvá tri body, ale zverenci Vladimíra Országha najlepšie skóre (7:6). Druhí by boli Fíni (5:5), „tri korunky“ tretie (6:7).

    Ak by „Suomi“ nepotvrdili rolu favorita a proti Talianom nebodovali naplno, Slováci by skončili v skupine na druhom mieste za Švédmi.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    77 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Lukáš Cingel počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Mika Zibanejad a Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Mika Zibanejad a Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Joel Eriksson Ek počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Elias Pettersson a Erik Černák počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke žiadosť o ruku počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke žiadosť o ruku počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Oliver Okuliar (Slovensko) a Filip Forsberg (Švédsko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Jacob Markström (Švédsko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas neuznaného gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Jacob Markström (Švédsko), Philip Broberg (Švédsko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke prezident SR Peter Pellegrini sa teší z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Erik Karlsson (Švédsko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Jacob Markström (Švédsko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Švédov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Alexander Wennberg (Švédsko) a Martin Gernát (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Ekman-Larsson (Švédsko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Jacob Markström (Švédsko) dostáva gól a Pavol Regenda (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Švédov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dalibor Dvorský (Slovensko), Gustav Forsling (Švédsko) a brankár Jacob Markström (Švédsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Elias Pettersson strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Martin Gernát strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Gustav Forsling počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Pavol Regenda oslavuje gól Martina Gernáta počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Adrian Kempe strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Dalibor Dvorský počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke tréner Švédska Sam Hallam počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Filip Forsberg (Švédsko) a Erik Černák (Slovensko) bojujú o puk a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Victor Hedman (Švédsko) a Dalibor Dvorský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vzadu Matúš Sukeľ (Slovensko) a vpredu Gustav Forsling (Švédsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Gabriel Landeskog (Švédsko), Martin Marinčin (Slovensko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Elias Pettersson (Švédsko) a Lukáš Cingel (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Gabriel Landeskog (Švédsko) a Dalibor Dvorský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Stále by tak mali šancu postúpiť priamo do štvrťfinále ako najlepší tím z druhého miesta, museli by však čakať na ďalší vývoj v ostatných skupinách. Ak by v tabuľke druhých tímov klesli na 2. alebo 3. priečku, čakalo by ich predkolo play off (kvalifikácia o štvrťfinále).

    V Aréne Santa Giulia strelili v sobotu góly SR Juraj Slafkovský a Martin Gernát. Pre Slafkovského to bol tretí gól na ZOH 2026 a celkovo desiaty na zimných olympiádach. V drese Švédska sa dvakrát strelecky presadil Elias Pettersson.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Slováci vedeli, že k prvenstvu v skupine a priamemu postupu do štvrťfinále im stačí aj zisk bodu, v prípade očakávaného víťazstva Fínska nad Talianskom (16.40 h) by im stačila aj prehra o dva góly.

    Švédi začali aktívne a po zakončení Karlssona zvonila žŕdka. Následne sa rútil sám na Hlavaja Wennberg, no slovenský brankár ho vychytal.

    Zverenci Vladimíra Országha inkasovali až v 8. minúte počas vlastnej presilovky, Hlavaj ešte zneškodnil šancu Kempeho, ale Eriksson Ek dotlačil puk do bránky.

    Odpovedať mohol Okuliar, no trafil iba žŕdku. V 9. minúte to už vyšlo Slafkovskému, tesne po konci početnej výhody mu nabil na strelu z prvej Nemec a útočník Montrealu delovkou z uhla od žŕdky vyrovnal.

    V závere tretiny Slováci zovreli súpera v presilovke, no Markström zlikvidoval pokusy Dvorského aj Tatara.

    VIDEO: Neuznaný gól Slovenska

    Šesť sekúnd pred koncom tretiny po strele Regendu prepadol Markströmovi puk za chrbát a Slováci sa tešili z gólu, arbitri po konzultácii s videorozhodcom ho však neuznali, podľa nich puk neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru.

    II. tretina:

    Slovákom patril úvod druhej časti, keď súpera na dlhý čas zavreli pred jeho bránkou. V 26. minúte ich však podržal Hlavaj, ktorý predviedol parádny zákrok betónom proti dorážke Zibanejada.

    Švédi sa presadili po vylúčení Regendu, početnú výhodu využili po 5 sekundách po tvrdej strele Kempeho - 2:1.

    Nemec potom inkasoval hokejkou do tváre od Nylandera a slovenskí reprezentanti hrali ďalšiu presilovku, vyťažili v nej iba dve strely Dvorského a jednu Čerešňáka.

    Radovali sa znovu až po konci presilovej hry, keď si na odrazenú strelu počkal Gernát a poslal puk do odkrytej bránky - 2:2.

    Severania reagovali náporom, Hlavaj niekoľkokrát podržal svoje mužstvo, v 35. minúte už však nestačil na zakončenie Petterssona - 3:2.

    III. tretina:

    Švédi pokračovali v tlaku aj na začiatku tretieho dejstva. Hlavaj podržal svoj tím v oslabení, pri zakončení Landeskoga mal aj potrebné šťastie.

    Severania začali točiť Slovákov pred ich bránkou, tí mali chvíľami problém vyhodiť puk z obranného pásma.

    Tlak vyvrcholil druhým gólom Petterssona, ktorý po prihrávke Raymonda nepokrytý zvýšil na 4:2.

    Slováci už nestíhali favoritovi, v 52. minúte sa Raymond obtočil okolo Nemca a zasunul puk za Hlavaja - 5:2.

    VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól na 5:3

    Forsberg mohol pridať ďalší zásah, v presilovke opečiatkoval žŕdku. Slováci dostali v závere možnosť hrať presilovku a 39 sekúnd pred koncom znížil Dvorský na konečných 3:5.

    Švédi v závere odvolali brankára, ale skóre sa už nezmenilo. Prehra o dva góly tak dávala Slovákom silnú šancu na prvenstvo v skupine a postup do štvrťfinále.

    Hlasy po zápase

    Martin Gernát, obranca SR a autor druhého gólu: „Záver bol trochu hektický. Prvé miesto by sme pred základnou časťou turnaja brali všetkými desiatimi. Myslím si, že skvelá práca celého tímu. Vedeli sme, že ten gól musíme dať, povedali sme si, že nie je čo stratiť. Išli sme do samého záveru a padlo to tam. Myslím si, že máme dobrý kolektív, výborne pripravené mužstvo a ukázali sme, že dokážeme hrať s hocikým.“

    Dalibor Dvorský, strelec tretieho gólu SR: „Toto je asi najlepšia prehra v mojom živote a prvá, po ktorej som celkom šťastný. Teraz ešte uvidíme, ako zahrajú Fíni. Myslím, že to bude sledovať celé Slovensko.“

    Martin Fehérváry, obranca SR: „Je to trošku zvláštny pocit, ale pokiaľ máme ísť rovno do štvrťfinále, tak predsa len je to dobrý pocit. Začali sme fakt výborne, prvé dve tretiny sme hrali podľa mňa fantasticky. Mali sme šance, dali sme nejaké góly, pri jednom nám chýbali fakt len milimetre. Potom nám trošku došli sily, alebo sme nejak poľavili a oni to vycítili. Začali nás prehrávať, prehrávali sme osobné súboje a trošku sme sa stiahli. To viedlo k ich prevahe.“

    Miloš Kelemen, útočník SR: „Keď sme za stavu 2:3 dostali gól, Švédi vycítili, že musia dať ešte jeden. Pritlačili nás, ale napokon to dobre dopadlo. Tieto zápasy sú veľmi vyrovnané, na tomto malom klzisku je to obzvlášť ťažšie, je to dosť silové, takže za mňa zatiaľ super turnaj a musíme takto pokračovať.“

    Juraj Slafkovský, útočník SR, strelec prvého gólu Slovenska: „Táto prehra je pre nás celkom veľké víťazstvo. Som rád ako to dopadlo. Všetci teraz držíme palce Fínom, verím, že to urobia a snáď budeme mať tri dni voľna.“

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

