    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Brankár Samuel Hlavaj chytá puk v zápase so Švédskom.
    Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert

    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Fotogaléria (77)
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5. (Autor: TASR)
    Nikola Černáková|14. feb 2026 o 15:59
    Juraj Slafkovský po góle skákal od nadšenia a hráči sa objímali, akoby vyrovnali zápas.

    „Dlho nemali Švédi takú silnú súpisku,“ poznamenal na úvod komentátor ČT Sport Robert Záruba. Duel Slovenska so severským favoritom to potvrdil.

    Slováci síce prehrali 3:5, no aj tak majú v rukách prvenstvo v skupine a priamy postup do štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Vďaka prehre iba o dva góly si udržali lepšie skóre a čakali na výsledok zápasu Fínska s Talianskom. Na prvé miesto potrebovali, aby Fíni potvrdili rolu favorita a zvíťazili.

    V takom prípade by Slovensko, Švédsko aj Fínsko mali zhodne šesť bodov a rozhodovala by minitabuľka týchto troch tímov. Práve v nej by Slováci vyšli najlepšie.

    Aj preto mal záver zápasu netradičnú emóciu. Po znížení na 3:5 skákal Juraj Slafkovský od radosti a slovenskí hráči sa objímali, akoby vyrovnali. Vedeli, že gól na rozdiel dvoch môže rozhodnúť o prvom mieste v skupine. Švédsko síce vyhralo zápas, no o konečnom poradí ešte rozhodovali ďalšie výsledky.

    „Málokedy sa tím tak raduje po prehratom zápase. Švédi sa naopak z výhry netešia,“ poznamenal Záruba, čím vystihol charakter duelu.

    Studená sprcha a rýchla odpoveď

    Slováci mali na začiatku k dispozícii presilovku, no po strate puku v útočnom pásme inkasovali. Do úniku sa dostal Adrian Kempe, Hlavaj jeho prvú strelu vyrazil, no k dorážke sa dostal Joel Eriksson Ek a v oslabení otvoril skóre – 0:1.

    „Ukážková práca. Kempe nielen prihral, ale išiel aj do brány. Situácia vznikla prakticky z ničoho a získal obrovskú rýchlosť,“ hodnotil bývalý hokejista a expert Martin Hosták.

    Slováci mohli odpovedať okamžite, keď po šanci trafili iba konštrukciu brány. „Bolo to o milimetre, naozaj smola,“ dodal Hosták.

    Vyrovnanie napokon priniesol Slafkovský. Tvrdou strelou z uhla prekonal brankára a nadchol aj komentátorov. 

    „Tak to bola rana,“ reagoval Záruba. Hosták doplnil: „Vyzeralo to, že z takého uhla nemôže prestreliť brankára. Neuveriteľná strela. Je to strelec, ten náprah nie je veľký, ale dokáže do strely vložiť obrovskú energiu a presnosť.“

    Záruba zdôraznil jeho progres: „Na jeho strelu je spoľahnutie. Ukazuje, ako sa vypracoval na hráča svetového formátu.“

    VIDEO: Neuznaný gól Slovenska


    Slováci mali v závere tretiny výbornú presilovku a veľký tlak. Po sérii striel sa puk šesť sekúnd pred sirénou pomaly posúval do brány, no po videu gól neplatil. „Vyzerá, že to brankár stihol,“ konštatoval Záruba. Do šatní sa tak išlo za stavu 1:1. „Kto by povedal, že Švédi budú radi za tento výsledok,“ dodal.

    Slovenský tlak, švédska efektivita

    V druhej tretine Slováci pokračovali aktívne. „Útočia s obrovským entuziazmom,“ poznamenal Záruba. Podľa Hostáka boli Švédi radi, keď puk len vyhodili z pásma. Napriek tomu to boli oni, kto udrel. V presilovke presne trafil Kempe a poslal favoritov do vedenia.

    Slováci však opäť reagovali. V početnej výhode vyrovnal Gernát – prvý gól slovenského obrancu na turnaji. „Predviedol obrovskú pohotovosť,“ vyzdvihol Hosták.

    Slovensko hralo výborne v strednom pásme a na modrej čiare. „Švédi nevedia, ako cez stred prejsť,“ hodnotil Hosták. Záruba pripomenul, že tím drží pohromade aj prvé víťazstvo na turnaji proti Fínsku: „Súdržnosť dáva mužstvu silu.“

    Napriek tomu išli Švédi opäť do vedenia. Pettersson dostal priestor na krídle, nabral rýchlosť a našiel medzeru v brankárovi – 3:2. „Slováci nedokázali zavrieť pásmo a prechod bol voľný,“ konštatoval Hosták. Záruba dodal: „Možno trochu sklamanie, lebo Slováci hrali výborne, ale Švédi ukázali efektivitu.“

    Rozhodli detaily

    Tretia tretina priniesla ďalší tlak Švédov a postupne preberali kontrolu v zápase. „Začínajú hrať to, čo sa od nich čaká. Majú súvislé útoky a vyhrávajú súboje,“ hovoril Záruba.

    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Súvisiaci článok
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov

    Štvrtý gól padol po situácii, keď Slovákov zaskočila práca súpera za bránou. Marinčin bol za bránkou pritlačený protihráčom a nestihol sa vrátiť pred vlastnú bránku, kde následne chýbal. Záruba zdôraznil: „Vo veľkej bitke rozhodujú drobnosti.“

    Piaty zásah pridal švédsky tím po ďalšej vydarenej akcii. „Hlavaj zdvihol hokejku v najmenej vhodnom okamihu,“ poznamenal Hosták.

    Slováci sa v tej fáze ťažšie presadzovali a čas sa krátil. Vedeli, že potrebujú ešte jeden gól – znížiť na rozdiel dvoch – aby pri rovnakom počte bodov a gólov rozhodlo skóre v ich prospech a posunulo ich na čelo skupiny.

    VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól na 5:3

    V závere sa to podarilo. Puk prepadol brankárovi a Dalibor Dvorský bol pred bránkou najrýchlejší. Zápästím ho poslal do siete a slovenská striedačka vybuchla. „Brankárovi puk prepadol, Dvorský bol pohotový. Skvelá strela zápästím,“ hodnotil Hosták.

    Radosť bola obrovská. Juraj Slafkovský po góle skákal od nadšenia a hráči sa objímali, akoby vyrovnali zápas. Záruba to vystihol stručne: „Čiara cez rozpočet Švédov.“

    Slováci proti silnému súperovi zanechali dobrý dojem. Dlhé úseky boli aktívnejší, držali tempo aj fyzickú hru, no rozhodla vyššia efektivita súpera a niekoľko detailov v obrane.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    dnes 16:32
