    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský.
    Slafkovský skákal od radosti: Je šialené tešiť sa, keď prehráte o dva góly
    Lucas Raymond strieľa gól v zápase Švédsko - Slovensko počas ZOH 2026.
    39 sekúnd od perfektného konca, píšu Švédi. Raymond mohol byť hrdina, je z neho tragéd
    Slovenskí hokejisti sa zdravia s fanúšikmi po zápase Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slováci prehrali, ale cítili sa ako víťazi. Regenda: Hokej sa už nehrá ako za Golonku
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    PrehľadKde sledovať?Online prenosSumárSúvisiace

    39 sekúnd od perfektného konca, píšu Švédi. Raymond mohol byť hrdina, je z neho tragéd

    Lucas Raymond strieľa gól v zápase Švédsko - Slovensko počas ZOH 2026.
    Fotogaléria (77)
    Lucas Raymond strieľa gól v zápase Švédsko - Slovensko počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|14. feb 2026 o 18:15
    ShareTweet4

    Vo Švédsku hovoria o zbytočnom faule v závere. Teraz im hrozí duel s Kanadou alebo USA.

    Mohol byť hrdina, ale nakoniec Švédom zobral prvé miesto.

    Švédsky útočník Lucas Raymond strelil v zápase hokejového turnaja ZOH proti Slovensku piaty gól. Zvyšoval na 5:2 a posúval „tri korunky“ do pozície, ktorá by znamenala priamy postup do štvrťfinále.

    K tomu mal na konte aj dve asistencie a štatistici by ho zrejme označili za hráča zápasu.

    Ten istý hráč sa však v závere nechal vylúčiť pre seknutie na Tomáša Tatara. Jeho vylúčenie Slováci potrestali sekundu pred koncom presilovej hry gólom Dvorského.

    „Bolo to zbytočné vylúčenie,“ ľutoval po skončení zápasu svoj zákrok Raymond.

    Spravil idiotskú vec, vravel komentátor

    Švédski novinári sa útočníka Detroitu opýtali aj na to, čo prežíval, keď sedel na trestnej lavici.

    „Nebola to sranda, chalani dobre bránili oslabenia počas celého zápasu. Samozrejme, že ich nechcete poslať do takejto situácie,“ povedal Raymond.

    Keď sa ho spýtali, ako sa cíti voči svojim spoluhráčom, povedal, že nevie. Nemá z toho radosť.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    77 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Lukáš Cingel počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Mika Zibanejad a Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Mika Zibanejad a Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Joel Eriksson Ek počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Elias Pettersson a Erik Černák počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke žiadosť o ruku počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke žiadosť o ruku počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Oliver Okuliar (Slovensko) a Filip Forsberg (Švédsko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Jacob Markström (Švédsko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas neuznaného gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Jacob Markström (Švédsko), Philip Broberg (Švédsko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke prezident SR Peter Pellegrini sa teší z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Erik Karlsson (Švédsko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Jacob Markström (Švédsko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Švédov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Alexander Wennberg (Švédsko) a Martin Gernát (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Ekman-Larsson (Švédsko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Jacob Markström (Švédsko) dostáva gól a Pavol Regenda (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Švédov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dalibor Dvorský (Slovensko), Gustav Forsling (Švédsko) a brankár Jacob Markström (Švédsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Elias Pettersson strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Martin Gernát strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Gustav Forsling počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Pavol Regenda oslavuje gól Martina Gernáta počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Adrian Kempe strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Dalibor Dvorský počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke tréner Švédska Sam Hallam počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Filip Forsberg (Švédsko) a Erik Černák (Slovensko) bojujú o puk a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Victor Hedman (Švédsko) a Dalibor Dvorský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vzadu Matúš Sukeľ (Slovensko) a vpredu Gustav Forsling (Švédsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Gabriel Landeskog (Švédsko), Martin Marinčin (Slovensko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Elias Pettersson (Švédsko) a Lukáš Cingel (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Gabriel Landeskog (Švédsko) a Dalibor Dvorský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    23-ročný krídelník je druhým najmladším hráčom mužstva, ale v NHL je v aktuálnej sezóne najproduktívnejším Švédom.

    „Je to veľmi neskúsené rozhodnutie na hráča, ktorý hrá v NHL a za národný tím. Toto nebolo to múdre,“ hodnotil jeho faul expert Håkan Södergren pre HBO Max.

    Pre TV4 ho kritizoval aj Sanny Lindström: „Iba tu stojím a som veľmi nahnevaný. Raymond mal výbornú tretiu tretinu a mal veľkú zásluhu na tom, že Švédsko mohlo vyhrať skupinu. Potom sa stal tragédom za to, že spravil takúto idiotskú vec.“

    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Súvisiaci článok
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov

    Kapitán sa hnevá na rozhodcov: Na to máme chrániče

    Kapitán Landeskog však z prehry neviní spoluhráča Raymonda. Nepáčil sa mu verdikt rozhodcov.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko

    „Jasné, že to bolo dohranie situácie, ale do pekla, nato máme predsa chrániče. Netrafil ho do tváre,“ hneval sa líder tímu a dodal, že aj Tatar udrel Raymonda.

    „S Lucasom som ešte nehovoril, ale odohral veľmi dobrý zápas. Je to čudný pocit, keď vyhráte, ale aj tak prehráte.“

    Rozhodcov kritizovali aj komentátori. Nepáčila sa im reakcia Šimona Nemca na vysokú hokejku od Williama Nylandera.

    „Chápem, že dostal hokejkou do tváre, ale potom tam kľačal na kolenách, ako keby mal zlomené nohy,“ hneval sa na Nemca komentátor Staffan Kronwall.

    Tréner Sam Hallam však kritizoval nedisciplínu svojich hráčov: „Musíme mať menej vylúčení. Bodka. Dúfam, že v budúcnosti budeme hrať rozumnejšie.“

    Tréner Švédska Sam Hallam.
    Tréner Švédska Sam Hallam. (Autor: TASR)

    Z brilantného hráča tragéd

    Slováci sa radujú aj z prehry 3:5, Švédi smútia.

    Švédsky expert Hans Abrahamsson napísal, že „tri korunky“ prešli počas zápasu od priemerného výkonu k brilantnému. Lucas Raymond však spravil presný opak. „Z brilantného hráča na tragéda,“ znie na webe Aftonbladet.

    V zápase dal gól a mal dve asistencie, ale zlyhal v závere.

    „To sa nesmie stávať,“ kritizoval Abrahamsson hviezdneho útočníka. „Švédi boli 39 sekúnd od perfektného záveru skupinovej časti.“

    Dýku do chrbta im vrazil Dalibor Dvorský. Najmladší hráč v slovenskom mužstve, ktorý hokejovo vyrástol práve vo Švédsku.

    „Nijakým spôsobom nechcem znižovať mužstvo Slovenska. Práve naopak. Je to tím, ktorý má šikovných hráčov, ale čo je ešte dôležitejšie, hrá intenzívne, tvrdo a tímovo,“ dodal Abrahamsson v článku pre švédsky portál.

    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Súvisiaci článok
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne

    Gól v závere môže znamenať súboj s Kanadou alebo USA

    Švédi v základnej B-skupine najpravdepodobnejšie obsadia tretie miesto. S istotou to bude platiť, ak Fíni vyhrajú nad Talianskom v riadnej hracej dobe.

    Je veľmi pravdepodobné, že v rámci troch skupín budú najlepším tímom na treťom mieste. Táto pozícia by im v boji o štvrťfinále zaručila zápas proti najlepšiemu tímu na štvrtom mieste.

    Ak by tento duel vyhrali a postúpili do štvrťfinále, čelili by druhému najlepšiemu mužstvu po základných skupinách, čo podľa všetkého bude jeden z dvojice Kanada – USA. Teda súper, ktorému chceli čeliť až v boji o medaily.

    „Je to trochu tragické, ale sami sme sa do tejto situácie dostali,“ hovoril hviezdny obranca Erik Karlsson.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    dnes 18:43
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    dnes 16:32|3
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinuZápas Švédsko - Slovensko na ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.
    dnes 16:32|3
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Samuel Gregadnes 15:35|21
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú FínovSlovenskí hokejisti vyvolali radosť fanúšikov 39 sekúnd pred koncom tretej tretiny.
    Samuel Grega|dnes 15:35|21
    Brankár Samuel Hlavaj chytá puk v zápase so Švédskom.
    dnes 14:51|3
    Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti ŠvédskuSlovensko v treťom zápase skupiny B na olympijskom hokejovom turnaji prehralo so Švédskom.
    dnes 14:51|3
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    dnes 14:52|9
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 14:52|9
    Hokejisti Slovenska strieľajú gól Švédsku na ZOH 2026.
    dnes 15:01
    FOTO: Slováci napriek prehre so Švédskom oslavovali. Pozrite si najlepšie momenty zápasuPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 15:01
    Neuznaný gól Slovenska v zápase proti Švédsku.
    dnes 13:04|12
    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?Slováci sa pár sekúnd pred koncom tešili, gól na 2:1 však neplatil.
    dnes 13:04|12
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
    dnes 11:05|4
    Návrat Hlavaja a vypadnutie Pospíšila. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom poslednom treťom zápase v skupine na ZOH 2026 proti Švédsku.
    dnes 11:05|4
    Hokejista Švédska William Nylander (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na ZOH 2026.
    Samuel Gregapi 22:10|7
    Švédi proti Slovákom s plejádou hviezd. Lepší zápas sme si nemohli priať, vraví ich hviezdaHrá sa o priamy postup do štvrťfinále.
    Samuel Grega|pi 22:10|7
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v sobotu 14. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - hokej - B - skupina - slovaciká
    dnes 12:14
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    dnes 12:14
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    dnes 12:42
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 12:42
    Slovenskí hokejisti po výhre nad Švédskom na ZOH 2026.
    dnes 15:13
    Povedali sme si, že nie je čo stratiť, reagoval Gernát. Dokážeme hrať s hocikým, dodalPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 15:13
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    dnes 18:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»39 sekúnd od perfektného konca, píšu Švédi. Raymond mohol byť hrdina, je z neho tragéd