39 sekúnd od perfektného konca, píšu Švédi. Raymond mohol byť hrdina, je z neho tragéd

Mohol byť hrdina, ale nakoniec Švédom zobral prvé miesto.
Švédsky útočník Lucas Raymond strelil v zápase hokejového turnaja ZOH proti Slovensku piaty gól. Zvyšoval na 5:2 a posúval „tri korunky“ do pozície, ktorá by znamenala priamy postup do štvrťfinále.
K tomu mal na konte aj dve asistencie a štatistici by ho zrejme označili za hráča zápasu.
Ten istý hráč sa však v závere nechal vylúčiť pre seknutie na Tomáša Tatara. Jeho vylúčenie Slováci potrestali sekundu pred koncom presilovej hry gólom Dvorského.
„Bolo to zbytočné vylúčenie,“ ľutoval po skončení zápasu svoj zákrok Raymond.
Spravil idiotskú vec, vravel komentátor
Švédski novinári sa útočníka Detroitu opýtali aj na to, čo prežíval, keď sedel na trestnej lavici.
„Nebola to sranda, chalani dobre bránili oslabenia počas celého zápasu. Samozrejme, že ich nechcete poslať do takejto situácie,“ povedal Raymond.
Keď sa ho spýtali, ako sa cíti voči svojim spoluhráčom, povedal, že nevie. Nemá z toho radosť.
23-ročný krídelník je druhým najmladším hráčom mužstva, ale v NHL je v aktuálnej sezóne najproduktívnejším Švédom.
„Je to veľmi neskúsené rozhodnutie na hráča, ktorý hrá v NHL a za národný tím. Toto nebolo to múdre,“ hodnotil jeho faul expert Håkan Södergren pre HBO Max.
Pre TV4 ho kritizoval aj Sanny Lindström: „Iba tu stojím a som veľmi nahnevaný. Raymond mal výbornú tretiu tretinu a mal veľkú zásluhu na tom, že Švédsko mohlo vyhrať skupinu. Potom sa stal tragédom za to, že spravil takúto idiotskú vec.“
Kapitán sa hnevá na rozhodcov: Na to máme chrániče
Kapitán Landeskog však z prehry neviní spoluhráča Raymonda. Nepáčil sa mu verdikt rozhodcov.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
„Jasné, že to bolo dohranie situácie, ale do pekla, nato máme predsa chrániče. Netrafil ho do tváre,“ hneval sa líder tímu a dodal, že aj Tatar udrel Raymonda.
„S Lucasom som ešte nehovoril, ale odohral veľmi dobrý zápas. Je to čudný pocit, keď vyhráte, ale aj tak prehráte.“
Rozhodcov kritizovali aj komentátori. Nepáčila sa im reakcia Šimona Nemca na vysokú hokejku od Williama Nylandera.
„Chápem, že dostal hokejkou do tváre, ale potom tam kľačal na kolenách, ako keby mal zlomené nohy,“ hneval sa na Nemca komentátor Staffan Kronwall.
Tréner Sam Hallam však kritizoval nedisciplínu svojich hráčov: „Musíme mať menej vylúčení. Bodka. Dúfam, že v budúcnosti budeme hrať rozumnejšie.“
Z brilantného hráča tragéd
Slováci sa radujú aj z prehry 3:5, Švédi smútia.
Švédsky expert Hans Abrahamsson napísal, že „tri korunky“ prešli počas zápasu od priemerného výkonu k brilantnému. Lucas Raymond však spravil presný opak. „Z brilantného hráča na tragéda,“ znie na webe Aftonbladet.
V zápase dal gól a mal dve asistencie, ale zlyhal v závere.
„To sa nesmie stávať,“ kritizoval Abrahamsson hviezdneho útočníka. „Švédi boli 39 sekúnd od perfektného záveru skupinovej časti.“
Dýku do chrbta im vrazil Dalibor Dvorský. Najmladší hráč v slovenskom mužstve, ktorý hokejovo vyrástol práve vo Švédsku.
„Nijakým spôsobom nechcem znižovať mužstvo Slovenska. Práve naopak. Je to tím, ktorý má šikovných hráčov, ale čo je ešte dôležitejšie, hrá intenzívne, tvrdo a tímovo,“ dodal Abrahamsson v článku pre švédsky portál.
Gól v závere môže znamenať súboj s Kanadou alebo USA
Švédi v základnej B-skupine najpravdepodobnejšie obsadia tretie miesto. S istotou to bude platiť, ak Fíni vyhrajú nad Talianskom v riadnej hracej dobe.
Je veľmi pravdepodobné, že v rámci troch skupín budú najlepším tímom na treťom mieste. Táto pozícia by im v boji o štvrťfinále zaručila zápas proti najlepšiemu tímu na štvrtom mieste.
Ak by tento duel vyhrali a postúpili do štvrťfinále, čelili by druhému najlepšiemu mužstvu po základných skupinách, čo podľa všetkého bude jeden z dvojice Kanada – USA. Teda súper, ktorému chceli čeliť až v boji o medaily.
„Je to trochu tragické, ale sami sme sa do tejto situácie dostali,“ hovoril hviezdny obranca Erik Karlsson.
