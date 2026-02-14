Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne

Keď hrali Slováci dôležitý zápas o postup do štvrťfinále proti Lotyšsku na MS v hokeji 2025, útočník DALIBOR DVORSKÝ bol na tribúne.
Nemal skúsenosti s veľkými zápasmi a tréneri mu chceli dať potrebnú lekciu.
Slovákov čakal veľký zápas o postup do štvrťfinále aj na olympiáde proti Švédsku. Dvorský už nebol na tribúne ako zdravý náhradník, ale ako center druhej formácie.
Dve minúty pred koncom zápasu mali Slováci k dispozícii presilovú hru, najmladší člen zostavy nechýbal na ľade.
Štyridsať sekúnd pred koncom vystrelil Juraj Slafkovský na bránku Švédska. Puk brankárovi vypadol a Dvorský ho dorazil do siete. Na ľade nastala eufória, aj keď tím stále prehrával.
Slovenskí hokejisti v poslednom zápase skupinovej fázy podľahli Švédsku 3:5. Po dvoch zápasoch majú na konte šesť bodov so skóre 10:8.
Vývoj v B-skupine turnaja im praje: ak Fínsko zdolá Taliansko za tri body, Slováci vyhrajú skupinu.
Dvorského gól tak môže znamenať priamy postup do štvrťfinále.
Slovensko prehralo so Švédskom 3:5, napriek tomu môže postúpiť do štvrťfinále z prvého miesta v skupine. Ako hodnotíte zápas?
Najlepšia prehra v kariére. Vlastne prvá, po ktorej som naozaj šťastný. Uvidíme, ako zahrajú Fíni.
V poslednej minúte ste strelili dôležitý gól na 3:5, ktorý môže Slovákov poslať do štvrťfinále. Je špeciálny?
Pre mňa je každý gól na tomto turnaji špeciálny. Pre to, aký to bol gól, som šťastný ešte viac. Nevnímal som, že som ho strelil proti Švédsku, kde som dlhé roky hral. Počas zápasu sa sústredím iba na seba.
Vášmu gólu na 3:5 predchádzala strela Juraja Slafkovského. Opíšte situáciu z poslednej minúty.
Neviem presne, čo sa stalo. Keď Ďuri vystrelil, šiel som iba do bránky a všimol som si, že brankárovi to prepadlo. Potom som to tam iba dorazil.
Do mixzóny ste prišli bez hokejky, s ktorou ste strelili dôležitý gól. Kde skončila?
Hodil som ju do hľadiska jednému fanúšikovi. Jednému malému chlapcovi.
Budete teraz sledovať zápas Fínov proti Taliansku?
Celé Slovensko bude sledovať Fínov.
VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól na 5:3
Ako náročné bolo ísť do zápasu s tým, že nesmiete prehrať o dva góly?
Nikdy to nie je ľahké, keď viete, že musíte uhrať nejaký presný výsledok, prípadne koľko gólov nesmiete dostať.
Rezonovalo to tam, ale v prvom rade sme sa chceli sústrediť na našu hru. V tretej tretine sme poľavili, ale je super, že sme sa dokázali vrátiť. Poslednú presilovku sme hrali s jedným cieľom - dať gól.
Ak Fíni vyhrajú za tri body, Slovensko vyhralo skupinu. Čo znamená pre tím, že dokázalo uspieť aj proti severským favoritom, ktorí majú hráčov výlučne z NHL?
Ukazuje to, že sila tímu je dôležitejšia, než počet hráčov z NHL. Keď sa tím zomkne, hráme jeden za druhého, môžeme poraziť každého.
Ukazujeme to celý turnaj. Aj keď dnes to nebola výhra, na konci sme dali ten gól, ktorý sme potrebovali. Zdolali sme aj Fínov a Talianov. Sústredíme sa iba na seba, na svoj výkon.
Po góle vypukla na ľade nezvyčajná eufória. Tešili ste sa, aj keď ste prehrali zápas. Opísali by ste emócie, ktoré ste v tej chvíli prežívali?
Bol som šťastný. Bol to dôležitý gól. Keby dal ten gól hocikto z nás, tešil by som sa rovnako. Teraz si musíme počkať na to, ako to dopadne. Verím, že Fíni vyhrajú a budeme prví.
