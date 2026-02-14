    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Brankár Samuel Hlavaj chytá puk v zápase so Švédskom.
    Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne

    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Fotogaléria (77)
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|14. feb 2026 o 16:25
    Dalibor Dvorský strelil gól, ktorý môže rozhodnúť o postupe Slovákov.

    Keď hrali Slováci dôležitý zápas o postup do štvrťfinále proti Lotyšsku na MS v hokeji 2025, útočník DALIBOR DVORSKÝ bol na tribúne. 

    Nemal skúsenosti s veľkými zápasmi a tréneri mu chceli dať potrebnú lekciu. 

    Slovákov čakal veľký zápas o postup do štvrťfinále aj na olympiáde proti Švédsku. Dvorský už nebol na tribúne ako zdravý náhradník, ale ako center druhej formácie. 

    Dve minúty pred koncom zápasu mali Slováci k dispozícii presilovú hru, najmladší člen zostavy nechýbal na ľade. 

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Štyridsať sekúnd pred koncom vystrelil Juraj Slafkovský na bránku Švédska. Puk brankárovi vypadol a Dvorský ho dorazil do siete. Na ľade nastala eufória, aj keď tím stále prehrával. 

    Slovenskí hokejisti v poslednom zápase skupinovej fázy podľahli Švédsku 3:5. Po dvoch zápasoch majú na konte šesť bodov so skóre 10:8. 

    Vývoj v B-skupine turnaja im praje: ak Fínsko zdolá Taliansko za tri body, Slováci vyhrajú skupinu.

    Dvorského gól tak môže znamenať priamy postup do štvrťfinále. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Slovensko prehralo so Švédskom 3:5, napriek tomu môže postúpiť do štvrťfinále z prvého miesta v skupine. Ako hodnotíte zápas? 

    Najlepšia prehra v kariére. Vlastne prvá, po ktorej som naozaj šťastný. Uvidíme, ako zahrajú Fíni. 

    V poslednej minúte ste strelili dôležitý gól na 3:5, ktorý môže Slovákov poslať do štvrťfinále. Je špeciálny? 

    Pre mňa je každý gól na tomto turnaji špeciálny. Pre to, aký to bol gól, som šťastný ešte viac. Nevnímal som, že som ho strelil proti Švédsku, kde som dlhé roky hral. Počas zápasu sa sústredím iba na seba.

    Vášmu gólu na 3:5 predchádzala strela Juraja Slafkovského. Opíšte situáciu z poslednej minúty. 

    Neviem presne, čo sa stalo. Keď Ďuri vystrelil, šiel som iba do bránky a všimol som si, že brankárovi to prepadlo. Potom som to tam iba dorazil.

    Do mixzóny ste prišli bez hokejky, s ktorou ste strelili dôležitý gól. Kde skončila? 

    Hodil som ju do hľadiska jednému fanúšikovi. Jednému malému chlapcovi. 

    Budete teraz sledovať zápas Fínov proti Taliansku?

    Celé Slovensko bude sledovať Fínov. 

    VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól na 5:3

    Ako náročné bolo ísť do zápasu s tým, že nesmiete prehrať o dva góly? 

    Nikdy to nie je ľahké, keď viete, že musíte uhrať nejaký presný výsledok, prípadne koľko gólov nesmiete dostať. 

    Rezonovalo to tam, ale v prvom rade sme sa chceli sústrediť na našu hru. V tretej tretine sme poľavili, ale je super, že sme sa dokázali vrátiť. Poslednú presilovku sme hrali s jedným cieľom - dať gól. 

    Ak Fíni vyhrajú za tri body, Slovensko vyhralo skupinu. Čo znamená pre tím, že dokázalo uspieť aj proti severským favoritom, ktorí majú hráčov výlučne z NHL? 

    Ukazuje to, že sila tímu je dôležitejšia, než počet hráčov z NHL. Keď sa tím zomkne, hráme jeden za druhého, môžeme poraziť každého. 

    Ukazujeme to celý turnaj. Aj keď dnes to nebola výhra, na konci sme dali ten gól, ktorý sme potrebovali. Zdolali sme aj Fínov a Talianov. Sústredíme sa iba na seba, na svoj výkon. 

    Po góle vypukla na ľade nezvyčajná eufória. Tešili ste sa, aj keď ste prehrali zápas. Opísali by ste emócie, ktoré ste v tej chvíli prežívali? 

    Bol som šťastný. Bol to dôležitý gól. Keby dal ten gól hocikto z nás, tešil by som sa rovnako. Teraz si musíme počkať na to, ako to dopadne. Verím, že Fíni vyhrajú a budeme prví. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

