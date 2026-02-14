Návrat Hlavaja a vypadnutie Pospíšila. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká tretí a zároveň posledný zápas v skupine B na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v hokejovej aréne Santa Giulia Ice Hockey Arena proti reprezentácii Švédska.
Zápas sa začína v sobotu o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.
V bránke na rozdiel od zápasu s Talianskom sa vracia Samuel Hlavaj, ktorý vychytal triumf Slovákov proti Fínsku.
Prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.
Do zostavy pribudol Peter Cehlárik, vypadol z nej Martin Pospíšil. Trinástym útočníkom bude Samuel Takáč.
Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
Zostava Slovenka proti Švédsku
Hlavaj - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčín - Koch - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Cingel, Regenda - Dvorský, Líška, Hudáček - Okuliar, Cehlárik, Sukeľ - Takáč
