    14.02.2026, Skupina B
    1. tretina
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    0 - 0
    0:0, 0:0, 0:0
    LIVE
    0:00
    Zostava
    Preview
    PrehľadKde sledovať?Online prenos

    Návrat Hlavaja a vypadnutie Pospíšila. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026

    Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|14. feb 2026 o 11:05
    Slováci hrajú vo svojom poslednom treťom zápase v skupine na ZOH 2026 proti Švédsku.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká tretí a zároveň posledný zápas v skupine B na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v hokejovej aréne Santa Giulia Ice Hockey Arena proti reprezentácii Švédska.

    Zápas sa začína v sobotu o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    V bránke na rozdiel od zápasu s Talianskom sa vracia Samuel Hlavaj, ktorý vychytal triumf Slovákov proti Fínsku.

    Prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.

    Do zostavy pribudol Peter Cehlárik, vypadol z nej Martin Pospíšil. Trinástym útočníkom bude Samuel Takáč.

    Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

    Zostava Slovenka proti Švédsku

    Hlavaj - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčín - Koch - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Cingel, Regenda - Dvorský, Líška, Hudáček - Okuliar, Cehlárik, Sukeľ - Takáč

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

