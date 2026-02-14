Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť

„Po tomto asi nezaspím. No zajtra ráno sa predsa budem pýtať: stalo sa to naozaj, alebo sa mi to len snívalo? A podľa mňa takú istú otázku si položí aj Ilia.“
Takto trefne zhrnul šokujúci krasokorčuliarsky večer v hale Forum di Milano fanúšik z Ameriky.
Voľné jazdy mužov na ZOH v Miláne priniesli nečakanú drámu. Nemysliteľné sa stalo realitou, boh štvorákov Ilia Malinin zo siedmich skokových prvkov štyri pokazil a nezískal medailu.
Senzačným olympijským víťazom sa stal Michail Šajdorov z Kazachstanu.
Všetko mu vyšlo dokonale
Krasokorčuliari často hovoria, že primárne im nejde o umiestnenie, ale o výkon. Ak zajazdia na maximum, sú spokojní aj bez medaily.
Aj 21-ročný Šajdorov bol šťastný už v tej chvíli, keď dokončil svoju vynikajúcu voľnú jazdu na hudbu z filmu Piaty element.
Začal svojou typickou kombináciou trojitého axela so štvoritým salchowom – bol to prvok s najvyššou bodovou hodnotou v celej súťaži, dostal zaň 21,39 bodu.
VIDEO: Zostrih z voľných jázd mužov
Fanúšikovia krasokorčuľovania poznajú ten pocit, keď už hneď po prvom skoku cítiť, že to bude výnimočná jazda. Presne takto to bolo aj v prípade Šajdorova. Všetko mu vyšlo, v jazde skočil päť štvoritých skokov aj dva trojité axle. Miniatúrnou chybičkou krásy bola chýbajúca štvrtinka pri štvoritom lutze.
Kazach nad ľadom lietal, a po záverečnej póze sa s úľavou zvalil na zem.
Túto oslavu sme od neho videli aj pred rokom na majstrovstvách sveta v Bostone, kde získal striebro.
V Miláne na medailu ani nepomyslel. „Mojím cieľom bolo len to, aby som ukázal, aký veľký pokrok spravilo krasokorčuľovanie v Kazachstane,“ uviedol Šajdorov už ako olympijský víťaz.
Vo voľnej jazde dostal 198,64 bodu, čím si vylepšil svoje osobné maximum o takmer šesť bodov a vďaka celkovému skóre 291,58 bodu si mohol sadnúť do kresla pre priebežného lídra.
V kresle pre lídra až do konca
Po krátkom programe bol piaty, takže za ním išli ešte štyria pretekári.
No Šajdorov ostal na čele aj po jazde Daniela Grassla. Talian síce nepadol, ale jeho výjazdy neboli čisté a trpel. Celú noc vracal a v druhej časti jazdy by to najradšej zabalil a bežal znovu na záchod. To sa prejavilo aj na jeho výkone. Mal až ôsmu najlepšiu voľnú jazdu a klesol na deviate miesto.
Šajdorova nepredbehol ani dvojnásobný majster Európy Adam Siao Him Fa. Francúz začal pádom po štvoritom lutze a problémy mal pri ďalších dvoch štvoritých skokoch. Napokon z toho bola dvanásta voľná jazda a siedme miesto v konečnom poradí.
Šajdorova z líderského kresla nevyhnal ani Japonec Juma Kagijama. Ten padol po štvoritom flipe a mal dva ďalšie zlé výjazdy. Vo voľnej jazde bol až šiesty, ale v celkovom poradí sa zaradil za kazašského pretekára.
Na priebežnom treťom mieste sa stále držal jeho krajan Šun Sato, ktorý po krátkom programe bol až deviaty, ale zajazdil tretiu najlepšiu voľnú jazdu s tromi štvoritými skokmi.
Aj Malinin je len človek
„Jediná ozajstná múdrosť spočíva vo vedomí, že nevieš nič.“ Takýmito slovami sa začína voľná jazda Iliu Malinina. Nahovoril to on sám, keďže ide o veľmi osobný program.
„Dovoľte mi, aby som vás previedol svojím príbehom,“ odkázal divákom Američan na veľkej obrazovke.
A naozaj tak urobil – lenže namiesto príbehu o veľkom triumfe z toho bol príbeh o tom, že Malinin možno predsa neprišiel z inej galaxie. Možno predsa aj on je len človek.
Jazdu začal podľa plánu: skvelým štvoritým flipom. Lenže z očakávaného štvoritého axla bola len vrana – teda jednoduchý skok. Malinin na tom stratil 12-13 bodov, ale rozhodne nie šancu víťaziť.
„Vedel som, že nepotrebujem perfektnú jazdu, aby som vyhral,“ potvrdil.
Zdalo sa, že chyba ho nerozhodila, lebo štvoritý lutz bol výborný. Avšak zo štvoritého rittbergra bol iba dvojitý a po ďalšom štvoritom lutze, ktorý mal byť v kombinácii, prišiel pád.
Vtedy už bolo jasné, že Malinin olympiádu nevyhrá a pravdepodobne nezíska ani medailu.
Trochu svoje nádeje vrátil kombináciou štvoritého tulupa s trojitým flipom, no keď skočil iba dvojitý salchow a dokonca znovu padol, bolo definitívne rozhodnuté.
Najväčší favorit tlak neustál. V krokovke ešte ukázal divákom svoje povestné salto, dojazdil to s vypätím všetkých síl a potom skryl tvár do dlaní.
V tej chvíli nevyzeral ako mimozemšťan, ani ako boh štvorákov, ale skôr ako malý chlapec, ktorý sa hneď rozplače.
Aj jeho otec a tréner Roman Skorniakov len hrýzol pery v kiss & cry.
Malinin mal až pätnástu najlepšiu voľnú jazdu, dostal 156,33 bodu – jeho osobným maximom je vo voľnej jazde 238,24 bodu.
Jeho celkové skóre 264,49 bodu mu napokon v Miláne stačilo na ôsme miesto.
„Zaslúžil si si to“
Michail Šajdorov stále sedel v kresle pre lídra a neveril vlastným očiam. Mal sústredenú tvár a až po dlhých sekundách sa začal usmievať.
Vtedy k nemu pristúpil Ilia Malinin.
Kreslo pre lídra a kiss & cry delí v hale iba pár metrov, ale ako keby boli v rozdielnych galaxiách. Kým kazašský pretekár práve dosiahol najväčší úspech života, Malinin v úlohe megafavorita zlyhal.
Američan bol od jesene 2023 až do piatku 13. februára 2026 nezdolaný. Prvá prehra prišla v tej najnevhodnejšej chvíli, na olympiáde.
Malinin neskrýval sklamanie, ale jeho prvé kroky viedli k Šajdorovovi. Podali si ruky, objali sa.
„Zaslúžil si si to,“ vravel Malinin novému šampiónovi.
„Pozeral som jeho jazdu v šatni a som naňho veľmi hrdý. Počul som, že nemal najlepšiu sezónu,“ vysvetľoval americký krasokorčuliar novinárom.
„Sme v tomto športe spolu a sme tam jeden pre druhého. Preto je tento šport výnimočný. Myslím si, že ľudia na toto niekedy zabudnú. Vidia nás len súťažiť a myslia si, že sme len rivali. Ale práve naopak. Je tam radosť, motivácia, povzbudenie, sme ako veľká rodina,“ vysvetľoval Malinin.
Potvrdil to aj Šajdorov. „Držal som palce každému, kto dnes večer súťažil. Adamovi, Jumovi, Iliovi. Stále prajem športovcom, aby boli tou najlepšou verziou samých seba,“ prízvukoval.
„Keď Ilia začal robiť chyby, zaskočilo ma to, lebo to sa často nestáva. Stále som sa ho snažil podporiť,“ vravel nový olympijský víťaz.
Bolo to vidno aj v televíznom prenose, ako kazašský pretekár tlieska Malininovi, ktorý práve pokazil skok.
Bolo toho naňho priveľa
Šajdorov je iba druhý olympijský víťaz Kazachstanu na zimných hrách po Vladimírovi Smirnovovi, ktorý zvíťazil v behu na lyžiach na 50 kilometrov v Lillehammeri.
Je to zároveň druhá medaila pre krajinu v krasokorčuľovaní: na ZOH 2014 získal už nebohý Denis Ten bronz.
„Sú to neuveriteľné emócie. Od detstva som makal pre tento cieľ. Teraz si užívam prítomnú chvíľu a všetko, na čom som pracoval,“ vravel 21-ročný rodák z Almaty.
Malinin uznal, že tlak bol priveľký. „Pokašľal som to. Nechcem tomu uveriť, čo sa stalo. Na tom som sa chystal celú sezónu, veril som si. Možno som bol až príliš sebavedomý,“ uviedol.
Ruchové mikrofóny zachytili, že sediac v kiss & cry poznamenal: „Peking… Nekorčuľoval by som tak.“
Narážal na to, že hoci pred olympiádou v Pekingu bol na stupňoch víťazov na americkom šampionáte, neposlali ho na ZOH, lebo mal iba 17 rokov a vraj by to neuniesol.
„Ak by som tam šiel, mal by som viac skúseností ako zvládnuť olympijské prostredie. Ale samozrejme, neviem, aké by boli ďalšie kapitoly môjho života, ak by som tam bol,“ poznamenal.
Zdá sa, že mu nepomohlo ani to, že jeho voľná jazda bola príliš osobná. „Pred začiatkom mi hlavou vírili staré traumy. Zažil som v živote toho veľa, úspechov aj pádov. Naraz toho však bolo na mňa priveľa,“ priznal.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara