Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku

Hokejisti Slovenska prehrali v treťom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom 3:5.
Po troch stretnutiach základnej B-skupiny tak majú na konte 6 bodov a skóre 10:8.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Zimná olympiáda Miláno 2026
