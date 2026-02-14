Šokoval koncom kariéry, ale vrátil sa. Braathen je svojský šampión, dojal aj legendu

Keď sa povie Brazília, mnohým napadnú skvelí futbalisti či tradičný karneval v Riu. V súčasnosti však vďaka Lucasovi Pinheirovi Braathenovi zažíva krajina aj lyžiarsky ošiaľ, ktorý sa po ZOH 2026 ešte znásobí.
Dvadsaťpäťročný lyžiar sa v Bormiu stal olympijským víťazom v obrovskom slalome, čím získal pre Brazíliu vôbec prvú medailu zo zimných hier.
Kým pri jeho slalomovom víťazstve v Levi predviedol zopár krokov samby, tentokrát s otvorenými ústami hľadel na výsledný čas a dojatý sa zvalil na zem.
Po chvíli mu gratuloval aj legendárny Alberto Tomba.
"Bravó, Lucas. Gratulujem ti. Získal si medailu pre Brazíliu, vieš si to predstaviť? Plačeš teraz ako ja. Si najlepší," vravel mu Tomba, na čo Braathen reagoval poďakovaniami v angličtine aj taliančine.
Fantastická prvá jazda
Nový olympijský šampión mal v prvom kole výhodu upravenej trate, keďže mal štartové číslo jeden. Stopky sa pri jeho meno zastavili v čase 1:13,92 minúty, no bolo ťažké odhadnúť, na čo bude stačiť.
Zakrátko sa však ukázalo, že dosiahol skvelý čas, ku ktorému sa nikto ani len nepriblížil. Druhý Marco Odermatt stratil 95 stotín, čo je priepastný rozdiel.
Pre Brazíliu sa tak otvorila nielen cesta za prvou medailou zo zimných olympiád, ale rovno pre tú s najcennejším leskom. Braathen druhé kolo skúsene kontroloval a postačil mu aj jedenásty najlepší čas.
VIDEO: Zábery z obrovského slalomu mužov na ZOH 2026
Emócie naňho okamžite doľahli. Objímal sa s členmi tímu a dokonca prostredníctvom videa sledoval ľudí v Brazílii ako sa tešia z jeho životného triumfu.
"Tlak po prvom kole bol veľký, keďže olympijské hry sú najväčšie pódium. Pre toto som sa však narodil a urobil som všetko pre to, aby som sa sem dostal.
Ako som viackrát pred pretekmi povedal, Brazília tu nie je na to, aby sa len zúčastnila. Sme tu, aby sme priniesli rozdiel. To bol môj cieľ," povedal.
Šok pred úvodom sezóny
Pinheiro Braathen dosiahol vo Svetovom pohári zatiaľ šesť víťazstiev, pričom päť z nich bolo v nórskych farbách. Krajinu na severe Európy reprezentoval do októbra 2023, keď oznámil koniec kariéry.
Bolo to šokujúce, iba zopár dni pred sezónnou ouvertúrou v Söldene. V tom čase sa hovorilo o jeho spore s nórskym zväzom pre značku oblečenia, ale dôležitejšie bolo, že ho už lyžovanie nerobilo šťastným.
"Prvýkrát po rokoch sa cítim slobodný. Každý, kto ma pozná, vie, že sloboda je jedným z mojich najväčších zdrojov úspechu. A radosť," uviedol.
Jeho koniec kariéry však trval iba sezónu. V ročníku 2024/2025 sa vrátil, no už ako reprezentant Brazílie, rodnej krajiny jeho matky.
Braathen nie je typický Severan. Jeho stredné meno Pinheiro znamená v portugalčine borovicu, má ho na počesť mamy a pripomína jeho brazílsky pôvod.
V detstve bol jeho idolom futbalista Ronaldinho.
"Otec mi chcel iba ukázať lyžiarske umenie. Nikdy som si nemyslel, že by som sa mohol stať profesionálnym lyžiarom. Lyžovanie som vnímal ako pôžitok.
Najprv ma to nezaujalo, ale jedného dňa, keď som mal asi osem rokov, som na kopci sledoval skupinku lyžiarov. Ohromila ma rýchlosť, akou jazdili. Povedal som otcovi, že takto chcem jazdiť tiež," hovorí Braathen.
Lyžoval srdcom
Rodák z Osla je svojsky. Spomína si, že v detstve sa snažil vždy prispôsobiť okoliu, v ktorom bol, no od strednej školy je jeho prioritou byť sám sebou.
Na otváracom ceremoniáli 25. zimnej olympiády niesol vlajku Brazílie na milánskom San Sire a veľmi túžil po tom, aby pre ňu získal medailu. Podarilo sa.
"Je to ťažké, nedokážem všetky svoje emócie vyjadriť slovami. Bola to dlhá cesta a dosť nekonvenčná. Ale bola moja. Nasledoval som svoju intuíciu a odvážil sa byť tým, kým som, čo je najdôležitejšie.
Je jedno či by som bol prvý, druhý, tretí alebo štvrtý. Mojou definíciou je lyžovať srdcom. Vedel som, že vtedy to môže dokázať a preto som olympijský víťaz," povedal Pinheiro Braathen so slzami v očiach.
Za sebou nechal trojicu Švajčiarov a aj kvôli nemu odíde z Bormia najlepší lyžiar posledných sezón Marco Odermatt bez olympijského zlata.
"Vedeli sme, že Lucas sa po úžasnej prvej jazde môže poraziť len sám. Napriek tomu sme to skúsili a všetci traja prišli do cieľa v zelených číslach.
Dúfali sme aj v trojité švajčiarske víťazstvo, ale Lucas to naozaj dobre kontroloval," povedal Odermatt, ktorý získal tri medaily (0-2-1).
Najlepší výsledok v sezóne
Obrovský slalom bola jediná mužská disciplína, v ktorej malo zastúpenie aj Slovensko. Andreas Žampa obhajoval 16. miesto spred štyroch rokov, pričom jeho maximom v tejto sezóne bola 24. pozícia.
Prvé kolo zvládol na výbornú, keď so štartovým číslom 29 obsadil sedemnástu pozíciu a bez problémov si zaistil postup do druhého kola.
VIDEO: Andreas Žampa v 2. kole obrovského slalomu na ZOH 2026
V ňom predviedol svoju typickú riskantnú jazdu, no keď prišiel do cieľa, pri jeho mene svietila osmička. Napokon skončil 32-ročný lyžiar na 21. mieste, čo rozhodne nie je výsledok na zahodenie.
"Bolo vidieť, ako veľmi chce. Išiel na maximum, ale v strednej časti dvakrát vyšiel mimo ideálnej stopy, nestíhal presadené bránky a z jeho náskoku bola hneď strata," hodnotili jazdu komentátori Eurosportu.
"Som trošku sklamaný, ale také sú olympijské hry. Na jednej strane som na seba hrdý, pretože som urobil maximum, ale v druhom kole som urobil chybu a stratil som veľa času," povedal pre STVR.
Z pohľadu mužov zostáva v lyžiarskom olympijskom programu už len jedna disciplína. V pondelok 16. februára si zmerajú sily najlepší slalomári, pričom medzi favoritov bude opäť patriť aj Lucas Pinheiro Braathen.
