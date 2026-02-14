VIDEO: Kráľom šortreku je Holanďan. Na olympiáde v Miláne získal druhé zlato

Šortrek na ZOH 2026
Muži - 1500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas (min)
1.
Jens van 'T Wout
Holandsko
2:12,219
2.
Hwang Tä-hon
Kórejská republika
2:12,304
3.
Roberts Krúzbergs
Lotyšsko
2:12,376
4.
Šin Tung-min
Kórejská republika
2:12,556
5.
William Dandjinou
Kanada
2:12,639
6.
Steven Dubois
Kanada
2:36,955
Holandský šortrekár Jens van't Wout napodobnil svoj triumf z trate 1000 m a na zimných olympijských hrách 2026 získal zlato aj na 1500 m v čase 2:12,219 min.
VIDEO: Preteky šortreku na 1500 m na ZOH 2026
Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Hwang Tä-hon z Kórejskej republiky s mankom 85 tisícin sekundy a bronzový Lotyš Roberts Krúzbergs s odstupom (+0,157).
Súboj o medaily mal deväť účastníkov, trojica jazdcov doplnila tradičnú finálovú šestku verdiktom rozhodcov po tom, čo nepostúpili zo semifinále chybou súpera.
Na preplnenej ľadovej ploche sa korčuliari nevyhli chybám.
Kanaďan Steven Dubois najprv spadol vlastnou vinou a následne Brit Niall Treacy privodil pád sebe aj obom čínskym súperom vo finále.
Dvadsaťštyriročný Van't Wout sa však vyhol všetkým problémom a vo finiši nepustil pred seba obhajcu zlata Hwanga.
Krúzbergs zariadil pre Lotyšsko vôbec prvú medailu v histórii na zimnej olympiáde inde ako v ľadovom tobogáne.
