14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Sklamaná švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová po štafete na ZOH 2026.
Nezlyhali len hokejisti. Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach (sumár dňa)
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
Kapustík predviedol vo finále fantastický skok. Na olympiáde stanovil nový slovenský rekord
Lucas Pinheiro Braathen pózuje so zlatou medailou z obrovského slalomu na ZOH 2026.
Šokoval koncom kariéry, ale vrátil sa. Braathen je svojský šampión, dojal aj legendu
ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026.
Skoky na lyžiach na ZOH 2026: Zlatú medailu získal Prevc, Kapustík na 21. mieste
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku
Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov šprintu na ZOH 2026.
Fíni podávajú protest proti Kläbovi. Morálny olympijský víťaz je ich pretekár, tvrdia
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 8Súvisiace

VIDEO: Kráľom šortreku je Holanďan. Na olympiáde v Miláne získal druhé zlato

Jens van 't Wout zvíťazil v pretekoch na 1500 m na ZOH 2026.
Jens van 't Wout zvíťazil v pretekoch na 1500 m na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. feb 2026 o 23:09
ShareTweet0

Po triumfe na 1000 m zvíťazil aj v pretekoch na 1500 m.

Šortrek na ZOH 2026

Muži - 1500 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas (min)

1.

Jens van 'T Wout

Holandsko

2:12,219

2.

Hwang Tä-hon

Kórejská republika

2:12,304

3.

Roberts Krúzbergs

Lotyšsko

2:12,376

4.

Šin Tung-min

Kórejská republika

2:12,556

5.

William Dandjinou

Kanada

2:12,639

6.

Steven Dubois

Kanada

2:36,955

Holandský šortrekár Jens van't Wout napodobnil svoj triumf z trate 1000 m a na zimných olympijských hrách 2026 získal zlato aj na 1500 m v čase 2:12,219 min.

VIDEO: Preteky šortreku na 1500 m na ZOH 2026

Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Hwang Tä-hon z Kórejskej republiky s mankom 85 tisícin sekundy a bronzový Lotyš Roberts Krúzbergs s odstupom (+0,157).

Súboj o medaily mal deväť účastníkov, trojica jazdcov doplnila tradičnú finálovú šestku verdiktom rozhodcov po tom, čo nepostúpili zo semifinále chybou súpera.

Na preplnenej ľadovej ploche sa korčuliari nevyhli chybám.

Kanaďan Steven Dubois najprv spadol vlastnou vinou a následne Brit Niall Treacy privodil pád sebe aj obom čínskym súperom vo finále.

Dvadsaťštyriročný Van't Wout sa však vyhol všetkým problémom a vo finiši nepustil pred seba obhajcu zlata Hwanga.

Krúzbergs zariadil pre Lotyšsko vôbec prvú medailu v histórii na zimnej olympiáde inde ako v ľadovom tobogáne.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Šortrek

Šortrek

Lucas Pinheiro Braathen oslavuje zlatú medailu.
Lucas Pinheiro Braathen oslavuje zlatú medailu.
Medaily na ZOH Miláno 2026: Brazília má historicky prvú medailu, Nóri dominujú (14. február)
teraz
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne. rozhovor
Titanilla Bődso 16:21
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel HagaraSlovenský krasokorčuliar je odhodlaný využiť olympijskú skúsenosť, aby sa posunul ďalej.
Titanilla Bőd|so 16:21
Jens van 't Wout zvíťazil v pretekoch na 1500 m na ZOH 2026.
so 23:09
VIDEO: Kráľom šortreku je Holanďan. Na olympiáde v Miláne získal druhé zlatoPo triumfe na 1000 m zvíťazil aj v pretekoch na 1500 m.
so 23:09
Lucas Pinheiro Braathen.
so 10:29
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20Braathen má pred druhým Odermattom náskok takmer sekundy.
so 10:29
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
so 19:45
Smútok vystriedala radosť. Kapustík postúpil do finále po diskvalifikácii súperaSlovák obsadil v prvom kole tridsiate miesto.
so 19:45
Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz oslavuje zlato.
so 17:54
Americký rýchlokorčuliar oslavuje druhé zlato. V tesnom súboji opäť zdolal toho istého súperaBronz získal reprezentant Kanady.
so 17:54
Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
Titanilla Bődso 07:10|29
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosťNový šampión úprimne fandil súperom.
Titanilla Bőd|so 07:10|29
Jakara Anthonyová.
so 12:28
Nová disciplína na ZOH dopriala Austrálii ďalšie zlato. Pódium doplnili AmeričankyJedna z najväčších favoritiek vypadla už v osemfinále.
so 12:28
Slovenský lyžiar Andreas Žampa.
pi 23:40
Dočká sa Odermatt zlata a Brazília prvej medaily? Žampa má lepšie číslo ako zvyčajnePozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov na ZOH 2026.
pi 23:40
Nórska štafeta žien.
so 13:41
Nórky nemali v štafete žiadne súperky. Vyhrali s prehľadným náskokomNa druhom mieste prišli do cieľa Švédky, bronz si vybojovali Fínky.
so 13:41
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
pi 21:45
Zapojí sa Bátovská Fialková do boja o medaily? Štartovať bude medzi prvýmiPozrite si štartové čísla slovenských biatlonistov v šprinte na ZOH 2026.
pi 21:45
ONLINE: Andreas Žampa dnes ide 1. kolo obrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
so 07:00
Lyžovanie na ZOH 2026: Braathen bol v prvom kole najrýchlejší, Žampa obsadil sedemnáste miestoSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
so 07:00
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.online
so 11:45|1
Biatlon na ZOH 2026: Všetky štyri Slovenky postúpili do stíhačky, zlato pre NórskoSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
so 11:45|1
Šortrek

Šortrek

Lucas Pinheiro Braathen oslavuje zlatú medailu.
Lucas Pinheiro Braathen oslavuje zlatú medailu.
Medaily na ZOH Miláno 2026: Brazília má historicky prvú medailu, Nóri dominujú (14. február)
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Šortrek»VIDEO: Kráľom šortreku je Holanďan. Na olympiáde v Miláne získal druhé zlato