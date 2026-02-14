Zlatá medaila v skeletone putuje do Rakúska. Flocková ovládla tri zo štyroch jázd

Skeleton na ZOH 2026
Výsledok - ženy:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Janine Flocková
Rakúsko
3:49,02 min
2.
Susanne Kreherová
Nemecko
+ 0,30 s
3.
Jacqueline Pfeiferová
Nemecko
+ 0,44 s
4.
Hannah Neiseová
Nemecko
+ 1,15 s
5.
Tabitha Stoeckerová
Veľká Británia
+ 1,46 s
6.
Kim Meylemansová
Belgicko
+ 1,65 s
Rakúska skeletonistka Janine Flocková získala zlato na ZOH 2026 v súťaži jednotlivkýň.
V ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo vyhrala tri zo štyroch jázd a triumfovala s náskokom 30 stotín sekundy pred Nemkou Susanne Kreherovou a jej bronzovou krajankou Jacqueline Pfeiferovou (+0,44).
VIDEO: Zostrih pretekov žien na ZOH 2026
Flocková bola na ZOH doteraz najlepšie štvrtá v Pchjongčchangu 2018, v Soči 2014 skončila deviata a v Pekingu až desiata. Je tiež štvornásobnou majsterkou Európy a zo svetových šampionátov má striebro a bronz.
Teraz sa dočkala životného zlata. V Cortine si počínala suverénne, preteky v piatok začali traťovým rekordom zrekonštruovanej dráhy 57,22 s a tento čas atakovala aj v ďalších jazdách.
Iba v tej druhej sa musela skloniť pred Pfeiferovou, ktorá si traťový rekord o štyri stotiny prisvojila, no inak sa k nemu nepriblížila a v konečnom účtovaní za Flockovou zaostala o 0,44 sekundy.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara