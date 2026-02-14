14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live

Zlatá medaila v skeletone putuje do Rakúska. Flocková ovládla tri zo štyroch jázd

Na snímke rakúska skeletonistka Janine Flocková.
Na snímke rakúska skeletonistka Janine Flocková. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. feb 2026 o 20:53
Rakúšanka triumfovala s náskokom 30 stotín.

Skeleton na ZOH 2026

Výsledok - ženy:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Janine Flocková

Rakúsko

3:49,02 min

2.

Susanne Kreherová

Nemecko

+ 0,30 s

3.

Jacqueline Pfeiferová

Nemecko

+ 0,44 s

4.

Hannah Neiseová

Nemecko

+ 1,15 s

5.

Tabitha Stoeckerová

Veľká Británia

+ 1,46 s

6.

Kim Meylemansová

Belgicko

+ 1,65 s

Rakúska skeletonistka Janine Flocková získala zlato na ZOH 2026 v súťaži jednotlivkýň.

V ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo vyhrala tri zo štyroch jázd a triumfovala s náskokom 30 stotín sekundy pred Nemkou Susanne Kreherovou a jej bronzovou krajankou Jacqueline Pfeiferovou (+0,44).

VIDEO: Zostrih pretekov žien na ZOH 2026

Flocková bola na ZOH doteraz najlepšie štvrtá v Pchjongčchangu 2018, v Soči 2014 skončila deviata a v Pekingu až desiata. Je tiež štvornásobnou majsterkou Európy a zo svetových šampionátov má striebro a bronz.

Teraz sa dočkala životného zlata. V Cortine si počínala suverénne, preteky v piatok začali traťovým rekordom zrekonštruovanej dráhy 57,22 s a tento čas atakovala aj v ďalších jazdách.

Iba v tej druhej sa musela skloniť pred Pfeiferovou, ktorá si traťový rekord o štyri stotiny prisvojila, no inak sa k nemu nepriblížila a v konečnom účtovaní za Flockovou zaostala o 0,44 sekundy.

