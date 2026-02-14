Fíni podávajú protest proti Kläbovi. Morálny olympijský víťaz je ich pretekár, tvrdia

Miláno a Cortina 2026
Fínsko podalo oficiálny protest k Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) kvôli okolnostiam utorkového šprintu bežcov na lyžiach na olympijských hrách. Uviedla to fínska televízia YLE.
Po pretekoch vyšlo najavo, že FIS umožnila nórskemu tímu výhodu pri mazaní lyží.
Šprint vyhral hviezdny Nór Johannes Hösflot Kläbo, štvrtý skončil fínsky reprezentant Lauri Vuorinen, piaty bol Čech Jiří Tuž.
FIS povolila Nórom na ich žiadosť pred vyraďovacími jazdami použiť voskovací stroj, čo malo byť podľa pôvodných pokynov zakázané. Ostatné tímy o tejto možnosti neboli informované.
"Šprint by dopadol inak, ak by tam nepriniesli zadnými dverami voskovačku," povedal dnes agentúre SID šéf nemeckého tímu Peter Schlickenrieder.
VIDEO: Zostrih pretekov šprintu mužov na ZOH 2026
Použitie stroja schválil riaditeľ závodov FIS, ktorým je Čech Michal Lamplot. Medzinárodná federácia sa neskôr za "chybu v komunikácii" ospravedlnila v oficiálnom vyhlásení, ktoré zverejnil na napríklad web televízie YLE.
Podľa Schlickenriedera to ale nestačí. "Bolo to jasné zlyhanie zo strany funkcionárov FIS - a už po niekoľkýkrát. To nejaká hanba neurobí. Keby takú chybu urobil niekto z nás trénerov, dostal by pokutu 1000 eur. Keby namiesto ospravedlnenia usporiadali veľkú party, všetci by z toho mali väčší úžitok, "dodal.
O nórskej výhode informoval ostatné tímy vo štvrtok nemecký kouč talianskej reprezentácie Markus Cramer.
Zareagovali predovšetkým Fíni kvôli štvrtému miestu Vuorinena, ktorého označil šéf fínskeho servisu za "morálneho olympijského víťaza. "Na stupne víťazov suverénneho Kläba sprevádzali Američan Ben Ogden a Nor Oskar Opstad Vike.
Kontroverzie sa podľa médií nevyhli ani americkému tímu, ktorí si priniesli do servisnej zóny tekutinu, čo je tiež zakázané. Trestu unikli vďaka vysvetleniu, že išlo len o prostriedok na umývanie rúk.
Zimná olympiáda Miláno 2026
