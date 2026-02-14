14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live
ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026.
ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)
Lucas Pinheiro Braathen pózuje so zlatou medailou z obrovského slalomu na ZOH 2026.
Šokoval koncom kariéry, ale vrátil sa. Braathen je svojský šampión, dojal aj legendu
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara
Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov šprintu na ZOH 2026.
Fíni podávajú protest proti Kläbovi. Morálny olympijský víťaz je ich pretekár, tvrdia
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 8Súvisiace

Fíni podávajú protest proti Kläbovi. Morálny olympijský víťaz je ich pretekár, tvrdia

Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov šprintu na ZOH 2026.
Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov šprintu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
ČTK|14. feb 2026 o 17:07
ShareTweet0

FIS povolila Nórom na ich žiadosť pred vyraďovacími jazdami použiť voskovací stroj.

14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live

Fínsko podalo oficiálny protest k Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) kvôli okolnostiam utorkového šprintu bežcov na lyžiach na olympijských hrách. Uviedla to fínska televízia YLE.

Po pretekoch vyšlo najavo, že FIS umožnila nórskemu tímu výhodu pri mazaní lyží.

Šprint vyhral hviezdny Nór Johannes Hösflot Kläbo, štvrtý skončil fínsky reprezentant Lauri Vuorinen, piaty bol Čech Jiří Tuž.

FIS povolila Nórom na ich žiadosť pred vyraďovacími jazdami použiť voskovací stroj, čo malo byť podľa pôvodných pokynov zakázané. Ostatné tímy o tejto možnosti neboli informované.

"Šprint by dopadol inak, ak by tam nepriniesli zadnými dverami voskovačku," povedal dnes agentúre SID šéf nemeckého tímu Peter Schlickenrieder.

VIDEO: Zostrih pretekov šprintu mužov na ZOH 2026

Použitie stroja schválil riaditeľ závodov FIS, ktorým je Čech Michal Lamplot. Medzinárodná federácia sa neskôr za "chybu v komunikácii" ospravedlnila v oficiálnom vyhlásení, ktoré zverejnil na napríklad web televízie YLE.

Podľa Schlickenriedera to ale nestačí. "Bolo to jasné zlyhanie zo strany funkcionárov FIS - a už po niekoľkýkrát. To nejaká hanba neurobí. Keby takú chybu urobil niekto z nás trénerov, dostal by pokutu 1000 eur. Keby namiesto ospravedlnenia usporiadali veľkú party, všetci by z toho mali väčší úžitok, "dodal.

O nórskej výhode informoval ostatné tímy vo štvrtok nemecký kouč talianskej reprezentácie Markus Cramer.

Zareagovali predovšetkým Fíni kvôli štvrtému miestu Vuorinena, ktorého označil šéf fínskeho servisu za "morálneho olympijského víťaza. "Na stupne víťazov suverénneho Kläba sprevádzali Američan Ben Ogden a Nor Oskar Opstad Vike.

Kontroverzie sa podľa médií nevyhli ani americkému tímu, ktorí si priniesli do servisnej zóny tekutinu, čo je tiež zakázané. Trestu unikli vďaka vysvetleniu, že išlo len o prostriedok na umývanie rúk.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
dnes 18:43
Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz oslavuje zlato.
dnes 17:54
Americký rýchlokorčuliar oslavuje druhé zlato. V tesnom súboji opäť zdolal toho istého súperaBronz získal reprezentant Kanady.
dnes 17:54
Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
Titanilla Bőddnes 07:10|29
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosťNový šampión úprimne fandil súperom.
Titanilla Bőd|dnes 07:10|29
Jakara Anthonyová.
dnes 12:28
Nová disciplína na ZOH dopriala Austrálii ďalšie zlato. Pódium doplnili AmeričankyJedna z najväčších favoritiek vypadla už v osemfinále.
dnes 12:28
Slovenský lyžiar Andreas Žampa.
pi 23:40
Dočká sa Odermatt zlata a Brazília prvej medaily? Žampa má lepšie číslo ako zvyčajnePozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov na ZOH 2026.
pi 23:40
Nórska štafeta žien.
dnes 13:41
Nórky nemali v štafete žiadne súperky. Vyhrali s prehľadným náskokomNa druhom mieste prišli do cieľa Švédky, bronz si vybojovali Fínky.
dnes 13:41
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
pi 21:45
Zapojí sa Bátovská Fialková do boja o medaily? Štartovať bude medzi prvýmiPozrite si štartové čísla slovenských biatlonistov v šprinte na ZOH 2026.
pi 21:45
ONLINE: Andreas Žampa dnes ide 1. kolo obrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:00
Lyžovanie na ZOH 2026: Braathen bol v prvom kole najrýchlejší, Žampa obsadil sedemnáste miestoSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.online
dnes 11:45|1
Biatlon na ZOH 2026: Všetky štyri Slovenky postúpili do stíhačky, zlato pre NórskoSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:45|1
Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
dnes 18:43
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Beh na lyžiach»Fíni podávajú protest proti Kläbovi. Morálny olympijský víťaz je ich pretekár, tvrdia