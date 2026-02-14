ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík dnes ide súťaž na veľkom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Pre Kapustíka ide o druhé vystúpenie pod piatimi kruhmi, v úvodných pretekoch na strednom mostíku obsadil 28. miesto.
Kde sledovať skoky na lyžiach na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Skoky na lyžiach mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Hektor Kapustík, veľký mostík, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Skoky na lyžiach 2026
14.02.2026 o 18:45
Muži - Veľký mostík
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Francesco Cecon (ITA)
2. Čchi-wu Sung (CHN)
3. Mihnea Alexandru Spulber (ROU)
4. Muhammed Ali Bedir (TUR)
5. Kaimar Vagul (EST)
6. Daniel Andrei Cacina (ROU)
7. Fatih Arda İpcioğlu (TUR)
8. Jules Chervet (FRA)
9. Vilho Palosaari (FIN)
10. Enzo Milesi (FRA)
11. MacKenzie Boyd-Clowes (CAN)
12. Vitalij Kaliničenko (UKR)
13. Tate Frantz (USA)
14. Jevhen Marusjak (UKR)
15. Hektor Kapustík (SVK)
16. Giovanni Bresadola (ITA)
17. Felix Trunz (SUI)
18. Alex Insam (ITA)
19. Danil Vasiljev (KAZ)
20. Ilja Mizernych (KAZ)
21. Roman Koudelka (CZE)
22. Kevin Bickner (USA)
23. Paweł Wąsek (POL)
24. Sandro Hauswirth (SUI)
25. Artti Aigro (EST)
26. Antti Aalto (FIN)
27. Andreas Wellinger (GER)
28. Niko Kytösaho (FIN)
29. Jason Colby (USA)
30. Kamil Stoch (POL)
31. Gregor Deschwanden (SUI)
32. Pius Paschke (GER)
33. Timi Zajc (SLO)
34. Valentin Foubert (FRA)
35. Johann Andre Forfang (NOR)
36. Naoki Nakamura (JPN)
37. Marius Lindvik (NOR)
38. Kacper Tomasiak (POL)
39. Vladimir Zografski (BUL)
40. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR)
41. Stefan Kraft (AUT)
42. Stephan Embacher (AUT)
43. Felix Hoffmann (GER)
44. Jan Hörl (AUT)
45. Philipp Raimund (GER)
46. Daniel Tschofenig (AUT)
47. Anže Lanišek (SLO)
48. Ren Nikaidō (JPN)
49. Rjōjū Kobajaši (JPN)
50. Domen Prevc (SLO)
Pořadí SP
1. Domen Prevc (SLO) 1614 b
2. Rjōjū Kobajaši (JPN) 989 b
3. Ren Nikaidō (JPN) 921 b
4. Anže Lanišek (SLO) 767 b
5. Daniel Tschofenig (AUT) 745 b
6. Philipp Raimund (GER) 743 b
7. Jan Hörl (AUT) 720 b
8. Felix Hoffmann (GER) 652 b
9. Stephan Embacher (AUT) 615 b
10. Stefan Kraft (AUT) 511 b
44. Roman Koudelka (CZE) 38 b
54. Hektor Kapustík (SVK) 11 b
Na olympijských hrách se dosud konal jeden individuální závod, a to na středním můstku. A kdo čekal výhru suveréna letošní sezóny, ten se sakra spletl! Olympijským vítězem se totiž stal Philipp Raimund, jenž ovládl jak první, tak druhé kolo. Svou první medaili na ZOH získal Kacper Tomasiak, jenž se posunul ze čtvrtého místa až na druhé. Stupně vítězů doplnil Ren Nikaidō, který načasoval svou formu ideálně. Už před olympijskými hrami měl dobrou formu a tady to jen potvrdil. Domen Prevc nakonec skončil až na pátém místě a rozhodně byl z tohoto výsledku zklamaný.
Dobrý den, chtěla bych vás přivítat u skoků na lyžích! Tentokrát se bude závodit na velkém můstku. Start je naplánovaný na 18:45 a my u toho nemůžeme chybět.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:45.
