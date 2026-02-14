14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara
Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť
Jakara Anthonyová.
Nová disciplína na ZOH dopriala Austrálii ďalšie zlato. Pódium doplnili Američanky
ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026.
ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 8Súvisiace

ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)

ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026.
ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|14. feb 2026 o 15:45
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík dnes ide súťaž na veľkom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Pre Kapustíka ide o druhé vystúpenie pod piatimi kruhmi, v úvodných pretekoch na strednom mostíku obsadil 28. miesto.

Kde sledovať skoky na lyžiach na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Skoky na lyžiach na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Skoky na lyžiach mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Hektor Kapustík, veľký mostík, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zimné olympijské hry - Skoky na lyžiach  2026
14.02.2026 o 18:45
Muži - Veľký mostík
Plánovaný
Prenos
Startovní listina

1. Francesco Cecon (ITA)
2. Čchi-wu Sung (CHN)
3. Mihnea Alexandru Spulber (ROU)
4. Muhammed Ali Bedir (TUR)
5. Kaimar Vagul (EST)
6. Daniel Andrei Cacina (ROU)
7. Fatih Arda İpcioğlu (TUR)
8. Jules Chervet (FRA)
9. Vilho Palosaari (FIN)
10. Enzo Milesi (FRA)
11. MacKenzie Boyd-Clowes (CAN)
12. Vitalij Kaliničenko (UKR)
13. Tate Frantz (USA)
14. Jevhen Marusjak (UKR)
15. Hektor Kapustík (SVK)
16. Giovanni Bresadola (ITA)
17. Felix Trunz (SUI)
18. Alex Insam (ITA)
19. Danil Vasiljev (KAZ)
20. Ilja Mizernych (KAZ)
21. Roman Koudelka (CZE)
22. Kevin Bickner (USA)
23. Paweł Wąsek (POL)
24. Sandro Hauswirth (SUI)
25. Artti Aigro (EST)
26. Antti Aalto (FIN)
27. Andreas Wellinger (GER)
28. Niko Kytösaho (FIN)
29. Jason Colby (USA)
30. Kamil Stoch (POL)
31. Gregor Deschwanden (SUI)
32. Pius Paschke (GER)
33. Timi Zajc (SLO)
34. Valentin Foubert (FRA)
35. Johann Andre Forfang (NOR)
36. Naoki Nakamura (JPN)
37. Marius Lindvik (NOR)
38. Kacper Tomasiak (POL)
39. Vladimir Zografski (BUL)
40. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR)
41. Stefan Kraft (AUT)
42. Stephan Embacher (AUT)
43. Felix Hoffmann (GER)
44. Jan Hörl (AUT)
45. Philipp Raimund (GER)
46. Daniel Tschofenig (AUT)
47. Anže Lanišek (SLO)
48. Ren Nikaidō (JPN)
49. Rjōjū Kobajaši (JPN)
50. Domen Prevc (SLO)
Pořadí SP

1. Domen Prevc (SLO) 1614 b
2. Rjōjū Kobajaši (JPN) 989 b
3. Ren Nikaidō (JPN) 921 b
4. Anže Lanišek (SLO) 767 b
5. Daniel Tschofenig (AUT) 745 b
6. Philipp Raimund (GER) 743 b
7. Jan Hörl (AUT) 720 b
8. Felix Hoffmann (GER) 652 b
9. Stephan Embacher (AUT) 615 b
10. Stefan Kraft (AUT) 511 b

44. Roman Koudelka (CZE) 38 b
54. Hektor Kapustík (SVK) 11 b
Na olympijských hrách se dosud konal jeden individuální závod, a to na středním můstku. A kdo čekal výhru suveréna letošní sezóny, ten se sakra spletl! Olympijským vítězem se totiž stal Philipp Raimund, jenž ovládl jak první, tak druhé kolo. Svou první medaili na ZOH získal Kacper Tomasiak, jenž se posunul ze čtvrtého místa až na druhé. Stupně vítězů doplnil Ren Nikaidō, který načasoval svou formu ideálně. Už před olympijskými hrami měl dobrou formu a tady to jen potvrdil. Domen Prevc nakonec skončil až na pátém místě a rozhodně byl z tohoto výsledku zklamaný.
Dobrý den, chtěla bych vás přivítat u skoků na lyžích! Tentokrát se bude závodit na velkém můstku. Start je naplánovaný na 18:45 a my u toho nemůžeme chybět.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:45.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
dnes 16:32
Slovenský lyžiar Andreas Žampa.
pi 23:40
Dočká sa Odermatt zlata a Brazília prvej medaily? Žampa má lepšie číslo ako zvyčajnePozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov na ZOH 2026.
pi 23:40
Nórska štafeta žien.
dnes 13:41
Nórky nemali v štafete žiadne súperky. Vyhrali s prehľadným náskokomNa druhom mieste prišli do cieľa Švédky, bronz si vybojovali Fínky.
dnes 13:41
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
pi 21:45
Zapojí sa Bátovská Fialková do boja o medaily? Štartovať bude medzi prvýmiPozrite si štartové čísla slovenských biatlonistov v šprinte na ZOH 2026.
pi 21:45
ONLINE: Andreas Žampa dnes ide 1. kolo obrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:00
Lyžovanie na ZOH 2026: Braathen bol v prvom kole najrýchlejší, Žampa obsadil sedemnáste miestoSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú šprint v biatlone na ZOH 2026.online
dnes 11:45|1
Biatlon na ZOH 2026: Všetky štyri Slovenky postúpili do stíhačky, zlato pre NórskoSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:45|1
Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
dnes 16:32
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Skoky na lyžiach»ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)