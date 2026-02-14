    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina C
    6 - 3
    1:2, 3:1, 2:0
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    PrehľadOnline prenosSumár

    VIDEO: Hviezdy USA mali nečakané problémy. Dáni potrestali nepozornosť brankára gólom z polovice

    Hokejisti USA oslavujú gól v zápase proti Dánsku.
    Fotogaléria (22)
    Hokejisti USA oslavujú gól v zápase proti Dánsku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 23:44
    ShareTweet1

    Hokejisti USA zvíťazili v zápase skupiny C na hokejovom turnaji na ZOH 2026 nad Dánskom. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina C

    USA - Dánsko 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

    Góly: 4. Boldy (Q. Hughes, Slavin), 30. B. Tkachuk (Eichel), 31. Eichel (M. Tkachuk), 38. Hanifin (Trocheck, Faber), 48. Guentzel (Matthews), 55. J. Hughes (Nelson) – 2. Olesen (Mölgaard), 12. Nicholas Jensen (Setkov), 40. Bruggisser (Ehlers, True)

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), O´Rourke (Kan.) - Daisy (USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.480

    USA: Swayman – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – Thompson, Larkin, Connor – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck

    Dánsko: Sögaard – M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen – Ehlers, True, Bjorkstrand – Nicklas Jensen, Eller, Blichfeld – Aagaard, Mölgaard, Olesen – Russell, Wejse, Storm – Poulsen

    Hokejisti USA sa priblížili k postupu do štvrťfinále turnaja ZOH 2026 v Miláne.

    Američania nadviazali v C-skupine na triumf s Lotyšskom (5:1) a v sobotňajšom druhom stretnutí zdolali aj Dánsko 6:3.

    Zámorskému tímu prinesie definitívne priamu účasť medzi osmičkou najlepších tímov zisk aspoň bodu v záverečnom dueli skupiny proti Nemecku.

    USA sa stretnú s Nemcami v nedeľu od 21.10 h. Dánov čaká v rovnaký deň o 19.10 h súboj s Lotyšskom.

    Akýkoľvek bodový zisk Američanov pošle favorita „céčka“ priamo do štvrťfinále.

    Priamy postup si zabezpečili z A-skupiny hráči Kanady, v „béčku“ sa vyhne osemfinálovým bojom prekvapivo Slovensko, ktorému stačila na zaistenie si prvenstva v skupine aj prehra so Švédskom 3:5.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Dánsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Dán Nick Olesen strieľa gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Dánsky brankár Mads Sogaard v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Fanúšikovia USA v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    22 fotografií
    Nick Olesen strieľa gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Dán Nick Olesen strieľa gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Nick Olesen strieľa gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Nick Olesen strieľa gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Nick Olesen strieľa gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Hokejisti Dánska oslavujú gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Dánsky brankár Mads Sogaard v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.V strede Matt Boldy oslavuje gól v zápase C-skupiny USA - Dánsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    0
    11:4
    6
    2
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    5:8
    3
    3
    NemeckoNemeckoGER
    2
    1
    0
    0
    1
    6:5
    3
    4
    DánskoDánskoDEN
    2
    0
    0
    0
    2
    4:9
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu USA - Dánsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Outsider duelu viedol už po 100 sekundách, keď favorita prekvapil Olesen. Američania však reagovali rýchlo, v štvrtej minúte vyrovnal Boldy.

    Severania išli do šatní napokon s vedením 2:1 a to sa zrodilo kuriózne. Na nahodený puk z hokejky obrancu Nicholasa Jensena od červenej čiary neskoro zareagoval brankár Swayman. 

    VIDEO: Gól Dánska z polovice ihriska

    II. tretina:

    Zámorský tím v prostrednej časti prevzal iniciatívu a po góloch Bradyho Tkachuka, Eichela a Hanifina mal k dispozícii dvojgólový náskok. Tri sekundy pred koncom druhého dejstva však udržal Dánov v hre o body obranca Phillip Bruggisser.

    III. tretina:

    Američania v tretej časti hry nespanikárili a gólmi Guentzela a Jacka Hughesa si poistili plný bodový zisk.

    PROGRAM 14.2.2026 - ZOH 2026 HOKEJ

    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    3 - 4
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    11 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 3
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti USA oslavujú gól v zápase proti Dánsku.
    Hokejisti USA oslavujú gól v zápase proti Dánsku.
    VIDEO: Hviezdy USA mali nečakané problémy. Dáni potrestali nepozornosť brankára gólom z polovice
    so 23:44|1
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti USA oslavujú gól v zápase proti Dánsku.
    Hokejisti USA oslavujú gól v zápase proti Dánsku.
    VIDEO: Hviezdy USA mali nečakané problémy. Dáni potrestali nepozornosť brankára gólom z polovice
    so 23:44|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»VIDEO: Hviezdy USA mali nečakané problémy. Dáni potrestali nepozornosť brankára gólom z polovice