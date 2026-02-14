Kapustík predviedol vo finále fantastický skok. Na olympiáde stanovil nový slovenský rekord

/Správu aktualizujeme/
Hektor Kapustík sa postaral o najlepší výsledok pre slovenské skoky na lyžiach pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.
V sobotu obsadil 21. miesto v súťaži na veľkom mostíku na ZOH 2026 so známkou 248,3.
Zlato na mostíku v Predazzu získal Slovinec Domen Prevc (301,8 b), striebro Japonec Ren Nikaidó (295,0) a bronz Poliak Kacper Tomasiak (291,2).
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara