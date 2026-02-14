14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live
Kapustík predviedol vo finále fantastický skok. Na olympiáde stanovil nový slovenský rekord

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 20:33
Slovák obsadil v prvom kole tridsiate miesto.

Hektor Kapustík sa postaral o najlepší výsledok pre slovenské skoky na lyžiach pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.

V sobotu obsadil 21. miesto v súťaži na veľkom mostíku na ZOH 2026 so známkou 248,3.

Zlato na mostíku v Predazzu získal Slovinec Domen Prevc (301,8 b), striebro Japonec Ren Nikaidó (295,0) a bronz Poliak Kacper Tomasiak (291,2).

Zimná olympiáda Miláno 2026

