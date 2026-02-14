14.02.2026 06:00
Lucas Pinheiro Braathen pózuje so zlatou medailou z obrovského slalomu na ZOH 2026.
Šokoval koncom kariéry, ale vrátil sa. Braathen je svojský šampión, dojal aj legendu
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara
Johannes Hösflot Kläbo počas pretekov šprintu na ZOH 2026.
Fíni podávajú protest proti Kläbovi. Morálny olympijský víťaz je ich pretekár, tvrdia
Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz oslavuje zlato.
Americký rýchlokorčuliar oslavuje druhé zlato. V tesnom súboji opäť zdolal toho istého súpera
Americký rýchlokorčuliar oslavuje druhé zlato. V tesnom súboji opäť zdolal toho istého súpera

Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz oslavuje zlato.
Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz oslavuje zlato. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. feb 2026 o 17:54
Bronz získal reprezentant Kanady.

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026

Muži - 500 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Jordan Stolz

USA

33,77 s

2.

Jenning De Boo

Holandsko

33,88 s

3.

Laurent Dubreuil

Kanada

34,26 s

4.

Damian Zurek

Poľsko

34,35 s

5.

Sebastian Diniz

Holandsko

34,46 s

6.

Tacuja Šinhama

Japonsko

34,47 s

Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz získal na ZOH 2026 druhé zlato, keď uspel na trati 500 metrov, a to v olympijskom rekorde 33,77 s.

Rovnako ako na tisícke za ním na druhej priečke skončil Holanďan Jenning de Boo (+0,11 s). Bronz získal Kanaďan Laurent Dubreuil (+0,49).

Stolz aj De Boo nastúpili spoločne v trinástej z pätnástich jázd a spoločne sa potiahli k vrcholnému výkonu.

Obaja prekonali hranicu dovtedajšieho olympijského rekordu 34,32, rovnako ako bronzový Dubreuil, ktorý nastúpil v desiatom páre.

Zo zlata sa však napokon tešil 21-ročný Američan. Obhajca prvenstva a predchádzajúci držiteľ olympijského rekordu Číňan Kao Tching-jü obsadil 7. priečku časom 34,47.

VIDEO: Zostrih pretekov na 500 m na ZOH 2026

