Americký rýchlokorčuliar oslavuje druhé zlato. V tesnom súboji opäť zdolal toho istého súpera

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026
Muži - 500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Jordan Stolz
USA
33,77 s
2.
Jenning De Boo
Holandsko
33,88 s
3.
Laurent Dubreuil
Kanada
34,26 s
4.
Damian Zurek
Poľsko
34,35 s
5.
Sebastian Diniz
Holandsko
34,46 s
6.
Tacuja Šinhama
Japonsko
34,47 s
Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz získal na ZOH 2026 druhé zlato, keď uspel na trati 500 metrov, a to v olympijskom rekorde 33,77 s.
Rovnako ako na tisícke za ním na druhej priečke skončil Holanďan Jenning de Boo (+0,11 s). Bronz získal Kanaďan Laurent Dubreuil (+0,49).
Stolz aj De Boo nastúpili spoločne v trinástej z pätnástich jázd a spoločne sa potiahli k vrcholnému výkonu.
Obaja prekonali hranicu dovtedajšieho olympijského rekordu 34,32, rovnako ako bronzový Dubreuil, ktorý nastúpil v desiatom páre.
Zo zlata sa však napokon tešil 21-ročný Američan. Obhajca prvenstva a predchádzajúci držiteľ olympijského rekordu Číňan Kao Tching-jü obsadil 7. priečku časom 34,47.
VIDEO: Zostrih pretekov na 500 m na ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
