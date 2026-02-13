Dočká sa Odermatt zlata a Brazília prvej medaily? Žampa má lepšie číslo ako zvyčajne

V sobotu, ôsmy deň olympijského programu, sa uskutoční jediná mužská disciplína zjazdového lyžovania, v ktorej bude mať zastúpenie aj Slovensko.
Andreas Žampa sa predstaví v obrovskom slalome, v ktorom sa pred štyrmi rokmi v Pekingu umiestnil na vynikajúcom 16. mieste.
Na rozdiel od podujatí Svetového pohára, v ktorých zväčša štartuje po elitnej tridsiatke, bude mať 32-ročný rodák z Kežmarku lepšie štartové číslo.
Na trať sa pustí ako 29. v poradí, pričom v štartovej listine je až 81 pretekárov. Nechýbajú ani zástupcovia z lyžiarsky exotických krajín ako Keňa, Eritrea, Madagaskar, Hongkong či napríklad Trinidad a Tobago.
S číslom jeden otvorí obrovský slalom Lucas Pinheiro Braathen, ktorý sa bude snažiť získať historicky prvú medailu zo zimných olympiád pre Brazíliu.
Až štyroch pretekárov má v nasadenej pätnástke Švajčiarsko, pričom do pozície najväčšieho favorita je pasovaný Marco Odermatt.
Pred štyrmi rokmi ovládol túto disciplínu, ale na aktuálnych hrách mu zatiaľ zlatá medaila chýba. Striebro má z tímovej súťaže, bronz zo super-G a tesne mu ušiel cenný kov v zjazde, kde skončil na štvrtom mieste.
Štartová listina - obrovský slalom mužov na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
1
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
2
Atle Lie McGrath
Nórsko
3
Henrik Kristoffersen
Nórsko
4
Marco Schwarz
Rakúsko
5
Marco Odermatt
Švajčiarsko
6
Loic Meillard
Švajčiarsko
7
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
8
Žan Kranjec
Slovinsko
9
Thomas Tumler
Švajčiarsko
10
Leo Anguenot
Francúzsko
11
Timon Haugan
Nórsko
12
Alex Vinatzer
Taliansko
13
Filip Zubčič
Chorvátsko
14
Luca Aerni
Švajčiarsko
15
River Radamus
USA
29
Andreas Žampa
Slovensko
