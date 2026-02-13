14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Dočká sa Odermatt zlata a Brazília prvej medaily? Žampa má lepšie číslo ako zvyčajne

Slovenský lyžiar Andreas Žampa.
Slovenský lyžiar Andreas Žampa. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. feb 2026 o 23:40
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov na ZOH 2026.

V sobotu, ôsmy deň olympijského programu, sa uskutoční jediná mužská disciplína zjazdového lyžovania, v ktorej bude mať zastúpenie aj Slovensko.

Andreas Žampa sa predstaví v obrovskom slalome, v ktorom sa pred štyrmi rokmi v Pekingu umiestnil na vynikajúcom 16. mieste.

Na rozdiel od podujatí Svetového pohára, v ktorých zväčša štartuje po elitnej tridsiatke, bude mať 32-ročný rodák z Kežmarku lepšie štartové číslo.

Na trať sa pustí ako 29. v poradí, pričom v štartovej listine je až 81 pretekárov. Nechýbajú ani zástupcovia z lyžiarsky exotických krajín ako Keňa, Eritrea, Madagaskar, Hongkong či napríklad Trinidad a Tobago.

S číslom jeden otvorí obrovský slalom Lucas Pinheiro Braathen, ktorý sa bude snažiť získať historicky prvú medailu zo zimných olympiád pre Brazíliu.

Až štyroch pretekárov má v nasadenej pätnástke Švajčiarsko, pričom do pozície najväčšieho favorita je pasovaný Marco Odermatt.

Pred štyrmi rokmi ovládol túto disciplínu, ale na aktuálnych hrách mu zatiaľ zlatá medaila chýba. Striebro má z tímovej súťaže, bronz zo super-G a tesne mu ušiel cenný kov v zjazde, kde skončil na štvrtom mieste.

Štartová listina - obrovský slalom mužov na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

1

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

2

Atle Lie McGrath

Nórsko

3

Henrik Kristoffersen

Nórsko

4

Marco Schwarz

Rakúsko

5

Marco Odermatt

Švajčiarsko

6

Loic Meillard

Švajčiarsko

7

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

8

Žan Kranjec

Slovinsko

9

Thomas Tumler

Švajčiarsko

10

Leo Anguenot

Francúzsko

11

Timon Haugan

Nórsko

12

Alex Vinatzer

Taliansko

13

Filip Zubčič

Chorvátsko

14

Luca Aerni

Švajčiarsko

15

River Radamus

USA

29

Andreas Žampa

Slovensko

Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
dnes 00:00
Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
dnes 00:00
