    14.02.2026 06:00
    Deň 8
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram SlovákovŠtartové čísla biatlonuŠtartové čísla obrovského slalomu

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota 14. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 8 (14.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 8. V sobotu 14. februára sa predstavia ďalší Slováci.

    Ako prvý pôjde do akcie Andreas Žampa, ktorý sa postaví na štart 1. kola obrovského slalomu.

    Následne slovenskí hokejisti od 12:10 h nastúpia na posledný zápas B-skupiny proti favorizovaným Švédom.

    Od 14:45 budú štartovať v šprinte žien biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.

    Na záver dňa sa predstaví skokan na lyžiach Hektor Kapustík na veľkom mostíku.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v sobotu 14. februára 2026 (deň 8).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 8)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    14. február

    10:00

    Andreas Žampa

    zjazdové lyžovanie

    obrovský slalom, 1. kolo

    14. február

    12:10

    Slovensko - Švédsko

    hokej

    B-skupina

    14. február

    13:30

    Andreas Žampa

    zjazdové lyžovanie

    obrovský slalom, 2. kolo?

    14. február

    14:45

    Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová

    biatlon

    šprint žien

    14. február

    18:45

    Hektor Kapustík

    skoky na lyžiach

    veľký mostík, 1. kolo

    14. február

    19:57

    Hektor Kapustík

    skoky na lyžiach

    veľký mostík, finálové kolo?

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
