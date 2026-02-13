Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 14. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 8. V sobotu 14. februára sa predstavia ďalší Slováci.
Ako prvý pôjde do akcie Andreas Žampa, ktorý sa postaví na štart 1. kola obrovského slalomu.
Následne slovenskí hokejisti od 12:10 h nastúpia na posledný zápas B-skupiny proti favorizovaným Švédom.
Od 14:45 budú štartovať v šprinte žien biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Na záver dňa sa predstaví skokan na lyžiach Hektor Kapustík na veľkom mostíku.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v sobotu 14. februára 2026 (deň 8).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 8)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
obrovský slalom, 1. kolo
12:10
B-skupina
13:30
obrovský slalom, 2. kolo?
14:45
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová
šprint žien
18:45
veľký mostík, 1. kolo
19:57
veľký mostík, finálové kolo?
