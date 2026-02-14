Žampovi druhé kolo nevyšlo podľa predstáv. Braathen vybojoval historické zlato

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - 1. + 2. kolo obrovského slalomu mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Lucas Braathen
Brazília
2:25,00 min
2.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,58 s
3.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 1,17 s
4.
Thomas Tumler
Švajčiarsko
+ 1,45 s
5.
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 1,82 s
6.
Leo Anguenot
Francúzsko
+ 1,99 s
21.
Andreas Žampa
Slovensko
+ 3,44 s
/Správu aktualizujeme/
Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen zvíťazil v pretekoch obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026.
Jediný slovenský zástupca na štarte Andreasa Žampa obsadil 21. miesto.
Fotogaléria z obrovského slalomu mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
