Žampovi druhé kolo nevyšlo podľa predstáv. Braathen vybojoval historické zlato

Andreas Žampa.
Fotogaléria (17)
Andreas Žampa. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 14:29
Brazílsky lyžiar získal pre krajinu z Južnej Ameriky historicky prvú medailu zo ZOH.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - 1. + 2. kolo obrovského slalomu mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Lucas Braathen

Brazília

2:25,00 min

2.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,58 s

3.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 1,17 s

4.

Thomas Tumler

Švajčiarsko

+ 1,45 s

5.

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 1,82 s

6.

Leo Anguenot

Francúzsko

+ 1,99 s

21.

Andreas Žampa

Slovensko

+ 3,44 s

/Správu aktualizujeme/

Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen zvíťazil v pretekoch obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026.

Jediný slovenský zástupca na štarte Andreasa Žampa obsadil 21. miesto.

Fotogaléria z obrovského slalomu mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Andreas Žampa počas 1. kola obrovského slalomu na ZOH 2026.
Henrik Kristoffersen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Henrik Kristoffersen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Henrik Kristoffersen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
17 fotografií
Henrik Kristoffersen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lucas Pinheiro Braathen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Atle Lie McGrath počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Atle Lie McGrath počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Andreas Žampa počas 1. kola obrovského slalomu na ZOH 2026. Andreas Žampa počas 1. kola obrovského slalomu na ZOH 2026. Andreas Žampa počas 1. kola obrovského slalomu na ZOH 2026.

