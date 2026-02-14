    14.02.2026 06:00
    Deň 8
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
    Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    Zapojí sa Bátovská Fialková do boja o medaily? Štartovať bude medzi prvými
    Slovenský lyžiar Andreas Žampa.
    Dočká sa Odermatt zlata a Brazília prvej medaily? Žampa má lepšie číslo ako zvyčajne
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 8 (sobota, 14. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 8 (sobota, 14. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 8 (sobota, 14. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 8 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 8. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 8 (sobota, 14. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    14.02.2026 o 09:05
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 8. deň
    Plánovaný
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.

    Švajčiari prišli do konca turnaja o oporu. Je mi to strašne ľuto, vravel kanadský vinník
    teraz
    Švajčiari prišli do konca turnaja o oporu. Je mi to strašne ľuto, vravel kanadský vinník
