ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 8 (sobota, 14. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 8. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 8 (sobota, 14. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
14.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 8. deň
Plánovaný
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara