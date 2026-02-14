14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live
ONLINE: Andreas Žampa dnes ide 2. kolo obrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Andreas Žampa)
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 8

Nová disciplína na ZOH dopriala Austrálii ďalšie zlato. Pódium doplnili Američanky

Jakara Anthonyová.
Jakara Anthonyová. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. feb 2026 o 12:28
Jedna z najväčších favoritiek vypadla už v osemfinále.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - dual moguls žien:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Jakara Anthonyová

Austrália

2.

Jaelin Kaufová

USA

3.

Elizabeth Lemleyová

USA

4.

Perrine Laffontová

Francúzsko

5.

Tess Johnsonová

USA

6.

Olivia Giacciová

USA

Austrálčanka Jakara Anthonyová sa na zimných olympijských hrách 2026 stala historicky prvou víťazkou disciplíny dual moguls.

V súboji o zlato na terénnych nerovnostiach v Livigne zdolala Američanku Jaelin Kaufovú. Bronz si vybojovala jej krajanka Elizabeth Lemleyová.

Dual moguls mal svoju premiéru v olympijskom programe, proti sebe boli vždy dve pretekárky a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá.

Jedna z potenciálnych favoritiek na zisk cenného kovu Austrálčanka Charlotte Wilsonová, ktorá vyhrala testovacie preteky v Livigne, vypadla prekvapujúco už v osemfinále.

V súboji o bronz sa po páde pozbierala Lemleyová a rozdielom bodu predčila Francúzku Perrine Laffontovú.

Veľké finále sa stalo jednoznačnou záležitosťou Anthonyovej, ktorá len potvrdila výsledkovú dominanciu zo Svetového pohára.

dnes 12:28
