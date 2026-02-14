Nová disciplína na ZOH dopriala Austrálii ďalšie zlato. Pódium doplnili Američanky

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - dual moguls žien:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Jakara Anthonyová
Austrália
2.
Jaelin Kaufová
USA
3.
Elizabeth Lemleyová
USA
4.
Perrine Laffontová
Francúzsko
5.
Tess Johnsonová
USA
6.
Olivia Giacciová
USA
Austrálčanka Jakara Anthonyová sa na zimných olympijských hrách 2026 stala historicky prvou víťazkou disciplíny dual moguls.
V súboji o zlato na terénnych nerovnostiach v Livigne zdolala Američanku Jaelin Kaufovú. Bronz si vybojovala jej krajanka Elizabeth Lemleyová.
Dual moguls mal svoju premiéru v olympijskom programe, proti sebe boli vždy dve pretekárky a pri konečnom výsledku sa zohľadňovali viaceré kritériá.
Jedna z potenciálnych favoritiek na zisk cenného kovu Austrálčanka Charlotte Wilsonová, ktorá vyhrala testovacie preteky v Livigne, vypadla prekvapujúco už v osemfinále.
V súboji o bronz sa po páde pozbierala Lemleyová a rozdielom bodu predčila Francúzku Perrine Laffontovú.
Veľké finále sa stalo jednoznačnou záležitosťou Anthonyovej, ktorá len potvrdila výsledkovú dominanciu zo Svetového pohára.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara