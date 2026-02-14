14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Zapojí sa Bátovská Fialková do boja o medaily? Štartovať bude medzi prvými
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Andreas Žampa)

ONLINE: Andreas Žampa dnes ide 2. kolo obrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Andreas Žampa dnes ide 2. kolo obrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|14. feb 2026 o 11:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenský slalomár Andreas Žampa dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Žampovi patrí po prvom kole 17. miesto so stratou 2,79 sekundy. Víťazom úvodnej jazdy sa stal Lucas Braathen z Brazílie.

Fotogaléria z obrovského slalomu mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Andreas Žampa počas 1. kola obrovského slalomu na ZOH 2026.
Henrik Kristoffersen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Henrik Kristoffersen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Henrik Kristoffersen počas 1. kola obrovského slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Andreas Žampa počas 1. kola obrovského slalomu na ZOH 2026.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Andreas Žampa, 2. kolo, obrovský slalom, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
14.02.2026 o 13:30
Muži - Obrovský slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov mužov v Obrovskom slalome.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Šprint žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Bátovská Fialková, Kuzminová)
