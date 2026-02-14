ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Andreas Žampa)

Slovenský slalomár Andreas Žampa dnes ide 2. kolo obrovského slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Žampovi patrí po prvom kole 17. miesto so stratou 2,79 sekundy. Víťazom úvodnej jazdy sa stal Lucas Braathen z Brazílie.
Fotogaléria z obrovského slalomu mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Andreas Žampa, 2. kolo, obrovský slalom, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
14.02.2026 o 13:30
Muži - Obrovský slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov mužov v Obrovskom slalome.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.
