    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský.
    Slafkovský skákal od radosti: Je šialené tešiť sa, keď prehráte o dva góly
    Lucas Raymond strieľa gól v zápase Švédsko - Slovensko počas ZOH 2026.
    39 sekúnd od perfektného konca, píšu Švédi. Raymond mohol byť hrdina, je z neho tragéd
    Slovenskí hokejisti sa zdravia s fanúšikmi po zápase Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slováci prehrali, ale cítili sa ako víťazi. Regenda: Hokej sa už nehrá ako za Golonku
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Slafkovský skákal od radosti: Je šialené tešiť sa, keď prehráte o dva góly

    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský.
    Fotogaléria (77)
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|14. feb 2026 o 17:35
    Po góle na 3:5 začal mohutne oslavovať.

    Tri góly a tri asistencie v troch zápasoch. Taká je bilancia JURAJA SLAFKOVSKÉHO na olympijskom turnaji v Miláne

    Šesť bodov má na konte už iba jeden hráč - Connor McDavid, podľa mnohých aktuálne najlepší hokejista sveta. 

    „Ja mám šťastie, že som vôbec tu, on si to zaslúži," hovoril Slafkovský v mixzóne. 

    Aj keď Slováci prehrali v poslednom zápase skupiny 3:5 proti Švédom, stále majú šancu na postup do štvrťfinále ako víťazi skupiny B.

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Aký je to pocit tešiť sa po prehre? 

    Táto prehra je malá, ale vlastne aj celkom veľká výhra. Som rád, ako to dopadlo. Teraz všetci budeme ešte držať palce Fínom, ktorí verím, že to urobia. Snáď budeme mať tri dni voľna. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko

    Pri dôležitom góle na 3:5 vašu strelu dorazil do bránky Švédska Dalibor Dvorský. Ako je tú situáciu videli? 

    Veľmi som sa tešil, keď som to prepálil a Dalibor to dorazil. Ani som nevedel, koľko je do konca, iba som vedel, že to tam pošlem. Dalibor to tam dosledoval a sme tam, kde sme.

    Len som vystrelil puk na bránku, boli tam dvaja hráči a nevedel som, kde je puk. Zrazu som ho (Dvorského) videl oslavovať, tak som tam začal skákať, čo je šialené, keďže sme stále prehrávali o dva góly.

    Môžete nás zobrať do hlúčika počas oddychového času pred tretím gólom? Aká tam bola atmosféra?

    Snažili sme sa len upokojiť, uvoľniť. Vedeli sme, že nemusíme nič uponáhľať. Mali sme celé dve minúty, do konca zápasu zostávali dve minúty a tridsať sekúnd. Chceli sme hrať pomaly a napokon to tam padlo. Takže k tomu asi netreba veľa hovoriť.

    VIDEO: Gól Dalibora Dvorského na 3:5

    Ak Fíni zdolajú Talianov za tri body, Slovensko bude prvé. Aké je to vyhrať skupinu pred severskými favoritmi? 

    Je to super. Všetci sme bojovali, aj keď tretia tretina nebola dobrá z našej strany. Taký je hokej.

    Prehru berieme. Momentálne je veľa Slovákov šťastných, rovnako tak aj my. Dúfam, že robíme doma radosť. 

    Aký je zatiaľ pocit v kabíne z toho, že sa vám na tomto turnaji darí?

    Sme šťastní, užívame si to každý deň. Snažíme sa makať vždy, keď ideme na ľad, a zároveň sa baviť. 

    S týmito chalanmi nehráte každý týždeň, nevidíte ich každý deň, takže je to iné, ako keď hráte za svoj klub. Chceme robiť radosť ľuďom doma a myslím si, že sa nám to zatiaľ celkom darí.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    77 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Elias Pettersson a Erik Černák počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke žiadosť o ruku počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke žiadosť o ruku počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Oliver Okuliar (Slovensko) a Filip Forsberg (Švédsko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Jacob Markström (Švédsko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas neuznaného gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Jacob Markström (Švédsko), Philip Broberg (Švédsko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke prezident SR Peter Pellegrini sa teší z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Erik Karlsson (Švédsko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Jacob Markström (Švédsko) inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Švédov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Alexander Wennberg (Švédsko) a Martin Gernát (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Ekman-Larsson (Švédsko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Juraj Slafkovský počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Jacob Markstrom prikryl puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava brankár Jacob Markström (Švédsko) dostáva gól a Pavol Regenda (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke gólová radosť Švédov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dalibor Dvorský (Slovensko), Gustav Forsling (Švédsko) a brankár Jacob Markström (Švédsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Elias Pettersson strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Martin Gernát strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Gustav Forsling počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Pavol Regenda oslavuje gól Martina Gernáta počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Adrian Kempe strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Dalibor Dvorský počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke tréner Švédska Sam Hallam počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Filip Forsberg (Švédsko) a Erik Černák (Slovensko) bojujú o puk a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Victor Hedman (Švédsko) a Dalibor Dvorský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vzadu Matúš Sukeľ (Slovensko) a vpredu Gustav Forsling (Švédsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Gabriel Landeskog (Švédsko), Martin Marinčin (Slovensko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Elias Pettersson (Švédsko) a Lukáš Cingel (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Gabriel Landeskog (Švédsko) a Dalibor Dvorský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Zápas bol opäť veľmi emotívny, s mnohými vylúčeniami. Bolo cieľom dostať sa Švédom pod kožu? 

    Ja neviem. Ja som sa to snažil vždy upokojiť. Niekedy sú provokácie zbytočné, rozhodca všetko počuje a môže nastať hlúpe vylúčenie.

    Kde sú limity tohto tímu? 

    Uvidíme. V každom zápase sa budeme snažiť odviesť čo najlepšiu robotu. Uvidíme, kam sa dostaneme. Na toto nemám úplnú odpoveď. 

    V závere druhej tretiny rozhodcovia neuznali gól na 2:1. Bolo dôležité nesústrediť sa na to? 

    S tým by sme nič neurobili, bola to minulosť. Môžeme na to zabudnúť. Všetci sme sa chceli sústrediť na to, aby sme boli najlepší na ľade. Nezáleží, kto tam práve je. Trochu nám to ušlo, ale na konci sa to nejak dobehlo. 

    Štatistiky Juraja Slafkovského v zápase Slovensko - Švédsko

    Štatistiky Juraja Slafkovského v zápase Slovensko - Švédsko na ZOH 2026.
    Štatistiky Juraja Slafkovského v zápase Slovensko - Švédsko na ZOH 2026. (Autor: SofaScore)

    Budete pred zápasom Fínska hovoriť s útočníkom Oliverom Kapanenon, vašim spoluhráčom z Montrealu? 

    Správu mu už poslať nestihnem, ale snáď ho ešte stretnem niekde na chodbe. 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

