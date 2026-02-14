Slafkovský skákal od radosti: Je šialené tešiť sa, keď prehráte o dva góly

Tri góly a tri asistencie v troch zápasoch. Taká je bilancia JURAJA SLAFKOVSKÉHO na olympijskom turnaji v Miláne.
Šesť bodov má na konte už iba jeden hráč - Connor McDavid, podľa mnohých aktuálne najlepší hokejista sveta.
„Ja mám šťastie, že som vôbec tu, on si to zaslúži," hovoril Slafkovský v mixzóne.
Aj keď Slováci prehrali v poslednom zápase skupiny 3:5 proti Švédom, stále majú šancu na postup do štvrťfinále ako víťazi skupiny B.
Aký je to pocit tešiť sa po prehre?
Táto prehra je malá, ale vlastne aj celkom veľká výhra. Som rád, ako to dopadlo. Teraz všetci budeme ešte držať palce Fínom, ktorí verím, že to urobia. Snáď budeme mať tri dni voľna.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
Pri dôležitom góle na 3:5 vašu strelu dorazil do bránky Švédska Dalibor Dvorský. Ako je tú situáciu videli?
Veľmi som sa tešil, keď som to prepálil a Dalibor to dorazil. Ani som nevedel, koľko je do konca, iba som vedel, že to tam pošlem. Dalibor to tam dosledoval a sme tam, kde sme.
Len som vystrelil puk na bránku, boli tam dvaja hráči a nevedel som, kde je puk. Zrazu som ho (Dvorského) videl oslavovať, tak som tam začal skákať, čo je šialené, keďže sme stále prehrávali o dva góly.
Môžete nás zobrať do hlúčika počas oddychového času pred tretím gólom? Aká tam bola atmosféra?
Snažili sme sa len upokojiť, uvoľniť. Vedeli sme, že nemusíme nič uponáhľať. Mali sme celé dve minúty, do konca zápasu zostávali dve minúty a tridsať sekúnd. Chceli sme hrať pomaly a napokon to tam padlo. Takže k tomu asi netreba veľa hovoriť.
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského na 3:5
Ak Fíni zdolajú Talianov za tri body, Slovensko bude prvé. Aké je to vyhrať skupinu pred severskými favoritmi?
Je to super. Všetci sme bojovali, aj keď tretia tretina nebola dobrá z našej strany. Taký je hokej.
Prehru berieme. Momentálne je veľa Slovákov šťastných, rovnako tak aj my. Dúfam, že robíme doma radosť.
Aký je zatiaľ pocit v kabíne z toho, že sa vám na tomto turnaji darí?
Sme šťastní, užívame si to každý deň. Snažíme sa makať vždy, keď ideme na ľad, a zároveň sa baviť.
S týmito chalanmi nehráte každý týždeň, nevidíte ich každý deň, takže je to iné, ako keď hráte za svoj klub. Chceme robiť radosť ľuďom doma a myslím si, že sa nám to zatiaľ celkom darí.
Zápas bol opäť veľmi emotívny, s mnohými vylúčeniami. Bolo cieľom dostať sa Švédom pod kožu?
Ja neviem. Ja som sa to snažil vždy upokojiť. Niekedy sú provokácie zbytočné, rozhodca všetko počuje a môže nastať hlúpe vylúčenie.
Kde sú limity tohto tímu?
Uvidíme. V každom zápase sa budeme snažiť odviesť čo najlepšiu robotu. Uvidíme, kam sa dostaneme. Na toto nemám úplnú odpoveď.
V závere druhej tretiny rozhodcovia neuznali gól na 2:1. Bolo dôležité nesústrediť sa na to?
S tým by sme nič neurobili, bola to minulosť. Môžeme na to zabudnúť. Všetci sme sa chceli sústrediť na to, aby sme boli najlepší na ľade. Nezáleží, kto tam práve je. Trochu nám to ušlo, ale na konci sa to nejak dobehlo.
Budete pred zápasom Fínska hovoriť s útočníkom Oliverom Kapanenon, vašim spoluhráčom z Montrealu?
Správu mu už poslať nestihnem, ale snáď ho ešte stretnem niekde na chodbe.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara