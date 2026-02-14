    14.02.2026 06:00
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Brazília má historicky prvú medailu, Nóri dominujú (14. február)

    Lucas Pinheiro Braathen oslavuje zlatú medailu.
    Lucas Pinheiro Braathen oslavuje zlatú medailu.
    Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 00:13
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 8 (sobota, 14. február).

    Športovci z Nórska si v ôsmy súťažný deň upevnili vedúcu pozíciu v medailovej bilancii zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    V sobotu získali dva najcennejšie kovy a celkovo majú desať zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí. Majú aj najviac cenných kovov celkovo - 20.

    Druhí Taliani pódiové umiestnenie nezaznamenali, naďalej majú bilanciu 6:3:9. Tretí sú Američania, ktorí získali jedno zlato. Na konte majú päť zlatých, osem strieborných a štyri bronzové.

    O historicky prvú zlatú medailu pre Brazíliu sa postarala lyžiar Lucas Pinheiro Braathen, ktorý vyhral preteky obrovského slalomu. Stal sa vôbec prvým juhoamerickým držiteľom medaily zo zimnej olympiády v histórii.

    Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po VIII. súťažnom dni a po 59 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo)

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 8 (sobota, 14. február)

