Medaily na ZOH Miláno 2026: Brazília má historicky prvú medailu, Nóri dominujú (14. február)

Športovci z Nórska si v ôsmy súťažný deň upevnili vedúcu pozíciu v medailovej bilancii zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V sobotu získali dva najcennejšie kovy a celkovo majú desať zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí. Majú aj najviac cenných kovov celkovo - 20.
Druhí Taliani pódiové umiestnenie nezaznamenali, naďalej majú bilanciu 6:3:9. Tretí sú Američania, ktorí získali jedno zlato. Na konte majú päť zlatých, osem strieborných a štyri bronzové.
O historicky prvú zlatú medailu pre Brazíliu sa postarala lyžiar Lucas Pinheiro Braathen, ktorý vyhral preteky obrovského slalomu. Stal sa vôbec prvým juhoamerickým držiteľom medaily zo zimnej olympiády v histórii.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po VIII. súťažnom dni a po 59 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo)
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 8 (sobota, 14. február)
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara