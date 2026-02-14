    Slafkovský je na čele, Dvorský a Gernát v TOP 10. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Juraj Slafkovský oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    14. feb 2026 o 22:45
    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Juraj Slafkovský je po štvrtom hracom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na prvom mieste kanadského bodovania. Slovenský útočník strelil na šampionáte už tri góly a rovnako pridal aj tri asistencie.

    Druhým v poradí je Kanaďan Connor McDavid s jedným gólom a piatimi asistenciami, no má ešte jeden záverečný zápas skupiny k dobru oproti Slafkovskému.

    V najlepšej desiatke je aj Dalibor Dvorský, ktorý má na delenom štvrtom mieste bilanciu dvoch gólov a dvoch asistencii rovnako ako Fíni Joel Armia a Kaapo Kakko a ďalší Kanaďan Nathan MacKinnon.

    Vďaka gólu a asistencii v zápase so Švédskom sa dostal do TOP 10 aj obranca Martin Gernát, ktorý je na delenom ôsmom mieste so štyrmi bodmi za jeden gól a tri asistencie.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Juraj Slafkovský

    Slovensko

    3

    3

    6

    2.

    Connor McDavid

    Kanada

    1

    5

    6

    3.

    Lucas Raymond

    Švédsko

    1

    4

    5

    4.

    Nathan MacKinnon

    Kanada

    2

    2

    4

    4.

    Joel Armia

    Fínsko

    2

    2

    4

    4.

    Kaapo Kakko

    Fínsko

    2

    2

    4

    4.

    Dalibor Dvorský

    Slovensko

    2

    2

    4

    8.

    Artturi Lehkonen

    Fínsko

    1

    3

    4

    8.

    Mikko Rantanen

    Fínsko

    1

    3

    4

    8.

    Martin Gernát

    Slovensko

    1

    3

    4

    8.

    Jack Eichel

    USA

    1

    3

    4

    8.

    Rasmus Dahlin

    Švédsko

    1

    3

    4

