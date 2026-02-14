Slafkovský je na čele, Dvorský a Gernát v TOP 10. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

Juraj Slafkovský je po štvrtom hracom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na prvom mieste kanadského bodovania. Slovenský útočník strelil na šampionáte už tri góly a rovnako pridal aj tri asistencie.
Druhým v poradí je Kanaďan Connor McDavid s jedným gólom a piatimi asistenciami, no má ešte jeden záverečný zápas skupiny k dobru oproti Slafkovskému.
V najlepšej desiatke je aj Dalibor Dvorský, ktorý má na delenom štvrtom mieste bilanciu dvoch gólov a dvoch asistencii rovnako ako Fíni Joel Armia a Kaapo Kakko a ďalší Kanaďan Nathan MacKinnon.
Vďaka gólu a asistencii v zápase so Švédskom sa dostal do TOP 10 aj obranca Martin Gernát, ktorý je na delenom ôsmom mieste so štyrmi bodmi za jeden gól a tri asistencie.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Góly
Asistencie
Body
1.
Juraj Slafkovský
Slovensko
3
3
6
2.
Connor McDavid
Kanada
1
5
6
3.
Lucas Raymond
Švédsko
1
4
5
4.
Nathan MacKinnon
Kanada
2
2
4
4.
Joel Armia
Fínsko
2
2
4
4.
Kaapo Kakko
Fínsko
2
2
4
4.
Dalibor Dvorský
Slovensko
2
2
4
8.
Artturi Lehkonen
Fínsko
1
3
4
8.
Mikko Rantanen
Fínsko
1
3
4
8.
Martin Gernát
Slovensko
1
3
4
8.
Jack Eichel
USA
1
3
4
8.
Rasmus Dahlin
Švédsko
1
3
4
