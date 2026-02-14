Naposledy to dokázali Bondra, Hossa a spol. Slovákov potiahol do štvrťfinále Slafkovský

Slovenskí hokejisti si v Miláne zahrajú na zimných olympijských vo štvrťfinále. Je to isté ešte skôr, ako sa v nedeľu večer skončí skupinová fáza olympijského turnaja.
Už nie je treba zapínať kalkulačky. V stredu ich čaká ďalší veľký zápas a nemusí byť posledný.
Olympijský hokejový turnaj sa hrá v súčasnom formáte od roku 2010. Dvanásť účastníkov odohrá najskôr tri zápasy v troch štvorčlenných skupinách a po nich všetky tímy pokračujú ďalej.
Štyri najlepšie rovno vo štvrťfinále, ostatní v play off o zvyšné štyri miestenky v top 8. Slovenský tím sa zakaždým presunul zo skupiny do play-off.
Dvakrát uspel a dotiahol to až do bojov o medaily. Vo Vancouvri 2010 cez víťazstvá nad Nórskom (play-off) a Švédskom (štvrťfinále). Slováci odišli bez medaily, keď neuspeli proti Kanade a ani v zápase o bronz proti Fínom.
V Pekingu 2022 najskôr vyradili v play off Nemecko, potom vo štvrťfinále USA. V semifinále nestačili na Fínov, ale po výhre nad Švédmi získali bronz.
V Miláne Slováci vyhrali základnú skupinu. Naposledy sa im to podarilo ešte v roku 2006 na ZOH v Turíne, keď sa hralo iným systémom. Slovensko malo vtedy veľmi kvalitný tím.
V NHL korčuľovalo v tom čase 39 slovenských hokejistov, viacerí z nich patrili medzi ťahúňov v kluboch a mali status hviezd.
Mužstvo s Petrom Bondrom, Mariánom Hossom, Mariánom Gáboríkom, Pavlom Demitrom, Miroslavom Šatanom, Zdenom Chárom, Ľubomírom Višňovským a ďalšími výbornými hráčmi zdolalo v skupine všetkých súperov - Rusko, Kazachstan, USA, Lotyšsko aj Švédsko. Vo štvrťfinále však vypadlo po prehre s Českom.
Podobný kúsok sa podaril Slovákom aj v časoch ich hokejového romantizmu - na ZOH 1994 v Lillehammeri. Na hrách bez účasti hráčov z NHL potiahol tím za prvenstvom v skupine kapitán Peter Šťastný a tínedžer a najlepší strelec turnaja Miroslav Šatan.
V Miláne Slovensko nemá v tíme toľko hviezd ako v Turíne, ani legendu, akou bol v Lillehammeri Peter Šťastný. Ale má viacero individualít, tímového ducha a Juraja Slafkovského.
Štvrťfinále nemusí byť konečná
„Keby nám niekto povedal, že postúpime priamo do štvrťfinále, asi by sme si mysleli, že je ten človek šialený. Postup je obrovský úspech," hovorí tréner Vladimír Országh.
Reprezentáciu prebral v lete ako nástupca Craiga Ramsayho, ktorý Slovákov priviedol k bronzu na olympiáde v Pekingu.
Hoci úspech Kanaďana je ešte ďaleko, účasť vo štvrťfinále je pre mužstvo splnenie cieľa. „Je to odmena za poctivú prácu," dodal Országh.
Slováci v základnej B-skupine získali šesť bodov. Postupne zdolali Fínsko (4:1), Taliansko (3:2) a prehrali so Švédskom (3:5).
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
V tabuľke dokázali preskočiť oboch severských favoritov, dva tímy zložené z hráčov NHL.
„V prvom rade sa dívam na hráčov. Som veľmi rád za nich. Je to o nich, bojujú jeden za druhého," dodal Országh.
Dúfa, že štvrťfinále pre Slovensko nebude konečná, lebo podľa neho by si tím zaslúži aj viac.
Už nečakané víťazstvo proti Fínsku spustilo na Slovensku eufóriu.
„Keď sme hrali v minulosti dobre na olympiáde, napríklad v roku 2010 vo Vancouveri, na Slovensku sa spustila hokejová mánia. V posledných rokoch tej radosti nebolo toľko, iba pred štyrmi rokmi po zisku bronzovej medaily na olympiáde, ale vtedy tam neboli najlepší hráči," zamyslel sa tréner.
Nemáme veľké mená, ale máme Slafkovského
Najproduktívnejšími hráčmi Slovenska sú dva generačné talenty - Juraj Slafkovský a Dalibor Dvorský.
Slafkovský v troch zápasoch zaznamenal šesť bodov (3+3), aktuálne vedie tabuľku produktivity celého turnaja spoločne s Connorom McDavidom. Dvorský strelil dva góly a na dva prihral.
Kým v Pekingu bol Slafkovský najlepší strelec, v Miláne je okrem toho aj lídrom celého tímu.
„Všetkých okolo seba robí lepšími hráčmi," hovorí o ňom brankár Samuel Hlavaj.
„Nebudeme si klamať, je to rozdielový hráč, v každom zápase nás potiahol. Nie je to však len o ňom, sám by to nedokázal. Ukazuje však svoju veľkosť, to, ako veľmi vyrástol a už je to hráč, ktorý má našliapnuté na kariéru," chválil tréner Országh.
Slafkovský sa bodovo presadil proti všetkým trom súperom v skupine. Proti Fínsku a Švédsku skóroval vo veľkom štýle.
„Nemáme také veľké mená ako Švédsko alebo Kanada, však? Ale máme Slafkovského," tvrdí obranca Martin Fehérváry.
Po postupe z prvého miesta do štvrťfinále platí, že Slováci sa v ňom vyhnú najväčším favoritom turnaja - Kanade, USA (Američania odohrali zatiaľ iba jeden zápas, ale ich zakopnutie s Dánskom aj Nemeckom je nepravdepodobné) a aj Fínsku.
V stredu ich čaká víťaz zápasu medzi 6. a 11. mužstvom po skupinovej fáze. Adeptov a možných kombinácií je v tejto chvíli ešte viac.
A kde má mužstvo so Slafkovským svoj strop? „Sky is the limit," odvetil Fehérváry.
Tabuľka skupiny B
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara