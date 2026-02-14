    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Brankár Samuel Hlavaj chytá puk v zápase so Švédskom.
    Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov

    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|14. feb 2026 o 15:35
    Slovenskí hokejisti vyvolali radosť fanúšikov 39 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

    Slovenskí hokejisti urobili veľký krok k priamemu postupu do štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026.

    So Švédskom prehrali 3:5 a toto skóre im dovoľuje pomýšľať na víťazstvo v B-skupine. Potrebujú na to len výhru Fínska nad Talianskom.

    Túto situáciu si uvedomovali počas duelu aj Švédi, ktorí v závere napriek vedeniu odvolávali brankára.

    "Taký pohľad na dve mužstvá sme dávno nevideli. To, ktoré vyhralo, sa neteší, a to, ktoré prehralo, sa teší," hovoril po dueli šťastný komentátor STVR Marián Gáborík. "Je to krásny pohľad na obidve mužstvá, ako ďakujú svojim fanúšikom."

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Joel Eriksson Ek oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Juraj Slafkovský oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke prezident SR Peter Pellegrini sa teší z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke gólová radosť Slovákov počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Martin Gernát strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke tréner Švédska Sam Hallam počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.     Slováci zápas statočne ubojovali a fanúšikov upokojili 39 sekúnd pred koncom. "Severania" v tretej tretine dominovali a mali v nej až 22 striel.

    "Výborný výkon. Boli tam pasáže, keď Švédi úplne ovládli hru, ale mali sme aj my dobre pasáže," chválil Slovákov Boris Valábik.

    Mužstvo opäť podržala opora v bráne: "MVP Samo Hlavaj, čelil 51 strelám. Zase ho tam chytali kŕče," povedal Gáborík.

    "Necháme sa prekvapiť tým, ako dopadne zápas Fínsko - Taliansko, ale myslím si, že si dáme zápas pauzu a pôjdeme rovno do štvrťfinále."

    Gól, ktorý nebol

    Švédi do zápasu so Slovenskom vstúpili aktívne a dravo, do útoku sa zapájali všetci hráči.

    "Švédi sú známi školou obrancov, ktorí sa neprestanú hýbať, keď sú v útočnom pásme. Rotujú piatich hráčov," hovoril v prenose STVR spolukomentátor Valábik. "Najlepšie spravíme, ak budeme hrať ďaleko od našej brány."

    V prvej presilovej hre boli Slováci ďaleko od vlastnej brány, ale vo vlastnom oslabení skórovali Švédi. Kapitán Tomáš Tatar odštartoval chybnou prihrávkou protiútok súpera.

    "Tatar to myslel dobre, ale proti takýmto hráčom nemôže ísť taká prihrávka smerom na našu bránu," vravel Marián Gáborík.

    Tesne po konci presilovej hry však udreli aj Slováci. Po nádhernej strele si tretí gól na turnaji pripísal Slafkovský. Valábik ohodnotil jeho strelu ako prvotriednu.

    "Jurova strela bola fantastická," komentoval gól Gáborík. "Možno si to bude brankár vyčítať. Bolo to z veľkého uhla."

    Slováci pokračovali v sympatickom výkone. "Takto sa mi to páči, má to grády, takto to má prebiehať," tešil sa bývalý strelec.

    Zverenci Vladimíra Országha sa radovali šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny, ale márne. Gól to nebol.

    Rozhodcovia si pozreli videozáznam a konštatovali, že puk neprešiel cez bránkovú čiaru celým objemom.

    "Nemám rád, keď mám pravdu. Nebolo dokázané, že ten puk bol za bránkovou čiarou," konštatoval Valábik.

    Ale pán rozhodca, hromžil Gáborík

    Slováci sa však sporným momentom nenechali rozhodiť. Do druhej časti hry vstúpili aktívne.

    "Začiatok tretiny jednoznačne patril nám. Aj keď sa naši hráči dostali pod tlak, stále vedeli s pukom spraviť správne rozhodnutie," chválil hokejistov Valábik.

    Rozhodcovia však pokračovali v sporných rozhodnutiach. Ním bol aj hit Regendu, ktorý vyzeral ako čistý, ale ostal potrestaný za faul kolenom.

    "Ale pán rozhodca...," hromžil Gáborík.

    "Mne sa to zdalo ako čistý hit, ale sme ďaleko od hry," dopĺňal ho jeho spolukomentátorský kolega.

    Regenda išiel na trestnú lavicu a Švédi zásluhou Kempeho potrestali Slovákov už po štyroch sekundách.

    Slováci opäť vyrovnali o necelé tri minúty. Presný zásah prišiel z hokejky Gernáta tesne po skončení presilovej hry a od Gáboríka si vyslúžil pochvalu:

    "Gernát bol v pravý čas na pravom mieste a nabombardoval to do bránky."

    "Milujeme aj sekundy po presilovkách," smial sa komentátor Pavol Gašpar, čím narážal na častú hlášku Gáboríka, ktorý pravidelne opakuje, že milujeme presilovky.

    Dráma na záver

    Švédi následne zvýšili na 3:2 a do poslednej časti hry išli s najtesnejším náskokom.

    "Čo teraz robiť? To je otázka, ktorá vyvstáva," povedal cez prestávku Valábik a pokračoval s receptom na úspech.

    "Musíme hrať čím menej pred našou bránou, jednoducho to dostávať do stredného pásma a napádať. Hráčov na to máme, ale musíme im dať na to šancu, tečovať puky von a jemne ich vyhadzovať. Máme pred sebou veľkú príležitosť niečo dokázať a bola by obrovská škoda to zahodiť."

    Do tretej tretiny si "tri korunky" preniesli svoje momentum a čoskoro sa dostali až do trojgólového vedenia.

    "Švédi nás ako keby uspali dlhým držaním puku," hodnotil jeden z inkasovaných gólov Gašpar.

    "Tá únava sa nedá oklamať. Sústredenosť bola nulová," nadviazal Gáborík.

    Záver tretiny bol veľmi dramatický.

    Rozhodcovia potom udelili viacero vzájomných vylúčení, aj keď to vyzeralo, že zákrokov sa dopustili Švédi, čo vyvolalo nechuť aj u komentátorov. Po reklamnej prestávke sa dokonca ukázalo, že Slováci budú hrať oslabenie.

    "Prosím vás, pán rozhodca," vravel nechápavo Valábik. "Miloš Kelemen je seknutý a narazený a dostane dve minúty? Naozaj si dával pozor, aby nič nespravil. Nemôžeme hrať teraz za toto oslabovú hru. To je absurdné."

    Budeme fandiť Fínom

    Na konci sa však karta obrátila a presilovú hru si zahrali aj slovenskí reprezentanti. Strelu Slafkovského dorazil do brány Dalibor Dvorský.

    Slovenskí priaznivci žasli a radovali sa, komentátori chválili to, ako sa najmladší hráč výberu zorientoval.

    Na konci sa Švédi napriek vedeniu pokúšali skórovať pri hre bez brankára. Zvýšilo by to ich šance na prvé miesto.

    Rozhodca prerušil hru 11 sekúnd pred koncom, keď bol puk pri mantineli za bránou Slovenska.

    "Zaujímavé, že to teraz rozhodca prerušil. Je to prvýkrát, čo vidím prerušenie hry v takejto situácii," vravel Valábik. "Ja by som vôbec nemal problém, ak by to ubojovali ďalej."

    Slováci to ubojovali a Švédi sa nepresadili. Zverenci Vladimíra Országha potrebujú už len výhru Fínska nad Talianskom na priamy postup do štvrťfinále.

    "Z prehry sme sa dávno takto netešili. Neveríme, že by Taliani porazili Fínov," konštatoval Valábik.

    "Budeme fandiť jednoducho Fínom," povedal Gašpar. Mužstvo Suomi hrá s Talianskom v sobotu od 16:40.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

