14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live
ONLINE: Andreas Žampa dnes ide 2. kolo obrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Andreas Žampa)
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť
Nórky nemali v štafete žiadne súperky. Vyhrali s prehľadným náskokom

Nórska štafeta žien.
Nórska štafeta žien. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. feb 2026 o 13:41
Na druhom mieste prišli do cieľa Švédky, bronz si vybojovali Fínky.

Beh na lyžiach na ZOH 2026

Výsledky - štafeta na 4x7,5 km žien:

Poradie

Mená

Krajina

Čas

1.

Fosnäsová, Slindová, Simpsonová-Larsenová, H. Wengová

Nórsko

1:15:48,8 h

2.

Svahnová, Anderssonová, Karlssonová, Sundlingová

Švédsko

+ 50,9 s

3.

Matintalová, Niskanenová, Ryyttyová, Joensuuová

Fínsko

+ 1:14,7 min

4.

Gimmlerová, Hennigová Dotzlerová, Hoffmannová, Fínková

Nemecko

+ 1:36,0 min

5.

Kernová, Brennanová, McCabeová, Digginsová

USA

+ 1:52,2 min

6.

De Martinová Pinterová, Ganzová, Di Centaová, Cassolová

Taliansko

+ 1:59,7 min

Nórske bežkyne na lyžiach v zložení Kristin Austgulen Fosnaesová, Astrid Öyre Slindová, Karoline Simpsonová-Larsenová a Heidi Wengová získalo zlato na zimných olympijských hrách 2026 v štafete na 4x7,5 km.

Na druhom mieste prišli do cieľa Švédky, bronz si vybojovali Fínky.

Štartové pole sa postupne už na úvodných kilometroch začalo trhať, situáciu mali pod kontrolou najmä Švédky.

Za nimi sa v tesnom závese držalo najmä Taliansko s Nórskom. Kľúčový okamih celých pretekov prišiel po prvej odovzdávke, Švédka Ebba Anderssonová na svojom úseku trikrát spadla a súboj o zlato bol v podstate rozhodnutý.

Približne 30 sekúnd išla po trati s jednou lyžou, kým jej pomohol člen švédskeho tímu.

Nórky sa medzitým dostali do komfortného náskoku, ktorý s pribúdajúcimi kilometrami dokázali navyšovať a s prehľadom si prišli po najcennejší kov.

Súboj o zostávajúce pódiové umiestnenia sa rozhodoval až v záverečných kilometroch. Švédske kvarteto sa napokon dokázalo vytiahnuť z ôsmeho miesta až k zisku striebra.

Malou náplasťou bolo, že na záverečnom úseku dokázala Jonna Sundlingová zdolať Fínku Jasmi Joensuuovú.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

