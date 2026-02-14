Nórky nemali v štafete žiadne súperky. Vyhrali s prehľadným náskokom

Beh na lyžiach na ZOH 2026
Výsledky - štafeta na 4x7,5 km žien:
Poradie
Mená
Krajina
Čas
1.
Fosnäsová, Slindová, Simpsonová-Larsenová, H. Wengová
Nórsko
1:15:48,8 h
2.
Svahnová, Anderssonová, Karlssonová, Sundlingová
Švédsko
+ 50,9 s
3.
Matintalová, Niskanenová, Ryyttyová, Joensuuová
Fínsko
+ 1:14,7 min
4.
Gimmlerová, Hennigová Dotzlerová, Hoffmannová, Fínková
Nemecko
+ 1:36,0 min
5.
Kernová, Brennanová, McCabeová, Digginsová
USA
+ 1:52,2 min
6.
De Martinová Pinterová, Ganzová, Di Centaová, Cassolová
Taliansko
+ 1:59,7 min
Nórske bežkyne na lyžiach v zložení Kristin Austgulen Fosnaesová, Astrid Öyre Slindová, Karoline Simpsonová-Larsenová a Heidi Wengová získalo zlato na zimných olympijských hrách 2026 v štafete na 4x7,5 km.
Na druhom mieste prišli do cieľa Švédky, bronz si vybojovali Fínky.
Štartové pole sa postupne už na úvodných kilometroch začalo trhať, situáciu mali pod kontrolou najmä Švédky.
Za nimi sa v tesnom závese držalo najmä Taliansko s Nórskom. Kľúčový okamih celých pretekov prišiel po prvej odovzdávke, Švédka Ebba Anderssonová na svojom úseku trikrát spadla a súboj o zlato bol v podstate rozhodnutý.
Približne 30 sekúnd išla po trati s jednou lyžou, kým jej pomohol člen švédskeho tímu.
Nórky sa medzitým dostali do komfortného náskoku, ktorý s pribúdajúcimi kilometrami dokázali navyšovať a s prehľadom si prišli po najcennejší kov.
Súboj o zostávajúce pódiové umiestnenia sa rozhodoval až v záverečných kilometroch. Švédske kvarteto sa napokon dokázalo vytiahnuť z ôsmeho miesta až k zisku striebra.
Malou náplasťou bolo, že na záverečnom úseku dokázala Jonna Sundlingová zdolať Fínku Jasmi Joensuuovú.
