ONLINE: Šprint žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Bátovská Fialková, Kuzminová)

Sportnet|14. feb 2026 o 11:45
Sledujte s nami ONLINE prenos zo šprintu žien v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.

ZOH v Miláne a Cortine 2026 dnes pokračujú šprintom žien v biatlone.

V pretekoch sa predstavia štyri slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.

Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Biatlon žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Bátovská Fialková, Kuzminová, Mária Remeňová, Kapustová, šprint, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zimné olympijské hry - Biatlon  2026
14.02.2026 o 14:00
Ženy - Šprint (7,5 km)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijského šprintu žien.

Zlato z Pekingu s určitosťou neobháji Marte Olsbuová Roeiselandová, ktorá medzičasom ukončila kariéru. Svoju medailu, ale môže obhájiť strieborná Elvira Oebergová a bronzová Dorothea Wiererová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:00.

