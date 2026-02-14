ONLINE: Šprint žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Bátovská Fialková, Kuzminová)

ZOH v Miláne a Cortine 2026 dnes pokračujú šprintom žien v biatlone.
V pretekoch sa predstavia štyri slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Biatlon žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Bátovská Fialková, Kuzminová, Mária Remeňová, Kapustová, šprint, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Biatlon 2026
14.02.2026 o 14:00
Ženy - Šprint (7,5 km)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijského šprintu žien.
Zlato z Pekingu s určitosťou neobháji Marte Olsbuová Roeiselandová, ktorá medzičasom ukončila kariéru. Svoju medailu, ale môže obhájiť strieborná Elvira Oebergová a bronzová Dorothea Wiererová.
Zlato z Pekingu s určitosťou neobháji Marte Olsbuová Roeiselandová, ktorá medzičasom ukončila kariéru. Svoju medailu, ale môže obhájiť strieborná Elvira Oebergová a bronzová Dorothea Wiererová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara