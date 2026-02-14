Zákrok na Fehérváryho ho vyšiel draho. Talian dostal dodatočný trest

Disciplinárna komisia ZOH 2026 udelila talianskemu hokejistovi Cristianovi Digiacintovi trest zastavenia činnosti na jeden zápas za incident zahŕňajúci nedovolený zákrok na hlavu alebo krk súpera.
Išlo o faul v piatkovom zápase so Slovenskom (2:3), za ktorý dostal 30-ročný útočník v rámci stretnutia dvojminútový trest.
Informovala o tom oficiálna webstránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
K incidentu došlo v deviatej minúte druhej tretiny a bol v rozpore s pravidlom IIHF č. 48 (Nedovolený zákrok na hlavu alebo krk).
Videozáznam ukazuje, že Digiacinto zasahuje Fehérváryho tak, že hlavným bodom kontaktu je hlava.
VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Slovensko
Komisia dospela k záveru, že tomuto kontaktu sa dalo vyhnúť a že hráč musí zvoliť taký uhol nájazdu, ktorý mu umožní vykonať dovolený bodyček.
Hoci komisia uznala, že Digiacinto úmyselne necielil na hlavu súpera, zvolil nevhodný uhol nájazdu pri zákroku, ktorý viedol k priamemu kontaktu s hlavou Fehérváryho. Tým ohrozil súpera a porušil oficiálne pravidlo č. 48.
Disciplinárna komisia rozhodla, že hráč si odpyká trest zastavenia činnosti na jeden zápas, konkrétne v stretnutí s Fínskom, ktoré je na programe v sobotu 14. februára o 16.40 h.
