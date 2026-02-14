Brankár Švédov o treťom góle Slovákov: Myslel som že puk mám pod rukou, nebol tam

Brankár Jacob Markström opisoval po zápase Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 dva momenty, ktoré výrazne ovplyvnili výsledok.
Švédi zdolali Slovákov 5:3, ale výhra o dva góly im nestačila. Pri očakávanom víťazstve Fínov nad Talianmi skončia v skupine až tretí.
V závere prvej tretiny neudržal strelu Pavla Regendu a puk sa pomaly posúval za bránkovú čiaru.
Lenže Markström ho stihol zakryť lapačkou. Rozhodca síce najskôr ukázal rukou do bránky, no potom si šiel aj s kolegom pozrieť video zo situácie a gól odvolal.
VIDEO: Neuznaný gól Slovenska
"Bolo to veľmi tesné, ale mal som na puk dobrý výhľad. Keď rozhodca hneď uznal gól, nemyslel som si, že mohol celú situáciu vidieť, pretože som naozaj bol presvedčený, že puk nebol vnútri. Ale bolo to tesné.
Tá strela bola tečovaná a prešla mi popod vyrážačku. Keď som sa otáčal, nesústredil som sa v prvom momente na puk, ale na slovenského hráča, musel som mu odtlačiť hokejku.
Až potom, keď som to spravil, natiahol som sa po puk. Bolo fajn mať aj trochu šťastia, ale dúfal som, že budem mať ešte raz," hovoril brankár New Jersey Devils.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
Druhý raz už šťastie nemal. Do konca zostávalo 40 sekúnd, keď Slafkovského pokus Švédovi prepadol a Dalibor Dvorský ho šikovne zasunul do bránky.
VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól na 5:3
"Musím si to ešte pozrieť na videu. Obával som, že Slafkovský zamieri medzi nohy Forslingovi. Moment strely som nevidel. Puk mi prešiel popod ruku, no mal som tam ešte lakeť a myslel som si, že zostane zaseknutý pod rukou. Nebol tam."
Na otázku, akú známku by si dal za výkon, Markström odvetil: "Hm, nič moc. Dostal som tri góly, dalo sa chytiť čosi navyše."
Švédov čaká teraz play off o štvrťfinále.
"Neviem, kto nás čaká, ale dostali sme sa do tejto situácie sami. Myslím, že naše výkony rastú, ideme hore. Slovákom sme dali päť gólov, takže z tohto zápasu si môžeme zobrať veľa pozitívneho," dodal 36-ročný brankár.
