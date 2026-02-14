Nebyť Škrovánka, Slováci by tak ľahko nevyhrali. Jeho výkon sa ukázal aj v známkovaní

    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:0, 1:2, 1:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč.
    Stanislav Škorvánek (Slovensko), Erik Černák (Slovensko) a Cristiano Digiacinto (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny.
    Zákrok na Fehérváryho ho vyšiel draho. Talian dostal dodatočný trest
    Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Proti Švédom môže rozhodnúť aj skóre. Ak bude treba, odvoláme brankára, tvrdí Országh
    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Pospíšil: Rozhodcovia ma už dávno takto nerozpálili. V malej hale som sa cítil ako malý chlapec
    Brankár Stanislav Škorvánek v zápase Slovensko - Taliansko.
    Spoľahlivý výkon brankára a víťazný gól Ružičku. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám
    Fotogaléria (60)
    Stanislav Škorvánek a Samuel Takáč. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 09:22
    Slovensko v druhom zápase skupiny B na olympijskom hokejovom turnaji vyhralo nad Talianskom.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom zápase olympijského turnaja v Miláne nad domácim výberom 3:2.

    Po dvoch stretnutiach základnej B-skupiny tak majú na konte plný počet šesť bodov a plusové skóre 7:3.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    60 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke uprostred Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Na snímke slovenský hokejový tím počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Prezident SR Peter Pellegrini, jeho poradca pre šport Peter Liker a šéf organizačného výboru pre hokej ZOH Igor Nemeček. Libor Hudáček (79) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček (79) oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matt Bradley (Taliansko) dáva gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dustin Gazley (Taliansko), Jason Seed (Taliansko), brankár Davide Fadani (Taliansko) a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Libor Hudáček (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko), Dalibor Dvorský (Slovensko), Tomáš Tatar (Slovensko) a Šimon Nemec (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko) a Tomáš Tatar (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Libor Hudáček (Slovensko), brankár Davide Fadani (Taliansko), Tomáš Tatar (Slovensko), Thomas Larkin (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommaso De Luca (Taliansko), Tommy Purdeller (Taliansko), Nicholas Saracino (Taliansko), tréner Talianska Jukka Jalonen a Mats Frycklund (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a brankár Davide Fadani (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu zľava Martin Gernát (Slovensko), Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Mats Frycklund (Taliansko), brankár Damian Clara (Taliansko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a brankár Damian Clara (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke asistent trénera Peter Frühauf rozpráva s hráčmi počas timeoutu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke športoví komentátori STVR Boris Valábik a Marián Gáborík počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vpravo prezident SR Peter Pellegrini sa teší z výhry Slovenska po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko) a Erik Černák (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko), Šimon Nemec (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Samuel Hlavaj (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Tommy Purdeller (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Najvyššiu známku v dueli proti outsiderovi brankár Stanislav Škorvánek (8,6), keď predviedol niekoľko skvelých zákrokov.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Slovensko

    Nad hranicu osem bodov sa dostali ešte dvaja hráči - Martin Fehérváry a Šimon Nemec. Najnižšiu známku dostal obranca Martin Marinčín (4,9).

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    ZOH 2026 Hokej

    dnes 09:22
    dnes 09:22
