Nebyť Škrovánka, Slováci by tak ľahko nevyhrali. Jeho výkon sa ukázal aj v známkovaní

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom zápase olympijského turnaja v Miláne nad domácim výberom 3:2.
Po dvoch stretnutiach základnej B-skupiny tak majú na konte plný počet šesť bodov a plusové skóre 7:3.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Najvyššiu známku v dueli proti outsiderovi brankár Stanislav Škorvánek (8,6), keď predviedol niekoľko skvelých zákrokov.
VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Slovensko
Nad hranicu osem bodov sa dostali ešte dvaja hráči - Martin Fehérváry a Šimon Nemec. Najnižšiu známku dostal obranca Martin Marinčín (4,9).
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
