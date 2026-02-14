ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Andreas Žampa)

Slovenský lyžiar Andreas Žampa dnes ide 1. kolo obrovského slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Druhé kolo je na programe od 13.30 hod. Postupujú doň všetci lyžiari, ktorí úspešne zvládnu trať a dôjdu do cieľa.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Andreas Žampa, 1. kolo, obrovský slalom, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
14.02.2026 o 10:00
Muži - Obrovský slalom (1. kolo)
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
2. Atle Lie McGrath (NOR)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
4. Marco Schwarz (AUT)
5. Marco Odermatt (SUI)
6. Loïc Meillard (SUI)
7. Stefan Brennsteiner (AUT)
8. Žan Kranjec (SLO)
9. Thomas Tumler (SUI)
10. Léo Anguenot (FRA)
11. Timon Haugan (NOR)
12. Alex Vinatzer (ITA)
13. Filip Zubčić (CRO)
14. Luca Aerni (SUI)
15. River Radamus (USA)
16. Raphael Haaser (AUT)
17. Sam Maes (BEL)
18. Fabian Gratz (GER)
19. Patrick Feurstein (AUT)
20. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
21. Luca De Aliprandini (ITA)
22. Anton Grammel (GER)
23. Joan Verdu (AND)
24. Alexander Schmid (GER)
25. Eirik Hystad Solberg (NOR)
26. Ryder Sarchett (USA)
27. Fabian Ax Swartz (SWE)
28. Tormis Laine (EST)
29. Andreas Žampa (SVK)
30. Tobias Kastlunger (ITA)
31. Giovanni Franzoni (ITA)
32. Christian Borgnæs (DEN)
33. Eduard Hallberg (FIN)
34. Tiziano Gravier (ARG)
35. Andrej Drukarov (LTU)
36. Jung Dong-hyun (KOR)
37. Pietro Tranchina (MAR)
38. Jesper Pohjolainen (FIN)
39. Harry Laidlaw (AUS)
40. Bálint Ury (HUN)
41. Denni Xhepa (ALB)
42. Kay Holscher (CHI)
43. Barnabás Szöllös (ISR)
44. Marek Müller (CZE)
45. Jon Erik Sigurdsson (ISL)
46. Kyle Negomir (USA)
47. Giovanni Ongaro (BRA)
48. Dmytro Šepjuk (UKR)
49. Nicolas Pirozzi (CHI)
50. Richardson Viano (HAI)
51. Alexandru Stefan Stefanescu (ROU)
52. Marko Šljivić (BIH)
53. Kalin Zlatkov (BUL)
54. Aleksa Tomović (SRB)
55. Medet Nazarov (UZB)
57. Emeric Guerillot (POR)
58. Cormac Comerford (IRL)
59. Matthieu Osch (LUX)
60. Elvis Opmanis (LAT)
61. Nathan Tchibozo (TOG)
63. Mohammad Kijadarbandsari (IRN)
65. Viktor Petkov (MKD)
69. Luka Bučukuri (GEO)
70. Fayik Abdi (KSA)
73. Faiz Basha (SIN)
74. Cha Cuen Adrian Jun (HKG)
75. Timur Šakirov (KGZ)
77. Shannon Abeda (ERI)
78. Yianno Kouyoumdjian (CYP)
80. Harutjun Harutjunjan (ARM)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 450 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 347 b
3. Loïc Meillard (SUI) 326 b
4. Stefan Brennsteiner (AUT) 321 b
5. Marco Schwarz (AUT) 284 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 282 b
7. Atle Lie McGrath (NOR) 220 b
8. Alex Vinatzer (ITA) 212 b
9. Timon Haugan (NOR) 210 b
10. River Radamus (USA) 178 b
...
42. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1385 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 624 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 464 b
10. Dominik Paris (ITA) 453 b
...
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Olympijských pretekov mužov v Obrovskom slalome.
Zlato z Pekingu tu bude obhajovať Marco Odermatt. O zopakovanie strieborného úspechu sa pokúsi Žan Kranjec. Bronzový Mathieu Faivre svoju medailu z Pekingu neobháji, keďže medzičasom ukončil kariéru.
Zlato z Pekingu tu bude obhajovať Marco Odermatt. O zopakovanie strieborného úspechu sa pokúsi Žan Kranjec. Bronzový Mathieu Faivre svoju medailu z Pekingu neobháji, keďže medzičasom ukončil kariéru.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.
