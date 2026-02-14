Slováci prehrali, ale cítili sa ako víťazi. Regenda: Hokej sa už nehrá ako za Golonku

Bol to jeden z najemotívnejších zápasov slovenskej hokejovej reprezentácie s výbornou kulisou, bizarným záverom a happy endom na konci.
Hokejisti Slovenska prehrali vo svojom treťom zápase na ZOH 2026 so Švédskom 3:5, ale neboli smutní a ich fanúšikovia v aréne Santagiulia oslavovali.
Matematika olympijského hokejového turnaja zariadila nevídaný scenár.
Dve tretiny hrali zverenci trénera Vladimíra Országha s hviezdnym švédskym výberom vyrovnanú partiu. V tretej Švédi odskočili už na rozdiel troch gólov.
Za stavu 5:2 nikto nechcel urobiť chybu. Švédov posúval do štvrťfinále z prvého miesta v skupine a Slovákom zaručoval druhé - čo tiež nebolo na zahodenie.
Lenže potom sa začali diať veci. Lucas Raymond dostal dve minúty za sekanie a Slafkovský a spol. vycítili šancu.
Tréner Országh si vypýtal oddychový čas, rozdal posledné pokyny. V čase 59:21 strelil Dvorský tretí gól Slovenska a zrazu bolo všetko inak.
Dvojgólové manko výrazne zvýšilo slovenské šance a tie švédske na hokejovej burze výrazne klesli. Oddychový čas si vzala švédska striedačka a Severania stiahli z bránky Jacoba Markströma, aby ho nahradili šiestym korčuliarom.
"Ešte som nevidel, aby niekto odvolal brankára, keď vedie o dva góly," krútil hlavou jeden zo zámorských novinárov.
Slováci už skóre 3:5 ubránili. Znamená to, že ak Fíni v poslednom zápase B-skupiny vyhrajú za tri body nad Talianskom, Slovensko sa stane víťazom skupiny a postúpi priamo do štvrťfinále.
Úprimne, kto by to bol pred turnajom povedal.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
Kelemen dráždil Švédov
"Prvé dve tretiny sme odohrali fantasticky. Dali sme dva góly, na tretí nám chýbali milimetre. Potom akoby nám došli sily, alebo sme poľavili. Švédi to vycítili a získali prevahu.
Na ľade bolo veľa emócií, veľa vylúčení. Hokej je vypätý šport, človek chce čo najviac pomôcť tímu, ale niekedy to preženie," hodnotil zápas obranca Martin Fehérváry.
O emócie sa staral v zápase aj Miloš Kelemen. Keď ho Rasmus Dahlin fauloval, obaja hráči si ešte vymenili zopár slov a pohľadov.
"Nebolo to nič výnimočné. Hneval sa, že ho vylúčili a ja som sa mu iba smial a to ho ešte viac vytočilo. Po zápase sme si normálne podali ruky, rešpektujem ho ako skvelého hokejistu," hovoril útočník Pardubíc.
Mužstvo podľa neho ovládalo turnajovú matematiku. "Počítali sme aj s alternatívou, že Švédi odvolajú brankára. Vedeli sme to. Prehrali sme, ale cítime sa ako víťazi," dodal.
VIDEO: Neuznaný gól Slovenska
Gól! Tak nie. Markström to stihol
Pred zápasom sa na veľkej kocke v olympijskej hale Santagiulia objavil slovenský fanúšik v kostýme pápeža. Za svoju kreativitu zožal aplauz.
Všetci svätí však stáli skôr pri švédskom brankárovi Jacobovi Markströmovi, keď v závere prvej tretiny za stavu 1:1 neudržal puk po strele Regendu a kúsok čiernej gumy sa pomaly kotúľal do bránky. Pomaly.
Markström ho na čiare stihol zakryť lapačkou a rozhodcovia po prezretí videa gól odvolali. Slovákov však tento moment nerozladil.
"Vôbec. Šli sme do šatne za nerozhodného stavu, hrali sme dobre," reagoval Oliver Okuliar.
Fehérváry: Sky is the limit
Dobre naladený bol po zápase Pavol Regenda.
"Teraz sme hviezdy, ale keby sme prehrali zápas o viac gólov, bolo by to horšie. Verím, že postúpime do štvrťfinále z prvého miesta. Deň voľna navyše sa určite zíde. Zrelaxujeme, pripravíme sa a ideme ďalej."
VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól na 5:3
Slováci majú za sebou skupinovú fázu turnaja. Odohrali tri vyrovnané zápasy, po 22 rokoch zdolali Fínov, pretlačili Talianov a vzdorovali Švédom.
Ich herný prejav vzbudil veľa pozitívnych ohlasov a sú vážni kandidáti na prvenstvo v skupine, čo pred turnajom nečakali ani silní optimisti.
"Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale dnešný hokej je veľmi vyrovnaný a už to nebude nikdy ako za Golonku, keď sa dávalo Talianom 10:0. Neviem ani, či vtedy hrali hokej.
Vidíme, či už Francúzi, Lotyši, aj my dokážeme potrápiť silné hokejové krajiny. Hokej sa vyvíja veľmi rýchlo, ukázali sme to aj na tomto turnaji," povedal Regenda.
"Zatiaľ hráme super turnaj. Sme rýchli, tlačíme sa do bránky, s výbornou defenzívou a brankármi, a zatiaľ nám idú aj presilovky. Pre každého súpera budeme nepríjemný tím," charakterizoval slovenský tím Kelemen.
Kde má toto mužstvo svoj strop? „Sky is the limit," odvetil Fehérváry.
Tabuľka skupiny B
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
