    Slafkovský je hneď za najväčšou hviezdou turnaja. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|14. feb 2026 o 09:47
    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Juraj Slafkovský je po treťom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na delenom druhom mieste s bilanciou dvoch gólov a rovnakým počtom asistencií.

    Pred útočníkom Slovenska je len najväčšia hviezda turnaja - Kanaďan Connor McDavid.

    Rovnaký počet bodov ako Slafkovský má ešte Nathan MacKinnon, McDavid je na prvom mieste, nazbieral gól a päť asistencií.

    V najlepšej desiatke je aj Dalibor Dvorský, ktorý má na konte gól a dve asistencie. Patrí mu delené šieste miesto.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Connor McDavid

    Kanada

    1

    5

    6

    2.

    Juraj Slafkovský

    Slovensko

    2

    2

    4

    2.

    Nathan MacKinnon

    Kanada

    2

    2

    4

    4.

    Louis Boudon

    Francúzsko

    2

    1

    3

    4.

    Macklin Celebrini

    Kanada

    2

    1

    3

    6.

    Sidney Crosby

    Kanada

    1

    2

    3

    6.

    Dalibor Dvorský

    Slovensko

    1

    2

    3

    6.

    Dustin Gazley

    Taliansko

    1

    2

    3

    6.

    Rasmus Dahlin

    Švédsko

    1

    2

    3

    6.

    Thomas Harley

    Kanada

    1

    2

    3

