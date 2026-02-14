Slafkovský je hneď za najväčšou hviezdou turnaja. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

Juraj Slafkovský je po treťom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na delenom druhom mieste s bilanciou dvoch gólov a rovnakým počtom asistencií.
Pred útočníkom Slovenska je len najväčšia hviezda turnaja - Kanaďan Connor McDavid.
Rovnaký počet bodov ako Slafkovský má ešte Nathan MacKinnon, McDavid je na prvom mieste, nazbieral gól a päť asistencií.
V najlepšej desiatke je aj Dalibor Dvorský, ktorý má na konte gól a dve asistencie. Patrí mu delené šieste miesto.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Góly
Asistencie
Body
1.
Connor McDavid
Kanada
1
5
6
2.
Juraj Slafkovský
Slovensko
2
2
4
2.
Nathan MacKinnon
Kanada
2
2
4
4.
Louis Boudon
Francúzsko
2
1
3
4.
Macklin Celebrini
Kanada
2
1
3
6.
Sidney Crosby
Kanada
1
2
3
6.
Dalibor Dvorský
Slovensko
1
2
3
6.
Dustin Gazley
Taliansko
1
2
3
6.
Rasmus Dahlin
Švédsko
1
2
3
6.
Thomas Harley
Kanada
1
2
3
