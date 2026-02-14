14.02.2026 06:00
Deň 8
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
Kapustík predviedol vo finále fantastický skok. Na olympiáde stanovil nový slovenský rekord
Lucas Pinheiro Braathen pózuje so zlatou medailou z obrovského slalomu na ZOH 2026.
Šokoval koncom kariéry, ale vrátil sa. Braathen je svojský šampión, dojal aj legendu
ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026.
ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara
Smútok vystriedala radosť. Kapustík postúpil do finále po diskvalifikácii súpera

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 19:45
Slovák obsadil v prvom kole tridsiate miesto.

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do finále na veľkom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026. V 1. kole obsadil 30. miesto, keď skočil 131,5 b. a získal 121,2 b.

Viedol Japonec Ren Nikaidó, ktorý skočil 140 m a so ziskom 154 bodov mal náskok sedem bodov pred lídrom Svetového pohára Slovincom Domenom Prevcom (138,5 m, 147,0 b.). Tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal (136,0 m, 145 b.).

Kapustík sa pôvodne po absolvovaní všetkých 50 skokov objavil na 31. mieste, pod čiarou postupu o jedinú priečku a o jedinú desatinu bodu.

Dostal sa však medzi najlepšiu tridsiatku, pretože jury dodatočne diskvalifikovala Rakúšana Daniela Tschofeniga pre nedovolené rozmery obuvi.

Kapustík mal rovnako ako v súťaži na strednom mostíku číslo 15. Dopadol na métu 131,5 m, čo bol v tom čase druhý najlepší výkon.

Skok mu však nevyšiel ideálne technicky a po dopade sa mu rozišli lyže. Od rozhodcov sa mu počítali slabšie známky, dve šestnástky a jedna 16,5.

Zaradil sa na 3. pozíciu a na účasť v 2. kole potreboval pod seba dostať osem ďalších súperov.

V dobrých podmienkach pri slabom vetre a za mierneho sneženia z papierovo silnejších pretekárov pochybila priamo na mostíku sedmička, Tschofenig zlyhal výberom svojho materiálu.

Dal tak možnosť Kapustíkovi prekonať svoju 28. priečku zo súťaže na strednom mostíku. Maximom slovenských skokanov v ére samostatnosti je výsledok Martina Švagerka, ktorý v Lillehammeri 1994 skončil na 25. priečke na veľkom mostíku.

Do 2. kola sa nedostal obhajca zlata Nór Marius Lindvik, keď obsadil 32. miesto (123 m, 119,3 b.). Preteky nevyšli ani 10. v hodnotení SP Rakúšanovi Stefanovi Kraftovi, keď skončil na 36. priečke (121,5 m, 115,3 b).

Smútok vystriedala radosť. Kapustík postúpil do finále po diskvalifikácii súpera
